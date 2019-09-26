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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2891) Луценко (7617) США (15425) Сытник (713)

 "Наверное, развитие прекратилось, когда исчез из ГПУ Луценко", - Сытник о расследовании дела о его якобы вмешательстве в выборы в США

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что из-за смены генпрокурора производство по факту вмешательства в президентские выборы в США, которое расследовалось Генеральной прокуратурой Украины, вероятно, уже не расследуется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мои допросы (тогдашний генпрокурор Украины Юрий. - Ред.) Луценко каждый раз анонсировал, журналисты ждали меня", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, расследуется ли это дело.

Уточняя, есть ли развитие в расследовании этого производства, директор НАБУ сказал: "Наверное, развитие прекратилось, когда исчез из Генпрокуратуры Луценко".

Отвечая на вопрос о том, существует ли само дело, Сытник сказал: "Не знаю, возможно, уже и закрыто".

"Это было придуманное очередное дело, вы же знаете, кто такой Луценко", - подытожил директор НАБУ.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ А.Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

Национальное антикоррупционное бюро отрицало информацию о возможном влиянии бюро на выборы президента США.

Источник: https://censor.net.ua/n3150534
 
 
 Топ комментарии
 
Та будь хто буде достойніший за Луценка!
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Добре, що у Луценка завжди знайдеться, чим опохмелитись. 😀
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Наверое, возможно... нашли у кого спрашивать.
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тошж і паршиво що зчез Юра. ПРацюйте,розслідуйте, сажайте Юру.
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Ребятки, когда от ваших НАБУ, СПУ будет хоть какой либо толк, а не только пустое бла бла бла?
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когда однажды, простой и мудрый нарид выберет (случайно) себе в презики не уголовника, барыгу или клоуна, а какого нибудь державника-патриота проливавшего кровь за Украину...
Раньше ни как...
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А що, у вас на Рашці є щось подібне ? Відверто кажучи нічого крім відомого своїм насяльніком-ідіотом Роскомсаннадзора і не пригадується
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Та не ламайся ти тут, як дєвочка... Давно вже "боец невидимого фронта" спалився, та ще і "агентуру" засвітив 😃

Краще скажи, що там у вас на Рашці робиться
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Дивна заява , якщо сказати не більше ... Знає ж він сам як прокурор чудово, що рукописи не горять а тихо чекають свого часу. 😕
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странно. А Траамп говорит не придуманное
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Почему-то все здесь сфокусировались чтобы потроллить Зеленского, но никто не вспоминает как Трамп восторженно отзывается о "классном прокуроре который у вас был раньше [Луценко], они отлично взаимодействовали с нашим генеральным прокурором" "Наверное, развитие прекратилось, когда исчез из ГПУ Луценко", - Сытник о расследовании дела о его якобы вмешательстве в выборы в США - Цензор.НЕТ 7635
По сути он слил Юрика, который как раз первый вляпал нас во внутриштатовские разборки )
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Якраз Юріку і вистачило розуму не вляпати Україну в цей скандал. А от Вовіку з його "молодою зєкоМандою" умішка і не вистачило. Мало того що він вляпався в скандал,так ще і іншої фігні натворив . Ще невідомо, як воно потім аукнеться... Міжнародна політика то є ціле мистецтво, але аж ніяк не гра фуєм по клавішах роялю. Тут можна і кришкою по "інструменту" отримати
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Звалюють один на одного свої погані справи. Пройде час і знайдуть нового цапа відбувайла
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У кого погані справи, у кума та соратника свиночолого гетьмана???!!! Ви при своєму розумі?!!!
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Так, всі знають хто такий юга луценко. Екс-ген-плолкулол без належної освіти, істота без честі і гідності, постійно перебуває в напівкоматозному стані через зловживання оковитою
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А який по Вашому достойний прокуророр?
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Та не чіпай чоловіка.. Бачиш , йому похмелитися немає за що, а голова ой як болить 😃
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Добре, що у Луценка завжди знайдеться, чим опохмелитись. 😀
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Краще допоможи своєму таваріщу по ботофермі - Сам погибай, а товариша виручай !😃
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Ще пообіддя не почалося, а ти вже залило сліпаки?
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Наприклад Лаура Ковеші. На худий кінець Сакварелідзе підійде
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хороша міна при поганій грі, бо якщо сам Трамп розслідування ініціював, так все серйозно..
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Та Сытник сейчас все что угодно будет петь лишь бы отбелить своих друзей борцунов с коррупцией, и опять вернуть возможность сидеть на грантах демократов
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просто Ситник звик, що в Україні можна закони порушувати, але в США система працює зовсім по-іншому - там Феміді байдуже, що ти в їздиш по ночам до перших осіб
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та вже нехай візьмиться ФБР за всіх цих наших активістів, а то скільки можна імітувати боротьбу з корупцією? чотири роки НАБУ нам мізки забиває
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А где щас клоун луцик кто знает?
Отдыхает от трудов праведных? С бабой ягой 4000?
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