 Закрытый оборонный заказ создает коррупционные риски. Он будет открыт, - министр обороны Загороднюк

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ министр обороны Андрей Загороднюк.

"Меня очень сильно интересует вопрос открытия гособоронзаказа, потому что такая секретность никуда не годится. Мы однозначно будем открывать ГОЗ, конечно же, не на 100%. И мы его, скорее всего, будем открывать этапами, что-то мы можем открыть уже сейчас собственными решениями. Где-то нужно будет даже изменить законы и тому подобное. Полностью закрытый гособоронзаказ - это и высокие коррупционные риски, и вопрос целесообразности и планирования", - отметил глава Минобоороны.

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Загороднюк также подчеркнул, что при формировании ГОЗ важно правильно расставить приоритеты.

"Не надо просто накупать оружие и технику по принципу "что мы можем купить - то мы покупаем". Надо иметь план развития и четко расставлять приоритеты. Потому что бюджет - очень большой для Украины. Он входит в те пределы, которые приняты в странах НАТО. Но если разделить его на 250 000 человек - он небольшой. А по сравнению с Европой, особенно. Плюс, у нас устаревшее вооружение по сравнению с другими странами. В них, может, обновление идет по 5 - 7% в год, а у нас и этого не было. И денег на все не хватит, денег никогда не бывает достаточно. Поэтому наша задача - грамотно расставленные приоритеты", - отметил министр.

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