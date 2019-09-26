 Израильтянина, отказавшегося проходить паспортный контроль, не пустили в Украину и отправили на родину, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой полицию Киевской области.
"Во время прохождения пограничного контроля пассажирами рейса сообщением Тель-Авив-Киев, гражданин Израиля с ребенком 10 лет отказался проходить паспортный контроль. Следовательно, ему запретили пересечение государственной границы и вернули на родину ближайшим рейсом", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что в Украину в настоящее время прибывают десятки тысяч паломников-хасидов, чтобы отметить иудейский Новый год Рош ха-Шана в г.Умань Черкасской области. Правоохранители сообщают, что на данный момент произошедший инцидент с недопуском израильтянина был единственным зафиксированным нарушением.
По данным управления ГСЧС в Черкасской области, по состоянию на утро 26 сентября в Умань прибыли уже 6 тыс 42 паломника, однако, по оценкам организаторов, в мероприятиях может принять участие от 35 до 40 тысяч человек из разных стран мира.
??
а некоторые и не слегка
на фото: старый черт вынужден летит в одном самолете с грязными человекоподобными.. он просто боится испачкаться..
подумаешь не захотел показать паспорт.... - в Израиле его же пропустили...
Значит с ним все ОК... - тем более с ним было дитя...
и это после отличной встречи Владимира Александровича с своей диаспорой в США...
Офіс Президента
@APUkraine
·11 ч
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США.
вон Михею можно
а обрезному нельзя
геноцид по избирательному признаку
По процентному соотношению их ни как не меньше чем евреев...