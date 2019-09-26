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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Днепр_река (206) Лукашенко (1712)

 Для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия со стороны Украины, - Лукашенко

Для реализации проекта по восстановлению судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Что касается Беларуси, мы сделали все (для реализации проекта. - Ред). Вопрос стоял только в одном (он и сейчас у вас в одном) - это углубление дна, надо углубить дно Припяти и Днепра. Мы на себя взяли обязательства - углубили дно Припяти, - сказал Президент. - Вопрос за вами. Надо углубить дно, чтобы везде по Днепру могли пройти суда "река-море".

По проекту в Беларуси планировалось строительство порта "река-море" на глубоководном участке Днепра в районе деревни Нижние Жары Брагинского района, который находится практически на границе с Украиной. Предполагается иуглубление фарватера реки на участке между портом и Киевским водохранилищем.

"Этот порт (там мы привлекли и частные инвестиции), он фактически готов принимать суда. Если увидим, что Украина очень заинтересована, мы здесь добавим, сделаем порт и решим другие вопросы на еще более высоком уровне", - отметил Александр Лукашенко.

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"Уверен, что это был бы серьезнейший толчок. Тем более с учетом того, что у нас прекрасная логистика по суше (и не только по суше) с Балтикой. Мы могли бы с севера по реке в Черное море пустить потоки грузов. Привлекательность логистическая, транзитная для Украины и Беларуси приличная, рабочие места, будем зависеть больше друг от друга. Почему этим не заниматься?" - перечислил преимущества проекта глава государства. Он подчеркнул, что сейчас требуются более активные действия со стороны Украины.

Ранее тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на различных уровнях во время белорусско-украинских контактов. Осенью 2017 года руководители Гомельской и Херсонской областей, а также ООО СП "НИБУЛОН" (г.Николаев) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве с целью реализации проекта по восстановлению судоходства по Днепру. Идея проекта состоит в том, чтобы загружать на территории Беларуси суда смешанного класса, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалки в морских портах, что существенно снижает стоимость доставки

Источник: https://censor.net.ua/n3150538
 
 
 Топ комментарии
 
Чего он раскудахтался? Картошку уже всю выкопал,что ли?
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Методичку от хуйла получил Для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия со стороны Украины, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 920
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В русалок и водяных верьте и дело будет норм
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Чего он раскудахтался? Картошку уже всю выкопал,что ли?
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Нечем действовать, судов не осталось
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Можно у кацапов купить, через голландцев
24 сентября 2019 года на судостроительном заводе АО «Костромская верфь» (Костромская область) состоялся спуск на воду нефтеналивного танкера класса река-море для Нидерландов.
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Сначала кацапам все теплоходы попродавали, теперь покупать будем?
А свои строить нафиг никому не нужно
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Лукашенко, иди козе в трещину.
Будешь еще рассказьівать что нам делать.
Займись, говнюк, службами, чтобьі кацапорда не могла наших граждан на твоей территории похищать
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Ударим Батькой по речному могуществу столицы 5-ти морей - Масквабада
Для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия со стороны Украины, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6545
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Шота Луку седня пррроносит непадетцки...
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По Днепру раньше до Киева с Речицы ходили Кометы и теплоходы. Сейчас местные рыбаки в сапогах рыбачат на середине Днепра.
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сидит сам на ******** бутылке и советы дает , ну эквалибрист цыганячий
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