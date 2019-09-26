 Миссия МВФ сегодня завершает свою работу в Украине

Об этом Укринформу сообщили в украинском представительстве МВФ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня заключительный день работы миссии. Заявление по итогам работы ожидается завтра", - сообщили в украинском представительстве МВФ.

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Как сообщал Укринформ, миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев во второй декаде сентября для обсуждения вопросов сотрудничества.