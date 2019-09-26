 Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "theБабель", об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
В ответ на вопрос, можно ли назвать то, что говорил Трамп по телефону о сыне Байдена, давлением на Зеленского, Климкин ответил: "Я считаю, что да. В той форме, в которой прозвучал этот вопрос, это было давлением. Но Конгресс США и Сенат должны определить, это прямое давление или опосредованное и достаточно ли этого для процедуры импичмента Трампа".
Кроме того, экс-министр оценил ответы Владимира Зеленского.
"Зеленский не сказал ничего катастрофического. Конечно, можно говорить о тональности, можно было немного иначе отвечать, но катастрофы нет. Теперь важно увидеть украинский вариант разговора Зеленского, потому что пока мы видели только английский перевод его слов, а он может быть не вполне корректным. Сейчас я говорю лишь о той части разговора, что касается Байдена", - отметил Климкин.
Также Климкин считает, что после публикации стенограммы разговора президентов Украины и США есть риск того, что Украину втянут во внутреннюю американскую борьбу.
"Риски для страны безумные. Краткосрочных рисков, таких как сокращение военной помощи, нет, но отношение ключевых лиц нынешней американской администрации к Украине может измениться из-за опасности импичмента Трампа. И есть огромные среднесрочные риски, потому что для рядового американца Украина превращается в источник проблем. Это угрожает двухпартийному консенсусу поддержки Украины Соединенными Штатами", - подчеркнул экс-глава МИД.
"Худший сценарий - если ключевые американские политические игроки будут считать Украину источником проблем", - сказал Климкин.
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.
Много рисков и проблем принес этот разговор Украине, и возможно это только начало....
Зе объект, а порошенко не смотря ни на что был субъектом политики...
Беда для Украины такой президент, с такой командой во время войны..
"В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился в МГИМО, но поступил на обучение по специальности «Правоведение» в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета"
Он способен только хорошо читать тексты, написанные другими, а если открывает рот самостоятельно, то ведь ничего внятного и вразумительного сказать не может, у него нет логического мышления, отвлечения и обобщения он делать не может.
Типичный актёр, но никак не политик. И лучше было бы для всех, а в первую очередь для него самого и дальше кривляться на сцене, а не лезть в ту сферу, где он ничего не понимает, не имеет никакого опыта и не способен его получить, переработать и сконструировать собственную рациональную точку зрения.
Ведь это же всё видно и понятно, он же свою несостоятельность как политика прямо наглядно и постоянно демонстрирует.
А вы почему-то этого не видите и надеетесь, что он сможет чему-то научиться. Ведь это просто смешно.
И да, это совсем не исключает того, что он как человек обладает прекрасными личными качествами и работоспособностью, просто политика, это не его.
А склад мышления и уровень интеллекта, это врождённое свойство личности, они у всех разные и научить повысить свой интеллект или выдрессировать у человека абстрактно-логический тип мышления,, необходимый для политика и отсутствующий у актёра Зеленского, у которого образное мышление, как и вообще всегда и у всех актёров, увы, невозможно.
Поэтому я и написала, что для него же самого было бы лучше продолжать кривляться на сцене и читать написанные другими тексты, а не влезать в ту сферу человеческой деятельности, к которой у него нет ни данных, ни необходимого для этого типа мышления.
А вообще насчет наших президентов и их характеристик с вами согласна.
Правда, 🐕🐖??
🤗
Мы стоим на грани разрыва с нашими союзниками...
И виной тому политическая и дипломатическая некомпетентность нашего руководства
Дипломатия,а особенно мировая требует несколько иных качеств,нежели нам показал презедент...И пожалуй самое главное-это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свою СТРАНУ,а не за свою
ж...пу
Ничего катастрофического в этом нет.
Очень лбопытно, что может измениться? Президент США перестанет пить чай по турам с нашим президеном? Зачем вообще передавть слова этого сбитого летчика!?
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
Це все до того, що нам вкрай важливо зараз не робити більше помилок. Бо нас можуть чути, але у відповідь лише хмикати під ніс або цинічно "висловлювати занепокоєння".
І тому прагматика. Ніякі формули не приносять мир. Мир приносить спроможність себе захистити. Це означає:
- миротворці ООН на кордоні України з РФ.
- спеціальна військова угода зі США і розмороження військової допомоги.
- продовження санкцій проти РФ.
- бути сильним у клубі сильних, тобто заявка на членство в НАТО і підтримка альянсом, в тому числі зброєю.
- і ключове: членство в альянсі попри весь спротив Росії.
За це варто торгуватися. Бо це сьогодні єдиний реалістичний формат гарантій безпеки.
"Сейчас я говорю лишь о той части разговора, что касается Байдена", - отметил Климкин.
Источник: https://censor.net.ua/n3150517
Интересно узнать мнение Климкина о сказанном преЗедентом о Меркель и Макроне.
Странное поведение.
ЗЕклимкин оказывается игнорирует указания порошенко !
У порохоботов такая сложная морально работа! Что теперь писать- климкин хороший или ЗЕдебил?
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленском.(с)
По сути он слил Юрика, который как раз первый вляпал нас во внутриштатовские разборки )
Первым звонит тот, кто нагибает, а не нагибаемый
...
Добре було Порошенку, з ним Трамп навіть вітатись гидував в Парижі, а не те, що розмовляти
На выборах шел из магазина а на детской площадке возле супермаркета от 4 до 8 лет малых детей человек 20 прыгали и кричали: - "нашзеленскийпобедил-нашзеленскийпобедил-нашзеленскийпобедил......" А то, что у их бабушек и дедушек пенсия по 1500 (50$) гривен плюс 280 гривен субсидий то их гаджеты и бабушкины телевизоры не объяснили детям об этом. И что их бабушкам и дедушкам за их красивенькие гаджеты пришлось отдать три своих пенсии для того, что-бы внуки прокричали "нашзеленскийпобедил"....прыг-скок и счастливые лыбы на все детские личики.