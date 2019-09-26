 Лукашенко на вопрос, вернет ли РФ Украине Крым: Мне кажется, нет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

На прямой вопрос украинской журналистки глава государства ответил: "Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда".

Напомним, на сегодняшней пресс-конференции с представителями украинских СМИ в Беларуси, Лукашенко заявил, что на месте президента Украины Владимира Зеленского сделал все, чтобы взять оккупированный Донбасс под контроль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, но оглядываться и на РФ, и на Штаты будем, - Лукашенко