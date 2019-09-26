EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  4201  79
Материалы по теме:
Все про:Беларусь (2880) Зеленский (2956) Лукашенко (1712) Донбасс (19462)

 На месте Зеленского я бы пошел на все, чтобы взять оккупированный Донбасс под контроль, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал Украине перейти от слов к действиям для мирного урегулирования на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил на встрече с украинскими журналистами в Минске.

"Я бы пошел на все. Проведение выборов? Пошел бы на проведение выборов. Я бы все делал, чтобы только выйти на ту границу и взять под контроль. Да, там надо дать гарантии тем людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью, чтобы репрессий не было. Я не вижу тут особых проблем, если кто-то боится, он свободно мог бы уехать в Россию", - сказал Лукашенко.

Он считает, что если мирное урегулирование и дальше будет оставаться на уровне "желания", то никакого прогресса достичь не удастся.

"Я хочу, чтобы вы поняли мою позицию: надо делать любые шаги для того, чтобы эта война была прекращена и эта территория начала возвращаться в Украину. Война закончится рано или поздно, главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, это величайшая ценность. И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, не по Штайнмайеру. Надо отбросить все амбиции, объединиться, чтобы в головах это созрело", - сказал президент Беларуси.

По его словам, это зависит от нового президента Владимира Зеленского.

"И националисты, и бандеровцы, и восточные, и западенцы - это задача президента, он должен их всех объединить. Надо, чтобы они за ним пошли и поверили", - сказал Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь готова помочь Украине в восстановлении инфраструктуры Донбасса, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/n3150529
 
 
 Топ комментарии
 
ти свою Білорусь візьми під контроль, підкацапник
 показать весь комментарий
 
Шлюха Хуйла, мы сами разберемся что нам делать
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чому Лукашенко до Х**ла не звертається ?
 показать весь комментарий
 
 
ти свою Білорусь візьми під контроль, підкацапник
 показать весь комментарий
 
 
Але на рахунок "уезжать в Россию" он прав, упороті даунбасці валіть усі!
 показать весь комментарий
 
 
Шлюха *****, мы сами разберемся что нам делать
 показать весь комментарий
 
 
засвистел кремлевский соловей-провокатор лука мудищев
 показать весь комментарий
 
 
ЛУКАВЫЕ твои " советы "..
.
ГОСПОДИН ШЛЬЮXA !
.
.
! Oй ЛУКАВЫЕ !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Кто бы сомневался что ты пошел бы на все чтобы продаться корешу своему ***** поганому
 показать весь комментарий
 
 
Конешно, взять под контроль, а самому съ*баться в Великобританию. А вы сами разгребайте.
 показать весь комментарий
 
 
Не возможно одновременно лизать ***** зад,как ты лижешь,и котролировать Донбасс
 показать весь комментарий
 
 
не подсказывай подху...ик, Зе и так" все делает"
 показать весь комментарий
 
Старый усатый поц и подстрекатель к лаже. Своему ботоксному хозяину лучше бы по ушам поездил,чтобы убрался с донбасса.
 показать весь комментарий
 
 
Ты просрал Беларусь полностью, так что пошел лесом со своими советами, кацапский прихвостень.
 показать весь комментарий
 
 
А. Лукашенко ласково уговаривает нашего дурачка согласится на конфедерацию Украины, на манер Приднестровья, Абхазии и тд...
Вернее не уговаривает, а поддерживает...

Война закончится рано или поздно, главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, это величайшая ценность. И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, не по Штайнмайеру. Источник: https://censor.net.ua/n3150529
 показать весь комментарий
 
 
Да это кремляди еще и через этого обмудка решили провести психологическую атаку на зелю. Скоро мадуро из Венесуэлы закудахчет.
 показать весь комментарий
 
 
Чим вам не пасує ідея, щоб вата "свободно уехала в Россію"?На месте Зеленского я бы пошел на все, чтобы взять оккупированный Донбасс под контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5588
 показать весь комментарий
 
 
Вата должна сначала ответить за то, что натворила и до конца жизни горбатиться за баланду над восстановлением того, что они разрушили.
 показать весь комментарий
 
 
Какая-то ерунда. Россия так просто не отдаст контроль над границей. И эти "люди" как правило не хотят уезжать в россию, они всегда хотят, чтобы россия пришла к ним.
 показать весь комментарий
 
 
Не для того ***** туди заходило щоб потім виходити.
 показать весь комментарий
 
 
***** от туда и с Крыма уйдет только тогда когда вату нечем будет кормить. А это будет не так уж и скоро. На мордоре кацапсячий скот будет ягель жрать лишь бы вЯличие по телевизору у них вАняло.
 показать весь комментарий
 
 
Крембль ніколи не віддасть Крим. Це стратегічна військова база з якої він погрожує всьому чорноморському регіону.
 показать весь комментарий
 
З стратегічної точки зору можливої ******** війни Крим, я к військова база, відіграє дуже мізерну роль. Вона може тільки судноплавство блокувати. Та й то тільки цивільне.
 показать весь комментарий
 
Кацапский мир с Донбасса никогда не уйдет даже если Украина и капитулирует . Он лишь начнёт тогда диктовать свои условия всей Украине . Отсюда - выводы ,, не буду озвучивать ибо и так понятно . .

Это война до тех пор пока кацапская империя не рухнет и поддержка спарвы прекратится ..
 показать весь комментарий
 
 
Ты свою бэларуссию не контролируешь! Мы помним, как в руки фсб россии попал Павел Гриб! Как его взяли на территории бэлоруси и в незаконно вывезли в Мордор! Так что мы в ивоих советах не нуждаемся!!!
 показать весь комментарий
 
 
Александр Грыгорыч подстрекает.
На всё -- это на что? Конкретнее, пожалуйста.
 показать весь комментарий
 
 
Волк, попавший в капкан, отгрызает ту часть, которая уже начала гнить. Донбасс - это то, что пока в капкане. Кто хочет и может - добро пожаловать в Украину. Остальные - пусть наслаждаются русским мирком-с
 показать весь комментарий
 
 
у нас даже визового режима с оккупантами до сих пор нет - об чем речь?
 показать весь комментарий
 
Твою пазицию поняли-ракообразная или коленолоктевая..
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Якась прокацапська фуйня пожирає біларуську моркву.
 показать весь комментарий
 
 
Залишайся на своєму місці і не лізь до нас зі своїми ватними порадами. Опікуватися окупованими територіями має ОКУПАНТ (відповідно до положень Гаазької і Женевської конвенцій). І відновлювати колись доведеться теж ОКУПАНТУ
 показать весь комментарий
 
 
Лука иди в ж..у .!! Совок хренов На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2939 ..

Нахрена нам мир на востоке ценой капитуляции всей Украины .? Ты ополоумел совсем уже , бацька .. На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3755 .
 показать весь комментарий
 
 
Бацька знает, Бацька пожил, хрен на свой народ полОжил.
 показать весь комментарий
 
 
На місці Лукашенка зайняв свій ріт чимось іншим - наприклад, моркрвкою.
На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 559
 показать весь комментарий
 
 
Не верьте ни одному его слову. Он 5(пять) голосует против суверенитета Украины.
 показать весь комментарий
 
 
путен хочет остаться у власти любым путем, поэтому у его план 'б ' -соединить мордор с беларусью в одно единое государство и стать во главе уже нового объединения. Так что Лукашенко лучше заняться своими делами, рашка поглотит беларусь сто процентов , другого пути нет. Они будут покупать , предлагать всевозможные халявы и бонусы - но беларусь по-любому вернут в своё подчинение. Хотя и теперешняя самостоятельность беларуси скорее декоративная - просто батьке позволяется иногда что-то креативное гавкнуть в сторону путана.
Любая болонка тоже иногда покусывает хозяина))
А Зеленский сам разберётся - без **************
 показать весь комментарий
 
 
та ти й на своєму місці не впораєшся
годі вже вдавати мудрого наставника
 показать весь комментарий
 
 
Бацька, ты там не дав оркам в Беларуси военную базу построить и у вас самих на днях может появиться Витебская наротная риспуплика. Так что лучше помалкивай.
 показать весь комментарий
 
 
Мардвань аська мастосрань, хто не бажамц мастосрань пайдет на дермань. На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9658 На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9658 На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9658
 показать весь комментарий
 
 
А тобі свинопасу хто пропанував місце Зеленського? Ти колгоспний пастух і на своєму місті добре ***** дупу вилизуеш. Падло продажне.
 показать весь комментарий
 
 
Заместитель председателя бел0руССкого (не Беларуского) колхоза "Ударник" нам всем в Украине, прошедшим ТРИ МАЙДАНА с Небесной Сотней и войной с 14 000 погибшими воинами, с погибшими мирными людьми, детьми и стариками украинцами разных национальностей на войне с московией объяснит, как стать избранному президенту Украины марионеточным диктатором и сдать Страну в ленинградский запоребрик.
 показать весь комментарий
 
 
Вжопучленцы уже пояснили ясно, как они понимают "передачу границы под контроль Украины" - типа "на тот момент наши вооруженные силы будут легализованы как типа украинские - и сами себе все передадут."
 показать весь комментарий
 
Усатый черт дает советы как сдавать национальные интересы по опыту Беларуси.
Я иногда просто дурею от этого зазеркалья.
 показать весь комментарий
 
 
Где-то я это уже слышал,готов пойти на все чтоб не убивали наших людей
 показать весь комментарий
 
У нього самого, щоб ПІТИ НА ВСЬО, не залишилося варіантів.... Можна правда ще свого Колю в рабство росіянам продати, або йгого Машу(22 роки отроду) під Путіна покласти...

Все інше, за 30 років, поступово продав і виміняв..... за російський газ, мову, СНГ, ОДКБ, Євразес....
 показать весь комментарий
 
 
Именно поэтому ты и не на месте Зеленского- Президента СВОБОДНОЙ страны. А на своем месте- губернатора бульбаруси- расейской колонии. На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2882
 показать весь комментарий
 
 
********* Путіну, ********** на "мір любой ценой".
 показать весь комментарий
 
 
Я одного не понимаю, читая комментарии.
Разве Белоруссия имеет намного большие экономические и прочие связи с Россией, чем Украины с Россией, даже за все годы войны?
 показать весь комментарий
 
если кто-то боится, он свободно мог бы уехать в Россию, - сказал Лукашенко
 показать весь комментарий
 
«главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, ...... И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, ....... Надо отбросить все амбиции, ........., чтобы в головах это созрело» - в зебильных головах наріду созревание идёт шаленими темпами
 показать весь комментарий
 
Ти, Лапоть картопляний спочатку військові бази рф прибери з Білорусі, потім буш пиз%%%ть.
 показать весь комментарий
 
 
в декабре беларусь станет росийским регионом кстати...
 показать весь комментарий
 
кто там на донбассе "воюют за свой кусок земли, за свою семью"?
у них что, отбирали землю или семьи разрушали?
тупо рашисты решили захватить себе сколько смогут и всё.
 показать весь комментарий
 
Не хватало чтобьі еще такое дерьмо как тьі, Лукашенко, бьіло на месте хоть и ********, но нашего.
Сиди на своем, придурок, и к нам не суйся, чмо
 показать весь комментарий
 
"І націоналісти, і бандерівці, і східні, і западенці - це завдання Президента, він мусить їх усіх об'єднати. Треба, щоб вони за ним пішли і повірили", - сказав Лукашенко.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3150529 От п...дераст, як воно поділидо Україну; бандерівці, націоналісти, западенці і східні, а не пішов би ти у ср@ку маскальська підстилко.
 показать весь комментарий
 
 
Перед нами откровеннывй подонок пытающийся продвинуть вперёд интересы гээбшного *****. Слушать эту паскудную мразь - себя не уважать.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то подобное уже слышали: "надо просто перестать стрелять", "готов встать на колени перед ВВХ"
 показать весь комментарий
 
Геополитик Лукашенко вылез. Ох и страшно. Смотри не потеряй белорусские штаны, "пойдун на все".
 показать весь комментарий
 
Контроль один ! Контрольный в голову куйлу и больше не куя !
 показать весь комментарий
 
Все - это сколько ? И даже то , если эрэфия будет осуществлять контроль над остальной частью Украины через данбас ?
 показать весь комментарий
 
"Я бы пошел на все." лукашенко.
а краще за все - йди *****, геополітик ****.
 показать весь комментарий
 
 
Батьке пи.деть не мешки ворочать когда война не у него в стране.
 показать весь комментарий
 
слушать отросток коцапии нужно быть идиотом, это куйло его языком вещает же
 показать весь комментарий
 
Если бы Лука прямо и честно сказал: "Путин! вали из Украины! Верни Крым и ОРДЛО! Не лезь в соседский огород!" А то что он сказал - пустые слова.
 показать весь комментарий
 
На все? А на військову наступальну визвільну операцію пішов би? На все.....
 показать весь комментарий
 
побачимо .як Лукашенко здасть Білорусь с патрохами
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх