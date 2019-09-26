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 Политика Украины, За рубежом
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 Лукашенко на вопрос, вернет ли РФ Украине Крым: Мне кажется, нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос представителей украинских СМИ, вернет ли Россия Украине Крым, заявил, что не считает это возможным в обозримом будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

На прямой вопрос украинской журналистки глава государства ответил: "Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда".

Напомним, на сегодняшней пресс-конференции с представителями украинских СМИ в Беларуси, Лукашенко заявил, что на месте президента Украины Владимира Зеленского сделал все, чтобы взять оккупированный Донбасс под контроль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, но оглядываться и на РФ, и на Штаты будем, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/n3150537
 
 
 Топ комментарии
 
Нашли у кого спршивать. Он свою старну уже просрал.
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Когда Мордор посыпеться, - никто справшивать не будет... Более того, Лука Мудищев (если доживет) сам Смоленск захочет откусить, усатый мудень.
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Не реж по живому, кацапский прихвостень.
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Нашли у кого спршивать. Он свою старну уже просрал.
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А "почти", ну или "скоро"? новые методички или так, абы ляпнуть?
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Добровольно не вернёт, тут можно согласиться с **************.
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Когда Мордор посыпеться, - никто справшивать не будет... Более того, Лука Мудищев (если доживет) сам Смоленск захочет откусить, усатый мудень.
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А за дАмбас давайте договориваться? Лука, выучил текст написанный ху*лом, и уговаривает дурачка на капитуляцию под видом "мира Украине"...
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Так это же он сказал, что если Украина Крым не защищала, то он ей не нужен. И зрада так его полюбила за эти слова, что до сих пор строчит "аргумент", что Турчинов сдал Крым...
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Хорошо, что в Беларуси есть люди которые это понимают. Никакой сдачи Крыма не было. Для этого ***** продвинул со второй попытки беглого хряка на президенство. ***** сцыкливое, прежде чем начать аннексию он уже знал, что воевать против него в Крыму нечем и некому. Все, что осталось в Крыму почти не ездило и не летало и не плавало. За время президенства хряка из Крыма было переведено на материк почти всех более-менее думающих офицеров силовиков из МВД и СБУ. Если кто и остался то это были десятки. На их место перевел туда прокацапленных идиотов. 90% из которых перешли на сторону *****. Мы сейчас не говорим о личном составе срочников в войсковых частях это не в счет. С автоматом порой без патронов сильно не повоюешь против орды вооруженной до зубов на вертолетах, такнках и БТРах, да и еще подогретом кацапсчим враньем местное население было прокацаплено очень давно. С самого момента прихода ***** на трон он вплотную занимался отжатием Крыма, только он не мог этого сделать без поддержки на уровне президента Украины ни при одном президенте. От такого нашел и пропихнул на трон.
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То все дрібнички що він думає... Мене більше хвилює кількість зростання загиблих в ДТП на дорогах України... Дивимось криваву статистику.https://www.youtube.com/watch?v=ylF2quR7RJc&feature=youtu.be
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Абсолютно верно. Донбасс, - это дымовая завеса над оккупацией Крыма. Эти вопросы должны быть в связке!
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Этот вопрос закрыт раз и навсегда.А кто его закрыл раз и навсегда?Карлик уйдет и вопрос откроется очень быстро.И вообще идите с воФкой уже на пенсия надоели оба.
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*********** не вернёт,но он не вечный,а остатки московии вернут,и ещё вместе с Кубанью.
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Говорит все как нужно *****… За Крым забудте
А на месте Зеленского я бы пошел на любые выборы чтобы вернуть оккупированный Донбасс. Это все что нужно знать о лукашенко
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не считает это возможным в обозримом будущем. Источник: https://censor.net.ua/n3150537
пусть пояснит его "обозримое будущее" это дни, недели, месяцы сколько будущего ему отмеряно?
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Не обязательно возвращать. Если она заплатит нам за него адекватную сумму, этого будет вполне достаточно.
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Ляшко так сказал или его посланник в США?
Вспомнил, посланник сказал про сдать в аренду паРаше...
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Ты кто такой? Нам - и Крым, и сумму. Так и будет.
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Украине не нужна эта дотационная чёрная дыра с поголовно враждебным и ментально чужим населением. А вот если РФ по решению всемирного суда будет нам за него платить ежегодно хотя бы десятую часть от своих нефтегазовых доходов, а еще лучше пятую, то Украина за 10 лет сможет поднять уровень жизни хотя бы до польского.
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У расисян забыли спросить, шо нам нужно.
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Сумма репараций будет выставленна россиии в обязательном порядке после возврата Крыма. Каждый год аннексии будет оплачен. Чем раньше россия вернет Крым, тем меньше денег потратит на репарации.
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Если бы на это были бы шансы, то уже давно б выставили. Неспроста же соевый барыга за 5 лет это сделать не озаботился.
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Это неизбежно, - просто смирись с этим, кацап!
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не впускайте в дом кацапа, его оттуда только вперед ногами потом вынести можно. Он только крадет, но ничего не отдает.
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Это проблема. Но батьке лучше думать и опасаться карлика людоеда из кремля, который уже вовсю строит новое государство в составе с Белорусью. Ну соответственно и выберется заново в 2024 как новый президент новой страны. Если его свои за это время не грохнут.
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Какое оно "батька"? Дрищ хитрозачесаний.
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко не бачить російського вторгнення на Донбасі та чекає на завершення конфлікту.Про це він сказав під час зустрічі з представниками українських ЗМІ.
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"...вопрос о возвращении Судет в материнский Рейх-решен навсегда! "
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кто её (расейскую *********) будет спрашивать в недалёком будущем? и вообще мнение этого говна, на каблуке пукина, кому интересно?
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нашли у кого спрашивать..еще бы у гиркина и прочей кацапо-фашисткой швали спросили
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