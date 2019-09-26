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Все про:Москва (2673) терроризм (18116) убийство (5352)

 Воевавшая на стороне "ЛНР" террористка Токаренко найдена со сломанной шеей в Москве

В Москве было найдено тело террористки Екатерины Токаренко, воевавшей на стороне "ЛНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

По его словам, Токаренко была найдена в ванной со сломанной шеей.

Согласно его данным убитая, 1990 г.р, родилась в Ивано-Франковске и была награждена террористами медалью "за боевые заслуги", она "образцово выполняла приказы командования".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста "ЛНР". ФОТО

Воевавшая на стороне ЛНР террористка Токаренко найдена со сломанной шеей в Москве 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150504
 
   
 Топ комментарии
 
Дай боже ей здоровья и скорейшего віздоровления Воевавшая на стороне "ЛНР" террористка Токаренко найдена со сломанной шеей в Москве - Цензор.НЕТ 9377
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жизнь, как и Земля, круглая.. и пущенный бумеранг возвращается в шею...
смерть кацапо-фашистским ублюдкам!
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"родилась в Ивано-Франковске и была награждена террористами медалью "за боевые заслуги" - вата буває не лише на Донбасі. На Донбасі її концентрація велика, бо рашка поруч, а держкордону як такого там ніколи не було.
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ну если найдена, а не обнаружена, то мертвее ленина.
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ныряла в незнакомой ванне без осмотра дна. может мелко было, а может камень или бревно на дне лежало? компресионный перелом шейных позвонков. типичный нещасный случай у нырялщиков, по неосторожности.
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ничего страшного . со сломанной головой она же как то жила
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Вот что значит не уметь пользоваться ванной ))) Надо было сначала курсы подготовки пройти, это же ей не тазик и не за избу в лопухи, как она привыкла...
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Добре було потрібно їй постаратися, щоб самій зламати собі шию. І то, якщо вирішила повіситися на якомусь гачку. А так без сторонньої допомоги ніяк було їй не обійтися.
Але як би там не було на одну рашистську паскуду стало менше . І це вже добре. 😃
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Минус еще одна соска малароская. И кстати, что то новенькое... "апалченцы" еще сами себе шеи в ванной не ломали))) Мне их креативность нравится... а главное не сбавлять темпы, ведь еще столько интересного можно попробовать...
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"Аннушка уже разлила масло" для многих из них ( Булгаков "Мастер и Маргарита")
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Вона також з Буком була повязана?
Цемаху приготуватися...
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Запiзно:
"20 сентября 2019 года представители РФ вывезли Владимира Цемаха с территории Украины."(с)
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Маю думку, що Цемаха ще 20-то того...
...й прикопали у найближчiй посадцi. Нащо вiн здався живим кацапам?
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Надеюсь ее тушка не осквернит землю Ивано- Франковска. Пусть в срашке и закапывают
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Хороший знак, значит началась уборка свидетелей.
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Корою дуба і подорожником хай місцеві екскулапи підлікують.Ще якогось місцевого "шамана" можна порекомендувати)))Он жиріку - поміг
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Цікаво якими частинами тіла вона воювала? Може якогось "вітязя" сифілісом нагородила?
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...поскользнулся, упал, проснулся - гіпс... нормально
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Найдена со сломаной шеей...
А искуственное дыхание пробовали делать?
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