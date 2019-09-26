 Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в музеях мира

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом она заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке.
Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке.
То есть приходит китаец в музей Франции, а там ему на чистом украинском языке вещают как космические корабли бороздят...
Так ось до чого - це було у штаті Нью-Йорк, де є дуже велика українська діаспора, приїжджає багато українців на навчання, роботу, по грін-картках, але чомусь українського перекладу не було. Так і тут.
Или потому, что до 2014 года все нации постсоветского пространства (за исключением стран Балтии) называли "русскими".
В последние годы это все изменилось, к слову.
А аудиогиды остались по-прежнему только на русском языке, как оказалось.
Сейчас исправят.
Сэкономили на переводе.
Или она за свои деньги будет создавать аудиогидов?
Ах нет?? За деньги народа... Ну тогда понятно...
Как говорил наш шеф: За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники!
Аби не було так, як у її чоловіка: слова наче правильні, а робиться навпаки. Каже, що він гарант розвитку української мови, і в той же час говорить, що квоти на укр. мову потрібно зменшувати, і закон про мову потрібно переглядати.