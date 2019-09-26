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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2891) прослушка (269) Сытник (713) Труба (147) ГБР (588)

 НАБУ не "прослушивало" директора ГБР Трубу, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что бюро не имеет никакого отношения к "прослушке", найденной у директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве.

"Это не мы", - сказал Сытник, в отвечая на вопрос о том, имеют ли отношение детективы НАБУ к установке этой прослушки.

Напомним, 21 сентября директор ГБР сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.

22 сентября стало известно, что прослушку в кабинете Трубы могло организовать НАБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150528
 
 
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****, настворювали "органів" які замість того, аби займатися роботою і ловити та садити корупціонерів - воюють одне з одним. Це просто якійсь анонізм. Двіжєніє є а результат не такий як хотілося б.....
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Портнова нужно спрашивать, он же озвучивает то, что ему не положено знать.
Откуда он это узнает?

Или история с "прослушкой" Трубы это операция по отмазыванию Трубы, выполняющего хотелки Портнова?
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СБУ прослуховує! Якщо офіційно - то це його функція.
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