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 Политика Украины
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Все про:визит (2311) Зеленский (2956) США (15425) Кулеба Дмитрий (171)

 Визит Зеленского в США был успешным, если вычесть внутриполитический американский контекст, - вице-премьер Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает в целом успешным визит главы Украинского государства Владимира Зеленского в Нью-Йорк (США) на сессию Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Жизнь бурная. Визит совпал с внутренним американским кризисом, свидетелями которого мы являемся. Думаю, что президент (Зеленский. - Ред.) имел очень сильную речь на Генеральной ассамблее ООН. И не нужно забывать, что поехал он, в основном, именно с этой целью. У него был ряд встреч, в том числе с генеральным секретарем НАТО, состоялась встреча с президентом Трампом, что также важно", - сказал Кулеба.

"Потому если вычесть этот внутреннеполитический американский контекст, который я не могу комментировать, потому что это внутреннее дело Америки, я считаю, что визит был успешным", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где уже провел ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп согласен с тем, что Крым - территория Украины, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3150524
 
   
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Хочу від щирого серця привітати Петро Порошенко з Днем народження і подякувати за силу духу, мужність, відданість Україні. І хай Ви, Петре Олексійовичу, і не ідеальний, але дотепер кращого Президента в Україні не було. І не певен, що з'явиться у найближчих 100 років! ДЯКУЮ!
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А в тому, що він побачив який він ще НІЩО , а туди ж, в автоитарні лідери преться... Текстики написали хороші, а от сам він собою буде завдоволений, де був англомовний експромт ? сумніваюсь , а що він в Україні на це відповість? Дуже впевненим буде ? Думаю ні - актору дали по гонору ... Може з цьогось або щось виліпиться, або згорить скоріш. Портнікова нехай читає.
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У порохоботів одне - всі погані, а російський шпигун Порошенко - гарний. Нічого дивного.
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Кулеба вже став яременком, чи ще трохи залишилось?
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