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 Политика Украины
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 Закрытый оборонный заказ создает коррупционные риски. Он будет открыт, - министр обороны Загороднюк

Чрезмерная секретность оборонного заказа создает риски коррупционных действий и ее нужно уменьшить в разы.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ министр обороны Андрей Загороднюк.

"Меня очень сильно интересует вопрос открытия гособоронзаказа, потому что такая секретность никуда не годится. Мы однозначно будем открывать ГОЗ, конечно же, не на 100%. И мы его, скорее всего, будем открывать этапами, что-то мы можем открыть уже сейчас собственными решениями. Где-то нужно будет даже изменить законы и тому подобное. Полностью закрытый гособоронзаказ - это и высокие коррупционные риски, и вопрос целесообразности и планирования", - отметил глава Минобоороны.

Читайте также: Для борьбы с "совком" в армии будут создаваться образцовые части с практиками стран НАТО, - министр обороны Загороднюк

Загороднюк также подчеркнул, что при формировании ГОЗ важно правильно расставить приоритеты.

"Не надо просто накупать оружие и технику по принципу "что мы можем купить - то мы покупаем". Надо иметь план развития и четко расставлять приоритеты. Потому что бюджет - очень большой для Украины. Он входит в те пределы, которые приняты в странах НАТО. Но если разделить его на 250 000 человек - он небольшой. А по сравнению с Европой, особенно. Плюс, у нас устаревшее вооружение по сравнению с другими странами. В них, может, обновление идет по 5 - 7% в год, а у нас и этого не было. И денег на все не хватит, денег никогда не бывает достаточно. Поэтому наша задача - грамотно расставленные приоритеты", - отметил министр.

Полный текст интервью с Андреем Загороднюком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3150539
 
 
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Головне побільше купувати катерів із Ленінської кузні.є Щоб паралізувати всі причали в Керчі.
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Ты дурак?!
Оборонный заказ закрыт для того что бы враг не знал численность закупленной (и поставленной) техники. Да и вообще то какая техника поставляется. И соответственно не мог принять эффективные меры противодействия (например увеличить численность систем ПВЗ....)
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Да это несет коррупционные риски, но когда на коны выживание самого государства этим можно и нужно пренибреч
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Мог бы первой строчкой и ограничиться, он все равно не поймет.
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Оборонный заказ закрыт для того что бы порохоботские свинарчкки ворвали. Везед он ОТКРЫТЫЙ!
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Игорь-L у нас непризнанный "гений" военной техники и стратегии, а вы я так смотрю "гений" по фин. части данного вопроса!
Я не буду с вами спорить, а просто попрошу привести пример нескольких стран (не третьего мира) у которых ведется война на их территории и которые имеют открытый оборотный бюджет!
Список в студию, ЗЕздун хренов!!!!!!!!!!!
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д-*** экспериментаторы, которые рассуждают про планы не имея никакого плана... пока они в трускавце научатся, спасать уже будет нечего
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