 Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "theБабель", об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

В ответ на вопрос, можно ли назвать то, что говорил Трамп по телефону о сыне Байдена, давлением на Зеленского, Климкин ответил: "Я считаю, что да. В той форме, в которой прозвучал этот вопрос, это было давлением. Но Конгресс США и Сенат должны определить, это прямое давление или опосредованное и достаточно ли этого для процедуры импичмента Трампа".

Кроме того, экс-министр оценил ответы Владимира Зеленского.

"Зеленский не сказал ничего катастрофического. Конечно, можно говорить о тональности, можно было немного иначе отвечать, но катастрофы нет. Теперь важно увидеть украинский вариант разговора Зеленского, потому что пока мы видели только английский перевод его слов, а он может быть не вполне корректным. Сейчас я говорю лишь о той части разговора, что касается Байдена", - отметил Климкин.

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Также Климкин считает, что после публикации стенограммы разговора президентов Украины и США есть риск того, что Украину втянут во внутреннюю американскую борьбу.

"Риски для страны безумные. Краткосрочных рисков, таких как сокращение военной помощи, нет, но отношение ключевых лиц нынешней американской администрации к Украине может измениться из-за опасности импичмента Трампа. И есть огромные среднесрочные риски, потому что для рядового американца Украина превращается в источник проблем. Это угрожает двухпартийному консенсусу поддержки Украины Соединенными Штатами", - подчеркнул экс-глава МИД.

"Худший сценарий - если ключевые американские политические игроки будут считать Украину источником проблем", - сказал Климкин.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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