 Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в музеях мира

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом она заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке.

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