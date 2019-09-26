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 Политика Украины
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Все про:Крым (21903) Путин (25072) Сенцов (1048)

 У нас забрали Крым, но мы его вернем, - Сенцов

Во время Майдана 2013-2014 гг. в Крыму была очень серьезная пропаганда. Людей там очень сильно накручивали, поэтому они были изначально агрессивно настроены против происходящих событий в Киеве.

Об этом в интервью "Крым. Реалии" сказал украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из российского плена, передает Цензор.НЕТ.

"Момент был очень удобно выбран. Во время Майдана там была очень серьезная пропаганда – и российская федеральная, и местная. Бигборды были с рисунками парней в балаклавах, кидающих коктейли ("коктейли Молотова". – Ред.), и написано: "Нет фашизму", "Майдан не пройдет" и прочее. Народ там очень сильно накручивали, поэтому он был изначально агрессивно настроен против происходящих событий в Киеве. А когда эти события вылились в новую власть, соответственно, народ был настроен на то, что у него с ними ничего общего нет. То есть, совпало и военное вмешательство, и настроение людей, которые… все эти годы готовились, а последние три месяца были более активны. Прямо агрессивная такая пропаганда, и все. Сейчас там многие жалеют, даже не жалеют, а понимают, куда они попали. Но уже поздно", - отметил Сенцов.

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Сенцов подчеркнул, что в 2014 году момент был выбран, когда Украина, как государство, было максимально слабо за свою историю, тогда был нанесен удар – и все.

"В той ситуации уже без шансов было. Даже если бы во главе страны стояли более решительные и готовые к этому моменту люди, не было инструментов. Я поддерживал военные части, общался и видел, в каком состоянии наша армия – армии у нас не было в тот момент никакой. Силовые подразделения – СБУ, МВД – тоже после Майдана не совсем были готовы за новую власть что-то делать, потому что до этого они боролись против этих людей. Поэтому момент был выбран, когда Украина, как государство, было максимально слабо за свою историю, тогда был нанесен удар – и все. А сделать что-то… Можно долго на эту тему теоретизировать, но мне даже кажется, что бы мы ни сделали – не получилось бы. Может быть, если бы мы сопротивлялись более активно и государство сопротивлялось более активно, в том числе и военным путем, то пролилась бы кровь. Она и так пролилась, просто чуть-чуть, а если больше, то, может быть, Донбасса бы не было. Хотя это ‒ теория, и можно долго упражняться… Маємо, що маємо. Поэтому нужно работать от того, что есть, сделать выводы", - сказал Сенцов.

"В первые дни еще были надежды, что, может быть, еще как-то… Ближе к "референдуму" и после "референдума" было понимание, что нет – ничего не получится. А что делать? Сидеть просто на диване и плакать, обнять голову руками и все? Мы на Майдан выходили, и у нас тоже шансов было мало. Все говорили: "Зачем вы туда идете? У вас ничего не получится. Януковича не скинуть". Получилось! Здесь – да, Путин – это не Янукович, это серьезный противник. Но ничего, борьба не закончена еще", - уверен режиссер.

Сенцов подчеркивает, что Путин Крым никогда не отдаст, пока он у власти и это нужно понимать.

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"Вы не спрашивайте у чиновника, а сами подумайте – а какой у вас план деоккупации, если там Путин сидит? Он его никогда не отдаст, пока он у власти. Это нужно понимать. ...Сейчас вытесняют оттуда (с Крыма. - Ред.) тех, кто более-менее не согласен. Они сами выезжают, не выдерживают этого всего, этой атмосферы, затхлости. И заселяют приезжими, крымчане местные называют их "понаехавшими". Их уже не одна сотня тысяч, и процесс продолжится. Процесс затянется, и население, по большей части, будет не лояльно к Украине. Это однозначно, и пытаться с ними наладить диалог будет достаточно тяжело. Но мы Крым не отдадим. У нас его забрали, но мы его вернем", - уверен Сенцов.

Источник: https://censor.net.ua/n3150519
 
   
 Топ комментарии
 
А ты где был в это время? Ну что же давай начинай наказывать себя.
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Не спрыгивай наказатель ты чмошный.
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Конечно ВЕРНЁМ ,но надо наказать тех,кто так бездарно позволил его забрать ...
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Конечно ВЕРНЁМ ,но надо наказать тех,кто так бездарно позволил его забрать ...
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А ты где был в это время? Ну что же давай начинай наказывать себя.
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Это ты таким образом решил признаться в том,что ты идиот ?
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Так я на тебя и не запрыгивал ,так шо заверни губу обратно... У нас забрали Крим, але ми його повернемо, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9088
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защитить крым в гибридных условиях без международной поддержки групировкой в 8 тысяч боеспособных плюс прячущийся за ником алекс охара на деревянном коне в авангарде. Отказа от такой операции преступление которых свет не видовал...
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Ну если бы ты не был дураком то видимо понимал ,что на Майдане стоял миллион Людей и если бы была воля не воровать а заниматься государством то раздай каждому десятому оружие и удостоверения СБУ ,за пару часов перекинуть в Крым то там бы всё закончилось не начавшись ,но чтобы это понимать надо всё-таки быть не идиотом ...
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во-первых на майдане стоял миллион людей если считать всех кто там стоял с зимы и я не уверен это был счет киевского майдана или всех вместе взятых.
во-вторых ты если самым настоящим солдатам оружие раздашь и отправишь в бой, без предварительных учений, слаживания, приведения в боевую готовность, то получишь бойню начало войны это хорошо продемонстрировало, что говорить про человека который не знает что такое привести автомат к нормальному бою.
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У тебя милок вата в голове У нас забрали Крим, але ми його повернемо, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2034чтобы перебить 100 тысяч вооружённых людей в городах пришлось бы сбрасывать на эти города ядерную бомбу или вводить на убой группировку раз в десять больше, ни на то ,ни на другое ни одно ***** бы не пошло .. У нас забрали Крим, але ми його повернемо, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8716
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Я вижу что ты пытаешься рассуждать о вещах в которых не понимаешь ровно нихуя. Я бы на твоем месте послушался бы совета бывшего министра обороны США генерала Метиса и вынял башку из фейсбука с мамкиными наполеонами и начал читать настоящие книги. Хорошо бы военную хронику но в твоем случае лучше начать с книжек по истории из школьной программы.
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нет,это ты городишь чушь.
и да,был,знаю,готов еще.
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На майдане было 100-150 тысяч человек с учетом погрешности 20%.
https://kiev.vgorode.ua/news/luidy_horoda/201934-kak-matematyk-poschytal-skolko-chelovek-vyshlo-na-maidan-1-dekabria
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Вата ТВ именно такие цифры и давало ,так шо ты меньше это говно смотри .. У нас забрали Крим, але ми його повернемо, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7006
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При "мироносцю" Зєлєнскому - точно! Але хитрою комбінацією - через створення з кацапами федеративної союзної держави.
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Зеленського з трибуни ООН. Там він згадав, що свого часу Україна віддала один з найбільших арсеналів ядерної зброї в обмін на гарантії миру і тепер мала б бути почута в війні, розв'язаній проти нас РФ...

Це все до того, що нам вкрай важливо зараз не робити більше помилок. Бо нас можуть чути, але у відповідь лише хмикати під ніс або цинічно "висловлювати занепокоєння".
І тому прагматика. Ніякі формули не приносять мир. Мир приносить спроможність себе захистити. Це означає:
- миротворці ООН на кордоні України з РФ.
- спеціальна військова угода зі США і розмороження військової допомоги.
- продовження санкцій проти РФ.
- бути сильним у клубі сильних, тобто заявка на членство в НАТО і підтримка альянсом, в тому числі зброєю.
- і ключове: членство в альянсі попри весь спротив Росії. За це варто торгуватися. Бо це сьогодні єдиний реалістичний формат гарантій безпеки...
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100% Сенцов прав. Я летом 2013-го последний раз был в Феодосии. Тогда Майданом еще и не пахло. Но местное население уже было накручено фейком, что вокруг Феодосии уже стоят американские подводные лодки. Такая инфа гуляла уже среди местных.
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"росЦию опустили ниже уровня канализационной трубы,не дав визы ********** дипломатам для поездки в ООН"
.
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Відверто кажучи, в багатьох регіонах не підтримували "майдан".
І як показали потім його наслідки - не даремно.
Настають часи коли потрібно зробити реальні оцінки того, що відбулось. Та провести розслідування деяких епізодів.
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Сенцов еще забыл(как и пэ и зэ) про оккупированую часть Херсонской области (Арабатская стрелка).
а так,да,отожмем,зачистим,и отрофеимся!
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