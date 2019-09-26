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Все про:музей (529) США (15425) Елена Зеленская (23)

 Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в музеях мира

Первая леди Украины Елена Зеленская в ходе визита в Соединенные Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом она заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150541
 
   
 Топ комментарии
 
не за твой. Ты свои деньги на колбасу потратишь.
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не за твой. Ты свои деньги на колбасу потратишь.
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а в чем смысл? разве правильно создавать рабочие места за границей? и это жена президента Украины - не понимаю ,а как же патриотизм
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Я последний человек, который будет защищать зебилов. Но ты точно знаешь значение слова аудиогит? Я уже молчу про то. что на самом деле это очень важно. не факт что теперешние что то сделают, кроме обещания, но вот сама идея очень правильная.
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О... Да ты, батенька, латентный зебил...
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Нет. Я тот человек, которому тот же безвиз на хлеб намажешь. И вот в музеях часто нет украинского. Вдвойне обидно. когда там есть аудиогид на русском, а не украинском нет.
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Так а ты тогда, почему против "зебилов", собственно? Тебя "зебилы" в ЕС не пускают? 😕
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Ну пока еще безвиз не забрали. Но вопрос не только в безвизе. А забила да, не пускаю всю страну в цивилизацию. Ксак было очень удачно сказано - примитивные желудки.
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Тебе аудиогид не поможет. Он голову не дечит. 😢
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Так я и не зебил, чтобы мне голову лечить. Хотя да, зебилам уже позно лечить.
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Приезжаешь ты в Париж к примеру и идёшь в музей на экскурсию, а там тебе по-французски экскурсию проводят. Ты много вынесешь с этой экскурсии, если французского не знаешь? Не тупи. Хотя кому я это говорю. Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в музеях мира - Цензор.НЕТ 3590
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по созданию украиноязычных аудиогидов....

То есть приходит китаец в музей Франции, а там ему на чистом украинском языке вещают как космические корабли бороздят...
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Ты, дурко, был в музеях Франции, или других музеях Европы? Ты знаешь, что такое "аудиогид"?
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А що, там нема китайських аудіогідів?
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О, еще один узколобый. Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу - Цензор.НЕТ 1251 Сам хоть понял, что написал? Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу - Цензор.НЕТ 1251
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Слушай, неужели сложно пойти в гугл и посмотреть, что такое аудиогид? Это такое устройсто с наушниками. В нем кнопками выбираешь язык из списка. Китаец выберет китайский. немец - немеций. Тоесть надо перевести и записать один раз. И потов все будут слушать запись. Ну и еще надо время от времени поддерживать, елси программа изменилась. перевод кстати можно делать и в Украине, для этого в музей ехать не обязательно.
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Твои коллеги гуглом пользоваться не могут. Я удивляюсь, как они еще смогли Цензор освоить.
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Ха-ха-ха! Специально понаблюдал, кому же этот дебильный коммент понравится. Не ошибся, дебил "Чингачгук" этот коммент лайкнул. 😀
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Я не є прихильником Зє, навіть навпаки, але ідея непогана. Аудіогід - це по суті аудіофайл на якомусь носії і через навушники слухаєш. Наговорити у цей файл можуть наші люди тут в Україні.
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если услуга востребована - то почему ее до сих пор нет? бизнес своей выгоды не упускает? это аксиома
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Идиот, ты сейчас хочешь убедить, что никто из украиноговорящих в европейские музеи не ходит? Так а зачем тогда в Украине закон о языке приняли? И без него до этого обходились. Лишнехромосомный русскочелюстной ты даун!
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На жаль, багато наших співвітчизників дізнавшись, що українського аудіогіда нема спокійно беруть російський. Тому в музеях думають, що попиту нема.
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может быть - спорить не буду - но это бизнес и стоит денег - не поверю, шо не кто, на этом не хочет заработать
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Каких это денег стоит, идиот? Это всего лишь надо один раз перевести текст на украинский, и перенести его в аудиогид. Это вообще практически ничего не стоит!
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Може зараз і зароблять. А так згадую, як приїхав в США і пішов складати теоретичний іспит на права. Коли запитали, якою мовою хочу отримати білети, сказав, що українською. Сказали, що нема - є російська. Я не був впевненим, що зрозумію усі тонкощі англійської на іспиті погодився. Дали замусолений аркуш з перекладом (тоді ще не було Гуглу, було щось на кшталт Промпта - то ще гірший переклад давав) з якого нічого не було зрозуміло. Складав англійською.
Так ось до чого - це було у штаті Нью-Йорк, де є дуже велика українська діаспора, приїжджає багато українців на навчання, роботу, по грін-картках, але чомусь українського перекладу не було. Так і тут.
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І тут "Чингачгук" комент лайкнув, протилежний його твердженню. Він же взагалі не розуміє зміст того, що тут пишуть. 😀
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А якщо і російского немає - то англійский.
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Например, потому, что все украинцы прекрасно владеют русским языком, а русские - украинским нет, потому и были аудиогиды только на русском, из экономии Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу - Цензор.НЕТ 765
Или потому, что до 2014 года все нации постсоветского пространства (за исключением стран Балтии) называли "русскими".
В последние годы это все изменилось, к слову.
А аудиогиды остались по-прежнему только на русском языке, как оказалось. Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу - Цензор.НЕТ 765
Сейчас исправят.
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Да не затребована была эта услуга, все украинцы свободно владеют русским языком Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у музеях світу - Цензор.НЕТ 1485
Сэкономили на переводе.
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Теперь зарплату иностранным экскурсоводам будем платить мы! А музеи будут получать прибыль! Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в музеях мира - Цензор.НЕТ 5395
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Платить зарплату аудиогидам - это сильно!
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Я бы не смеялся раньше времени. Призебилах и не такое возможно
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Та капец прям ломка, не какое то инклюзивное образование для детей, а такой прорывище аудиогиды в музеях. 😁
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Лучше ленке заняться аудиогидами в магазинах помады и труселей, а то не поймёшь чо сичас в тренде.
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Эта клизма ничего умнее не придумала?
Или она за свои деньги будет создавать аудиогидов?
Ах нет?? За деньги народа... Ну тогда понятно...
Как говорил наш шеф: За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники!
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Я не є прихильником Зє, навіть навпаки, але ідея непогана. Аудіогід - це не людина, а по суті аудіофайл на якомусь носії і через навушники слухаєш. Наговорити у цей файл можуть наші люди тут в Україні.
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А на порохоскотском когда аудиогиды будут?
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У нас только для зеблюдков есть отдельный язык.
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Как видим, "зеблюдки" хотят аудиогиды на украинском языке, а порохоскот против. То есть, им чужд этот язык и они хотят разговаривать на своем, порохоскотном. 😢
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Когда не знал что высрать, но заработать хочется 😁
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На сколько денег эта мадама решила подить бюджет? Это случайно не ту сумму которую на больных детях зебобики с экономили..?
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Дегенерат порохоскотный, для этого всего лишь нужно убедить музеи Европы сделать в маленькой коробочке под названием "аудиогид" всего лишь одну запись на украинском языке, в дополнение к другим языкам,
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О, главзебилка блеснула креативчиком. Ну а чем еще нормальная первая леди должна заняться в воюющей стране? Помощью детям и сиротам наших погибших воинов, раненым и инвалидам-бойцам, поддержкой онкобольных и больных деток, детские дома, дома-интернаты? Конечно нет! Главная задача зеленых олигофренов - аудиогиды на украинском языке в Лувре. Ничего важнее этого нет. Тьфу, идиотка.
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Замість того, щоб створити фонд імені себе, як Маринка Порохнява, і бабло лярдами з бюджету качати, - займається невідомо чим )))
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А закон о языке нужен был в воюющей стране? Я полагаю, что нужен, а порохоскот, как видим, считает, что нет.
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Їй хтось підкинуло таку думку, а вона вирішила, що то можливість порозтикувати своїх родичів та знайомих по провідних музеях світу на посади аудіогідів.
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Ідея дуже правильна.
Аби не було так, як у її чоловіка: слова наче правильні, а робиться навпаки. Каже, що він гарант розвитку української мови, і в той же час говорить, що квоти на укр. мову потрібно зменшувати, і закон про мову потрібно переглядати.
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Краще б вона мовчала, та взагалі не згадувала українську мову, так, пороховатнику?
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