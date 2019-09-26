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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2891) Сытник (713)

 "Последние четыре месяца работать объективно стало проще", - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не комментирует возможное влияние публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - на работу антикоррупционных органов, но отмечает, что в последние месяцы работать стало проще.

"Я не буду ничего комментировать, это исключительно политический вопрос", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, усматривает ли он возможное влияние публикации на работу антикоррупционных органов в Украине в дальнейшем в контексте негативной информации и бывшем после США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом Сытник добавил: "Мы работаем достаточно давно, мы не такие уже новосозданные. Мы работали, работаем и будем работать. И последние четыре месяца работать объективно стало проще, - это все, что я могу сейчас сказать".

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Источник: https://censor.net.ua/n3150525
 
   
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потихоньку всё устаканилось и заносить стали как обычно?))
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Да ты не рассказывай сказки. Результаты давай. Уже и суд есть антикорупционный, а вы все мямлите.
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Работаете-то вы уже давно. Только результата НОЛЬ. Хотя, какой можно ожидать результат от "расследователя", ночевавшего во дворце вора? "Последние четыре месяца работать объективно стало проще", - Сытник - Цензор.НЕТ 7167

Скоро истекает (если еще не истек) срок, который Зеленский дал тебе на нормализацию работы НАБУ. Надеюсь, будешь отправлен следом за тем, с чьих лап рошенками кормился. "Последние четыре месяца работать объективно стало проще", - Сытник - Цензор.НЕТ 2745
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В Верховную Раду народным депутатом?
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Ніби він працював а не створював видимість роботи.
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Жить стало лучше, жить стало веселее... "Останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше", - Ситник - Цензор.НЕТ 1954
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