 Под Славянском в ДТП погибли трое людей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

ДТП произошло на автодороге Киев-Харьков-Довжанский на выезде в Харьковскую область.

Отмечается, что водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота".

"Водитель и пассажиры "Хюндая" - 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь скончались на месте. Семья жила в Славянске", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ДТП пострадали две женщины-пассажирки автомобиля "Тойота". Их госпитализировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших. ФОТО