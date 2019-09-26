 Пристайко встретился с главой МИД Грузии Залкалиани: обсудили важность давления на Россию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Встреча состоялась на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Министры обсудили дальнейшие шаги в контексте восстановления суверенитета и территориальной целостности двух государств. Было отмечено, что на сегодняшний день Российская Федерация является ключевой угрозой безопасности не только Украины и Грузии, но и всей Европы", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отдельно была подчеркнута важность давления международного сообщества на Москву с целью прекращения ею агрессии и обеспечения уважения к Уставу ООН и других норм международного права.

Пристайко и Залкалиани также затронули вопрос евроатлантической интеграции. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов обеих стран на пути достижения стандартов НАТО и сближения с Альянсом.

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