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 Политика Украины
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Все про:армия (7534) НАТО (6463) реформы (3400) Загороднюк (34) ВСУ (352)

 Для борьбы с "совком" в армии будут создаваться образцовые части с практиками стран НАТО, - министр обороны Загороднюк

Чтобы преодолеть советские методы работы в армии, будут создаваться модельные части с практиками стран НАТО. Их опыт будут перенимать остальные подразделения.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ министр обороны Андрей Загороднюк.

Так, говоря об устранении порядков советской армии в ВСУ, он отметил, что "это быстро не изменишь, но делать это надо".

"Мы еще раньше создали центры подготовки сержантов, прописали концепцию подготовки сержантского состава, привели практику начисления зарплат в соответствие с практикой стран НАТО, но еще есть над чем работать. И теперь вопрос в том, чтобы дать им возможность себя проявлять. Необходимо также изменить уставы, чтобы у них была юридически такая возможность. А также проводить работу непосредственно с личным составом, с офицерами, объяснять им новые полномочия и функции сержанта. И выстроить взаимодействие так, чтоб они общались с солдатами, а офицеры общались с сержантами", - сказал Загороднюк.

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С этой целью, по его словам, планируется создание модельных частей.

"Это образцовые бригады, которые мы выберем для тестирования подхода. Сейчас идет процесс осмысления. Мы уже говорили об этом с генералом Хомчаком. Он, кстати, очень поддерживает концепцию этих модельных частей. Мы сейчас будем их отбирать, там внедрять изменения и в ручном режиме отрабатывать. Когда мы увидим, как это работает на пилотном проекте, можно такие модели реплицировать дальше", - поделился министр.

Полный текст интервью с Андреем Загороднюком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3150527
 
   
 Топ комментарии
 
"Для борьбы с "совком" будут создавать образцовые части" - я чуть со стула не упал.
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Потёмкинские деревни? )))
Питание по натовским образцам уже отменили, реформаторы...
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Все ли нормально у зебобиков? Никакого диссонанса?
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"Для борьбы с "совком" будут создавать образцовые части" - я чуть со стула не упал.
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Все ли нормально у зебобиков? Никакого диссонанса?
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Потёмкинские деревни? )))
Питание по натовским образцам уже отменили, реформаторы...
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Питание будет только в образцовых частях. Остальные будут красить траву и "поребрики".
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и питание будет и техника и мы с тобой будем платить на них налоги...иначе ничего не будет, а показательные Десны уже были - ничего хорошего не вышло....
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под кодовым название - потемкинские деревни
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Уже нет ни совковых офицеров ни солдат
А вам лишь бы потриндеть
Слабо проснуться утром как в лото вынуть номер части
И через три часа быть на месте в части /сразу станет все ясно что за в/ч/
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я при совке служил в образцовой части.. это военное шоу для проверяющих и это 3,14ец Армии..
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Ця заява цього Анікі-воїна сама по собі вже є "совок" в чистому вигляді. Вже були колись за совдепії "Будинки зразкового побуту та культури" . І що від того інші будинки стали виглядати кращими ?
Одним словом чергова показуха і маячня від "слуг урода " 😕
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Молодцы !!!
Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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Для борьбы с совком нужно зачистить Украину от порохоботов.
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привет ущербный

что писать без ошибок ты так и не научился ? теперь что бы не выглядеть идиотом вставляешь чужие подписанные картинки ? в целом правильное решение . ни кто не увидит что ты неуч Для борьбы с "совком" в армии будут создаваться образцовые части с практиками стран НАТО, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 9602
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Использовать для борьбы с совком типично совковую практику - создание "домов высокой культуры быта"/ "образцово-показательных в/ч", как же это по-совковому зебилье!
А остальные части что, пусть метут метлами плац и красят зеленкой траву, жрут перловку на машинном масле?

Зебилы, Вы все таки сделали это- победили здравый смысл! Ну просто власть олигофренов в чистом виде. Спасибо жителям Кривбасса блеать.
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Да кроме Львова , спасибо всем надо говорить , как оказалось дебилами у нас Украина очень густо населена.
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Для борьбы с соаком нпдо старвх,зажравшихся ворюг из Генштаба ввдавить а перед этим проаерить налоговой и пусть докажут,откуда у них ,их жен и детей дома квартиры и машины
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А думать, как закрыть 3 км фронта неполным взводом, будет свадебные фотографы?
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С питанием кинули, а теперь что-то рассказывают, кто им еще верит?
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С совком будут бороться совковые генералы , просто крутяк . Ну особенно сцыкун генерал драпавший их Иловайска , ну который теперь ГШ командует и который кореш Бени , ну от души посмеялся . АААА я понял , теперь 95 квартал веселит сразу всю страну , а не только зрителей на концерте. Правда скоро и плакать будем всей Украиной от таких дебилов , но то уже мелочи , главное сей час весело.
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