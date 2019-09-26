 Визит Зеленского в США был успешным, если вычесть внутриполитический американский контекст, - вице-премьер Кулеба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Жизнь бурная. Визит совпал с внутренним американским кризисом, свидетелями которого мы являемся. Думаю, что президент (Зеленский. - Ред.) имел очень сильную речь на Генеральной ассамблее ООН. И не нужно забывать, что поехал он, в основном, именно с этой целью. У него был ряд встреч, в том числе с генеральным секретарем НАТО, состоялась встреча с президентом Трампом, что также важно", - сказал Кулеба.

"Потому если вычесть этот внутреннеполитический американский контекст, который я не могу комментировать, потому что это внутреннее дело Америки, я считаю, что визит был успешным", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где уже провел ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.

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