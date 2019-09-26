 На месте Зеленского я бы пошел на все, чтобы взять оккупированный Донбасс под контроль, - Лукашенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил на встрече с украинскими журналистами в Минске.
"Я бы пошел на все. Проведение выборов? Пошел бы на проведение выборов. Я бы все делал, чтобы только выйти на ту границу и взять под контроль. Да, там надо дать гарантии тем людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью, чтобы репрессий не было. Я не вижу тут особых проблем, если кто-то боится, он свободно мог бы уехать в Россию", - сказал Лукашенко.
Он считает, что если мирное урегулирование и дальше будет оставаться на уровне "желания", то никакого прогресса достичь не удастся.
"Я хочу, чтобы вы поняли мою позицию: надо делать любые шаги для того, чтобы эта война была прекращена и эта территория начала возвращаться в Украину. Война закончится рано или поздно, главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, это величайшая ценность. И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, не по Штайнмайеру. Надо отбросить все амбиции, объединиться, чтобы в головах это созрело", - сказал президент Беларуси.
По его словам, это зависит от нового президента Владимира Зеленского.
"И националисты, и бандеровцы, и восточные, и западенцы - это задача президента, он должен их всех объединить. Надо, чтобы они за ним пошли и поверили", - сказал Лукашенко.
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ГОСПОДИН ШЛЬЮXA !
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! Oй ЛУКАВЫЕ !!!!
😁
Вернее не уговаривает, а поддерживает...
Война закончится рано или поздно, главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, это величайшая ценность. И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, не по Штайнмайеру. Источник: https://censor.net.ua/n3150529
Это война до тех пор пока кацапская империя не рухнет и поддержка спарвы прекратится ..
На всё -- это на что? Конкретнее, пожалуйста.
🤗
Нахрена нам мир на востоке ценой капитуляции всей Украины .? Ты ополоумел совсем уже , бацька .. .
Любая болонка тоже иногда покусывает хозяина))
А Зеленский сам разберётся - без **************
годі вже вдавати мудрого наставника
Я иногда просто дурею от этого зазеркалья.
Все інше, за 30 років, поступово продав і виміняв..... за російський газ, мову, СНГ, ОДКБ, Євразес....
Разве Белоруссия имеет намного большие экономические и прочие связи с Россией, чем Украины с Россией, даже за все годы войны?
у них что, отбирали землю или семьи разрушали?
тупо рашисты решили захватить себе сколько смогут и всё.
Сиди на своем, придурок, и к нам не суйся, чмо
а краще за все - йди *****, геополітик ****.