 Для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия со стороны Украины, - Лукашенко

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Что касается Беларуси, мы сделали все (для реализации проекта. - Ред). Вопрос стоял только в одном (он и сейчас у вас в одном) - это углубление дна, надо углубить дно Припяти и Днепра. Мы на себя взяли обязательства - углубили дно Припяти, - сказал Президент. - Вопрос за вами. Надо углубить дно, чтобы везде по Днепру могли пройти суда "река-море".

По проекту в Беларуси планировалось строительство порта "река-море" на глубоководном участке Днепра в районе деревни Нижние Жары Брагинского района, который находится практически на границе с Украиной. Предполагается иуглубление фарватера реки на участке между портом и Киевским водохранилищем.

"Этот порт (там мы привлекли и частные инвестиции), он фактически готов принимать суда. Если увидим, что Украина очень заинтересована, мы здесь добавим, сделаем порт и решим другие вопросы на еще более высоком уровне", - отметил Александр Лукашенко.

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"Уверен, что это был бы серьезнейший толчок. Тем более с учетом того, что у нас прекрасная логистика по суше (и не только по суше) с Балтикой. Мы могли бы с севера по реке в Черное море пустить потоки грузов. Привлекательность логистическая, транзитная для Украины и Беларуси приличная, рабочие места, будем зависеть больше друг от друга. Почему этим не заниматься?" - перечислил преимущества проекта глава государства. Он подчеркнул, что сейчас требуются более активные действия со стороны Украины.

Ранее тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на различных уровнях во время белорусско-украинских контактов. Осенью 2017 года руководители Гомельской и Херсонской областей, а также ООО СП "НИБУЛОН" (г.Николаев) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве с целью реализации проекта по восстановлению судоходства по Днепру. Идея проекта состоит в том, чтобы загружать на территории Беларуси суда смешанного класса, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалки в морских портах, что существенно снижает стоимость доставки