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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2880) Лукашенко (1712) США (15425)

 Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, но оглядываться и на РФ, и на Штаты будем, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной

Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что всегда на встречах с представителями США заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом. "Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой", - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларуси нравится такая позиция США. "Мы ее приветствуем. Это крупнейшая страна, влияет на все процессы в мире. Почему мы должны с ними иметь плохие отношения? Ни в коем случае!" - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что порой контакты Беларуси с западными партнерами вызывают некую озабоченность в России. В то же время Лукашенко заметил, что и сама Россия стремится наладить и развивать отношения с Западом и в частности с США. "Почему это (развитие взаимодействия Беларуси с западными партнерами. - Ред.) должно кого-то напрягать в России. Мы же не дружим с Америкой против России", - сказал Президент.

Вопрос от представителей украинских СМИ также касался того, может ли потепление в белорусско-американских отношениях повлиять и положить начало новому этапу и в белорусско-украинском взаимодействии.

"Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, - подчеркнул он. - Наши отношения зависят только от нас. Да, мы будем оглядываться на Россию, на американцев. Но это не значит, что мы будем так уж зависимы. Чем теснее будут отношения, тем больше этому будет противодействие. Никому не нужны наши самые близкие, самые тесные отношения. Ни там, ни там".

"Зачем на клочки поделили Югославию. Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", - добавил белорусский лидер.

Он констатировал, что, конечно, у Беларуси и Украины с Россией очень разные отношения. И в белорусско-российском сотрудничестве есть сильная взаимосвязь. Так, Беларусь импортирует из России ряд жизненно необходимых товаров, в первую очередь углеводороды, присутствуют сильные кооперационные связи. "Я закоренелый советский человек и историк. Очень хорошо знаю историю наших взаимоотношений. Мы всегда были вместе. Как Украина-Беларусь, а еще больше - Россия-Беларусь на уровне семейных, межгосударственных отношений. Куда ни кинь, везде теснейшие связи", - сказал Лукашенко.

"Мы провели референдум в стране о взаимоотношениях России и Беларуси. У нас нет границ. Бывают на пересечении административной границы проблемы с поставками наших товаров в Россию. Всегда непросто. Это не только уровень межгосударственных отношений, а та степень коррупции, которая присуща чиновникам в России. Я об этом откровенно говорю Президенту России, с которым мы очень дружны", - заявил белорусский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На месте Зеленского я бы пошел на все, чтобы взять оккупированный Донбасс под контроль, - Лукашенко

Он подчеркнул, что у него вообще нет никаких проблем в отношениях с российским коллегой: "У нас очень добрые отношения. Хотя, хватает и других проблем, которые надо решать".

"И с Украиной у нас есть проблемы. Слава богу, за этот краткий период нахождения у власти нового Президента (Владимира Зеленского. - Ред.) мы как-то двигаемся, обсуждаем. И даже те негативные моменты, которые могли бы наступить, не наступили благодаря тому телефонному разговору двух президентов (Беларуси и Украины. - Ред.). Это обнадеживает. То, что я годами не мог, договорившись с прежним Президентом решить, я надеюсь, что мы сможем решать эти проблемы. Так что вопросов достаточно", - резюмировал белорусский лидер.

Источник: https://censor.net.ua/n3150532
 
 
 Топ комментарии
 
В итоге луку натянут с трёх сторон.
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такая мудрая, что белорусы за время его правления забыли свою мову и идентичность.... Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, но оглядываться и на РФ, и на Штаты будем, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 970
Скоро совсем станут рязанцами.. - готовые солдаты Орды....
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он его уже и сделал, разве это не ясно, не в пользу России, но говорить им "пошли нах" зачем так грубо, и у него нет на это таких причин как в Украине, и это не значит что он будет демонстративно обнимашки с американцами и тд. завтра поедет в РФ и скажет там " Беларусь и Россия братские народы! мы любим друг друга!" "одиннарод" бацька намного умнее и хитрее гитлера) послезавтра снова заявит про Америку "Мы ее приветствуем. Это крупнейшая страна, влияет на все процессы в мире. Почему мы должны с ними иметь плохие отношения? Ни в коем случае!"
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Совет форумчанПравила форума
 
В чем, что так долго юлит между рашей и Евросоюзом ? Ну тут да - молодец.
Но все же понимают - рано или поздно выбор надо будет сделать.
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он его уже и сделал, разве это не ясно, не в пользу России, но говорить им "пошли нах" зачем так грубо, и у него нет на это таких причин как в Украине, и это не значит что он будет демонстративно обнимашки с американцами и тд. завтра поедет в РФ и скажет там " Беларусь и Россия братские народы! мы любим друг друга!" "одиннарод" бацька намного умнее и хитрее гитлера) послезавтра снова заявит про Америку "Мы ее приветствуем. Это крупнейшая страна, влияет на все процессы в мире. Почему мы должны с ними иметь плохие отношения? Ни в коем случае!"
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такая мудрая, что белорусы за время его правления забыли свою мову и идентичность.... Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, но оглядываться и на РФ, и на Штаты будем, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 970
Скоро совсем станут рязанцами.. - готовые солдаты Орды....
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"Молодчина" - узурпатор, боящийся демократических выборов. Экономист - доведший экономику до постоянной совковой "битвы за урожай".
Политик, доведший страну до уровня российской колонии и не в состоянии проводить самостоятельную внешнюю политику. Историк - начинающий отсчет истории с образования СССР.
Национальный лидер - которого ненавидит нация за уничтожение всего беларуского.
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А вот как-то неинтересна позиция рашки. Вот совсем!
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Вроде ангельский знаю, но не знал это слово- зачет Это слово легко заромнить- мловарный запас пополнился
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Ой Лука дождешься рано или поздно, что пуйло тебе засадит на пол шишки
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Причем уже давно. Но кровавая будет бойня - не дай бог и причем в самом начале.
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На пол шишки он уже давно сидит, а засадить может на полную
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Надо Порошенко подарок на День Рождения сделать, наручники ему надеть.
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Шикарний діагноз ! Де такий такий знайшов бо вся професура випала в осад 😁
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І соплі. Доречі, я навмисне написав "соплі" на російській, щоб нікого не образити. Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, но оглядываться и на РФ, и на Штаты будем, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3889
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Тут как бы существование Беларуси, как самостоятельного государства, под бооольшим вопросом.
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Ох как Лукаш часто,после заявления Медвепута о возможном слиянии даух стран,начал вспоминать Штаты😂😂
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в прошлом «Белой Русью» назвали вовсе не земли Беларуси, а земли финно-угорской Московии. В XV-XVII веках столицей Белой Руси называли Москву, а московского князя - Белым князем. Восточные народы называют его Ак-Падишах, то есть Белый Падишах. На карте мира Фра Мауро 1459 года территория Новгородско-Московской Руси между Волгой и Белым морем названа Белой Русью (Rossia Biancha). На карте, изданной около 1459 г. Николаем Кузанским, название Белая Русь означает Московию (Russia Alba sive Moscovia). Лежит эта местность на восток от Днепра (Борисфена). Итальянский путешественник, дипломат Контарини в своём трактате «Путешествие в Персию» (1474-1477) называет Великого князя Ивана III владетелем и государем Белой Руси.
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