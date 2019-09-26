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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2956) США (15425) Климкин (2289) Трамп (2447)

 Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом "не сказал ничего катастрофического".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "theБабель", об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

В ответ на вопрос, можно ли назвать то, что говорил Трамп по телефону о сыне Байдена, давлением на Зеленского, Климкин ответил: "Я считаю, что да. В той форме, в которой прозвучал этот вопрос, это было давлением. Но Конгресс США и Сенат должны определить, это прямое давление или опосредованное и достаточно ли этого для процедуры импичмента Трампа".

Кроме того, экс-министр оценил ответы Владимира Зеленского.

"Зеленский не сказал ничего катастрофического. Конечно, можно говорить о тональности, можно было немного иначе отвечать, но катастрофы нет. Теперь важно увидеть украинский вариант разговора Зеленского, потому что пока мы видели только английский перевод его слов, а он может быть не вполне корректным. Сейчас я говорю лишь о той части разговора, что касается Байдена", - отметил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласия я не давал, думал, они опубликуют только свою часть, - Зеленский об обнародовании стенограммы разговора с Трампом

Также Климкин считает, что после публикации стенограммы разговора президентов Украины и США есть риск того, что Украину втянут во внутреннюю американскую борьбу.

"Риски для страны безумные. Краткосрочных рисков, таких как сокращение военной помощи, нет, но отношение ключевых лиц нынешней американской администрации к Украине может измениться из-за опасности импичмента Трампа. И есть огромные среднесрочные риски, потому что для рядового американца Украина превращается в источник проблем. Это угрожает двухпартийному консенсусу поддержки Украины Соединенными Штатами", - подчеркнул экс-глава МИД.

"Худший сценарий - если ключевые американские политические игроки будут считать Украину источником проблем", - сказал Климкин.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3150517
 
   
 Топ комментарии
 
Климкин, харош уже троллить зебила Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 1698
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Да, Слава Богу с отходом Пэтиной бригады ,катастрофу предотвратили .. Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 9210
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Вовлечена еще со вресмен поросенька.
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кто прочтет всю статью, а не только заголовок, тот поймет - лучше бы этого разговора не было...
Много рисков и проблем принес этот разговор Украине, и возможно это только начало....
Зе объект, а порошенко не смотря ни на что был субъектом политики...
Беда для Украины такой президент, с такой командой во время войны.. Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 3010
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Будем надеяться, если ты ник Доктор Солт не кацап из фабрики, что не кгб-овско-лениградское. Не хочется 4 Майдана и смертей, когда война с кацапами уже почти 6 лет.
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Чомусь до цього "субьєкта" Порошенка ніхто не прийшов у конференцзал, щоб послухати його доповідь на Мюнхенській конференції безпеки у 2018му
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Отой "суб´єкт" політики, що (не лише) наприкінці своєї каденції добряче підісрав Україні разом зі своїм алкашом-прокурвором та його офіційним висером щодо списку Йованович, і є винуватцем цієї розмови. Такі звинувачення на адресу посадової особи США не можна забути чи ігнорувати, так чи інакше, буде слідство.
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найцікавіше те що то не весь текст стенограми...тож вова в нас гігант дипломатії Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6561
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упс, порохоботи, агов цькувати Клімкіна, якого ще вчора захищали.
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Зеб, ты статью когда прочтёшь до конца?
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Надеюсь это будет уроком Зеленскому. Все тайное становится явным. Как известно "рукописи не горят". А при современных технологиях, каждое слово "сохраняется". Следующий раз 100 раз подумает что и как говорить. Главное учиться пусть если не на чужих, так хоть на своих ошибках. ( Что на уме то на языке , это не для политиков )
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в том -то и риск, что вряд ли подумает как политик. этому в институте международных отношений учат, куда ********** собирался(!) поступать, но решил, что под крылом папы будет комфортнее.
"В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился в МГИМО, но поступил на обучение по специальности «Правоведение» в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета"
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Инопланетяне тоже все "пишут". Абсолютно все включая даже мысли. И они тоже могут вести свою игру через подконтрольных им людей. Неправильно, активно ведут свою игру!
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А вы всё еще пребываете в иллюзии, что Зеленскому есть чем думать и он способен учиться на своих или чужих ошибках?
Он способен только хорошо читать тексты, написанные другими, а если открывает рот самостоятельно, то ведь ничего внятного и вразумительного сказать не может, у него нет логического мышления, отвлечения и обобщения он делать не может.
Типичный актёр, но никак не политик. И лучше было бы для всех, а в первую очередь для него самого и дальше кривляться на сцене, а не лезть в ту сферу, где он ничего не понимает, не имеет никакого опыта и не способен его получить, переработать и сконструировать собственную рациональную точку зрения.
Ведь это же всё видно и понятно, он же свою несостоятельность как политика прямо наглядно и постоянно демонстрирует.
А вы почему-то этого не видите и надеетесь, что он сможет чему-то научиться. Ведь это просто смешно.
И да, это совсем не исключает того, что он как человек обладает прекрасными личными качествами и работоспособностью, просто политика, это не его.
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Несостоятельность только в прямых извилинах порохосрани, а Зеленский все делает правильно, в отличии от скота - Потроха, который мутил через Чалого против Трампа.
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Факт есть факт. Зеленский президент Украины. Поэтому "шо маемо" с этого и исходим. И вообще даже медведя можно научиться ездить на велосипеде ( Кличко тому пример) Так что учиться ни кому не поздно. А там уж как будет, такая значит карма. А то получается был президент трижды "несудимый" бандюган с большой дороги, завгар и это ни кого не смутило, за то правда "проФФессор", а до этого бухгалтер с умением разговаривать руками, а до этого красный директор крестный отец украинского олигархата. Да и предпоследний ( хоть и с опытом дип службы в ранге министра) но тоже из кола близких друзив, специалист по шоколаду и договорнякам) Ну не везет Украине (хронически) с "гетманами" ( ну я так думаю) Так что какие там иллюзии , они еще с времен "перестройки" улетучились.Если у вас другое мнение, я его уважаю.
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На велосипеде ездить медведя можно научить, это дрессировка.
А склад мышления и уровень интеллекта, это врождённое свойство личности, они у всех разные и научить повысить свой интеллект или выдрессировать у человека абстрактно-логический тип мышления,, необходимый для политика и отсутствующий у актёра Зеленского, у которого образное мышление, как и вообще всегда и у всех актёров, увы, невозможно.
Поэтому я и написала, что для него же самого было бы лучше продолжать кривляться на сцене и читать написанные другими тексты, а не влезать в ту сферу человеческой деятельности, к которой у него нет ни данных, ни необходимого для этого типа мышления.
А вообще насчет наших президентов и их характеристик с вами согласна.
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Поставил я лайк поспешно, не дочитав последнее предложение...
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Надо понимать так, что с начала агрессии паРаши и разрушении этим экономики, отражение самой агрессии и восстановление экономики это было делом уровня школьника 9 класса?
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И сколько он будет "учится" на ошибках? Пять лет? Порошенко предлагал ему помощь, но ради того, чтобы не потерять рейтинги у зебов, он её не принял.
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Риски для страны безумные. А в остальном - все прекрасно.
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Чугункин зеленеет прррямо на глазах...
Правда, 🐕🐖??
🤗
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Повторюсь,мы бездарно вляпались в грязный политический скандал..
Мы стоим на грани разрыва с нашими союзниками...
И виной тому политическая и дипломатическая некомпетентность нашего руководства
Дипломатия,а особенно мировая требует несколько иных качеств,нежели нам показал презедент...И пожалуй самое главное-это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свою СТРАНУ,а не за свою
ж...пу
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Повторяй где нибудь в другом месте, мнение свынорылых ыкспэрдов никому неинтересно Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 1390
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о, наш солнцеликий зелебоба! Ну, такое... Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 1672
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Єто все адресовано попереднику ? Тогда правильно...
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Этот идиот уже подрался со всем цивилизованным миром, подружился только с фуйлом.
Ничего катастрофического в этом нет.
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Идиот тот, кто дает деньги на такие высеры, вроде твоего.
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а ты, типа, бесплатно тут серешь... Ну-ну Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 7595
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Це від для дружби з пуйлом просив у Трампа джавеліни? Чи пану Юрію треба гроші, а без брехні їх не дають?
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Порохоскот, як думаєте, чого Клімкін Зеленського захищає?
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ненужно их так сильно напрягать, у них и так мозгов нет, а мтеодичи еще не подвезли.
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"..рисков, таких как сокращение военной помощи, нет, но отношение ключевых лиц нынешней американской администрации к Украине может измениться"

Очень лбопытно, что может измениться? Президент США перестанет пить чай по турам с нашим президеном? Зачем вообще передавть слова этого сбитого летчика!?
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Им надо постоянно о себе напоминать, иначе забвение и смерть.
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...болтает по привычке, как все порохоботы. Нужно Чугункинку дать селедки.
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Вот прямо щас все бросились твои ссылки открывать, тупой пороховатник. 😀
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Зеленського з трибуни ООН. Там він згадав, що свого часу Україна віддала один з найбільших арсеналів ядерної зброї в обмін на гарантії миру і тепер мала б бути почута в війні, розв'язаній проти нас РФ...

Це все до того, що нам вкрай важливо зараз не робити більше помилок. Бо нас можуть чути, але у відповідь лише хмикати під ніс або цинічно "висловлювати занепокоєння".
І тому прагматика. Ніякі формули не приносять мир. Мир приносить спроможність себе захистити. Це означає:
- миротворці ООН на кордоні України з РФ.
- спеціальна військова угода зі США і розмороження військової допомоги.
- продовження санкцій проти РФ.
- бути сильним у клубі сильних, тобто заявка на членство в НАТО і підтримка альянсом, в тому числі зброєю.
- і ключове: членство в альянсі попри весь спротив Росії.
За це варто торгуватися. Бо це сьогодні єдиний реалістичний формат гарантій безпеки.
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"...ничего катастрофического Зеленский не сказал..."



"Сейчас я говорю лишь о той части разговора, что касается Байдена", - отметил Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3150517

Интересно узнать мнение Климкина о сказанном преЗедентом о Меркель и Макроне.
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Никому не интересно знать мнение политических лузеров.
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Зачем же Вы так активно пишите в этой теме о заявлении Климкина, если "никому не интересно"?
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Я пишу на Цензоре. Мне бы и в голову не пришло что-то специально у Климкина спрашивать, и интересоваться его мнением.
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Я не захожу в неинтересные мне темы, а Вы это делаете.
Странное поведение.
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Как реагировать теперь на такое)))
ЗЕклимкин оказывается игнорирует указания порошенко !
У порохоботов такая сложная морально работа! Что теперь писать- климкин хороший или ЗЕдебил?
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Вообще-то опубликовывать неофициальный телефонный разговор это в любом случае не комильфо. Помнится был скандал, когда кто-то (типа Сноудена?) слил телефонные разговоры разных высокопоставленных западных деятелей, так скандал был еще тот (точно не вспомню, тогда вроде бы Меркель непрезентабельно выразилась о ком-то из политиков, Нуланд разными нехорошими эпитетами обзывала ЕС и т.п.). С другой стороны политики должны сами помнить что они публичные люди и стараться фильтровать свой базар чтобы потом не пришлось выкручиваться. Все же не думаю что кто-то из тех, кого упомянул Зеленский в разговоре с Трампом (в частности Меркель и Макрон) серьезно на него обидится ибо понимают что на его месте мог оказать каждый из них )
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стенограмму минских переговоров не хотят опубликовать? а тёрки пороха и путена? вот там, я думаю, на порядок больше интересного.
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Результаты "удачного визита" Зеленского в США
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленском.(с)
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Зелеский назвал вещи своими именами, чтои так все знали. Разве кроме таких как ты.
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тебя посудють за коверканье фамилии великого зе Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 6032
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Короче НИ О ЧЕМ - получились страшилки для эЛОХтората и праздник для свинофермы ну и их хозяев из-за поребрика.
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а по что твой ак зареген на Москве а василий васильев
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Всі ці твердження притянуті за вуха. Так само, як корову урівняти божою коровкою.
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Порхоботы обративнмние, что Трамп позволнил ПЕРВЫМ! До этого Зеля не общасля ни с кем из европейцв. Вся инфа была у него исключительно от Климкина!!!!
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Более того, почему-то никто не вспоминает как Трамп восторженно отзывается о "классном прокуроре который у вас был раньше [Луценко], они отлично взаимодействовали с нашим генеральным прокурором" Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 3007
По сути он слил Юрика, который как раз первый вляпал нас во внутриштатовские разборки )
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а шо тут не понятного, зелебот?
Первым звонит тот, кто нагибает, а не нагибаемый Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 5681
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Головний месидж у Клімкіна - українському президенту ризиковано спілкуватись з американським, тому.... що це ризиковано.
Добре було Порошенку, з ним Трамп навіть вітатись гидував в Парижі, а не те, що розмовляти
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Я смотрю старая власть не давит на Зеленского, а даже в некотором роде защищает его.
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Не помню кто давал прогноз (если не ошибаюсь Ехануров) что вся "европейская солидарность" в течении 2-3 месяцев разбежиться )
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европейская солидарность только название. Это типичная Партия Регионов.
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типичная партия реагонов - это слжуки народа, ибо за них голосовали те бабки и хуженебудет, которые давеча были ярыми прыхыльныками овоща Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 8260
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Свобод - прект ФСБ! Ни один националист не назовет себя русскии словом.
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Хто такий Клімкін зараз ? Свої думки і побажання може хіба жінці на кухні висловлювати. У всіх Петіних обісраних шавок якась незрозуміла манія величності.
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Климкин неплохой человек и политик.Просто стал Министром при воре и сволоте.
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еще один политолог и знаток неплохих людей... Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 7158
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переклад з дипломатичної мови: Зе - баран... Нічого путнього не наговорив. Хоч не обісрався - і те добре. Могло бути і гірше.
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Недавно слушал интервью Климкина. Как только он вышел из-под давления Порошенко, оказался вполне адекватным, без порохоботской херни. Это Порошенко, который мнит себя супердипломатом, втянул Украину в американские разборки
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Я так бачу , що Порошенко зазомбував не тільки "своїх", але і "противників" теж.
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А чому не дати український варіант стенограми, тоді ми можемо самі вирішувати було ЩОСЬ страшне чи ні.
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КВН Юрмала -2001 посмотрите кому интересно кроме 72% малолеток с китайскими гаджетами вместо человеческих мозгов.
На выборах шел из магазина а на детской площадке возле супермаркета от 4 до 8 лет малых детей человек 20 прыгали и кричали: - "нашзеленскийпобедил-нашзеленскийпобедил-нашзеленскийпобедил......" А то, что у их бабушек и дедушек пенсия по 1500 (50$) гривен плюс 280 гривен субсидий то их гаджеты и бабушкины телевизоры не объяснили детям об этом. И что их бабушкам и дедушкам за их красивенькие гаджеты пришлось отдать три своих пенсии для того, что-бы внуки прокричали "нашзеленскийпобедил"....прыг-скок и счастливые лыбы на все детские личики.
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