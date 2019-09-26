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 Под Славянском в ДТП погибли трое людей. ФОТОрепортаж

В результате столкновения двух автомобилей вблизи Славянска в Донецкой области погибли трое людей, среди которых 6-летняя девочка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

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ДТП произошло на автодороге Киев-Харьков-Довжанский на выезде в Харьковскую область.

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Отмечается, что водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота".

"Водитель и пассажиры "Хюндая" - 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь скончались на месте. Семья жила в Славянске", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в результате ДТП пострадали две женщины-пассажирки автомобиля "Тойота". Их госпитализировали.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150523
 
 
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хорошие дороги, которые сделала "хунта" не спасают донецких людей там, где есть, мягко говоря, "человеческий фактор"
невинных пострадавших жаль..(
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