 "Последние четыре месяца работать объективно стало проще", - Сытник

"Я не буду ничего комментировать, это исключительно политический вопрос", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, усматривает ли он возможное влияние публикации на работу антикоррупционных органов в Украине в дальнейшем в контексте негативной информации и бывшем после США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом Сытник добавил: "Мы работаем достаточно давно, мы не такие уже новосозданные. Мы работали, работаем и будем работать. И последние четыре месяца работать объективно стало проще, - это все, что я могу сейчас сказать".

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