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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3469) паспорт (805) пограничники (1215) хасиды (117)

 Израильтянина, отказавшегося проходить паспортный контроль, не пустили в Украину и отправили на родину, - полиция

Украинские пограничники не впустили в страну гражданина Израиля и его ребенка из-за отказа проходить паспортный контроль после прибытия самолетом из Тель-Авива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой полицию Киевской области.

"Во время прохождения пограничного контроля пассажирами рейса сообщением Тель-Авив-Киев, гражданин Израиля с ребенком 10 лет отказался проходить паспортный контроль. Следовательно, ему запретили пересечение государственной границы и вернули на родину ближайшим рейсом", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в Украину в настоящее время прибывают десятки тысяч паломников-хасидов, чтобы отметить иудейский Новый год Рош ха-Шана в г.Умань Черкасской области. Правоохранители сообщают, что на данный момент произошедший инцидент с недопуском израильтянина был единственным зафиксированным нарушением.

По данным управления ГСЧС в Черкасской области, по состоянию на утро 26 сентября в Умань прибыли уже 6 тыс 42 паломника, однако, по оценкам организаторов, в мероприятиях может принять участие от 35 до 40 тысяч человек из разных стран мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На празднование Рош а-Шана в Умань прибыли уже 1930 хасидов, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3150526
 
   
 Топ комментарии
 
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хасиды они слегка ебанутые
а некоторые и не слегка
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"Израильтянина, отказавшегося проходить паспортный контроль, не пустили в Украину и отправили на родину, - полиция" - это же антисемитизм !!!
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правильно, грязную и невоспитанную козлятину в зад.
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Так они ж везут валюту! Последние лет 20 под таким лозунгом власть (любая) заманивала в Украину разную рвань. И все это преподносится, как "увеличение туристического потока".
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Breaking news: Горевший почти сутки российский траулер затонул в Норвегии. Экстренные службы боятся загрязнения - Фонтанка.ру
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хасиды они слегка ********
а некоторые и не слегка
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он когда из Израиля вьілетал тоже паспортный контроль не проходил? шо-то я сомневаюсь - там разговор короткий
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они "не слегка".. они на полную катушку ипанутые, при чем во всех уровнях функционирования организма и личности.. они образцово-клинически ипанутые..
на фото: старый черт вынужден летит в одном самолете с грязными человекоподобными.. он просто боится испачкаться..

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Ломброзо говорил, что там 80% психически больных.
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Нужно было уточнить, может он десятину цыганам поехал платить?
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Вообще гои офигели, провозгласивших себя избранными проверять!
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вообще погранцы охренели...
подумаешь не захотел показать паспорт.... - в Израиле его же пропустили...
Значит с ним все ОК... - тем более с ним было дитя...
и это после отличной встречи Владимира Александровича с своей диаспорой в США...



Офіс Президента

@APUkraine

·11 ч

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США.
Израильтянина, отказавшегося проходить паспортный контроль, не пустили в Украину и отправили на родину, - полиция - Цензор.НЕТ 3880
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Согласен
вон Михею можно
а обрезному нельзя
геноцид по избирательному признаку
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Осталось встретиться с представителями молдавских, венгерских, армянских, тюркских и болгарских организаций. Иначе это национальная дискриминация.
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Luca Ima - именно....

По процентному соотношению их ни как не меньше чем евреев...
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"Израильтянина, отказавшегося проходить паспортный контроль, не пустили в Украину и отправили на родину, - полиция" - это же антисемитизм !!!
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Вот и прекрасно! Празднуйте свои еврейские праздники у себя дома!
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Ежегодные поездки в Умань - это такой карнавал для хасидов (и примкнувших к ним прочих желающих оттянуться за целый год послушания). Естественно, нормальный человек никогда не поедет в европейский холод жить в палатке по цене номера в "Хилтоне" из благословенного израильского сентября, когда уже не жарко, но ещё не дождит. Религиозной заповеди ехать в Умань тоже не существует - это традиция одной весьма небольшой хасидской секты, счастливо воспринятой авантюристами, желающими приключений. Вот и едут в Украину разные фрики. Однако, украинские власти (почему-то) не спешат закрывать этот позорный цирк с конями. Да и местное население не стремится к прекращению ежегодного долларового дождя. А придурков на границе надо ещё и штрафовать. Чтоб дома лучше сиделось.
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