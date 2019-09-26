 Беларусь готова помочь Украине в восстановлении инфраструктуры Донбасса, - Лукашенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

По его словам, Беларусь заинтересована в мире и стабильности на территории Украины.

"Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах и белорусов. Наша боль", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине: от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

"Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру. Те шаги, которые нужны будут участникам этого конфликта, прежде всего украинскому народу", - сказал Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится, - Лукашенко