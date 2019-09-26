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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3628) МИД (5141) ООН (2839) Пристайко (191)

 Пристайко встретился с главой МИД Грузии Залкалиани: обсудили важность давления на Россию

Министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Грузии Давид Залкалиани обсудили дальнейшие шаги в контексте восстановления суверенитета и территориальной целостности двух государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Встреча состоялась на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Министры обсудили дальнейшие шаги в контексте восстановления суверенитета и территориальной целостности двух государств. Было отмечено, что на сегодняшний день Российская Федерация является ключевой угрозой безопасности не только Украины и Грузии, но и всей Европы", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отдельно была подчеркнута важность давления международного сообщества на Москву с целью прекращения ею агрессии и обеспечения уважения к Уставу ООН и других норм международного права.

Пристайко и Залкалиани также затронули вопрос евроатлантической интеграции. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов обеих стран на пути достижения стандартов НАТО и сближения с Альянсом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150507
 
 
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А ну пристайко, хочешь давить на росисю, скажи что путин звизда моржовая Пристайко встретился с главой МИД Грузии Залкалиани: обсудили важность давления на Россию - Цензор.НЕТ 6168
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пристайко с зеленым опарышем те еще давители)
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Думаю все-таки, центральною темою були вчорашні гастролі одного з найвеличніших політиків ********** ( за Єрмаком) по Вашингтону. А також анекдоти на цю тему
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