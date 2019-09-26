 Воевавшая на стороне "ЛНР" террористка Токаренко найдена со сломанной шеей в Москве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.
По его словам, Токаренко была найдена в ванной со сломанной шеей.
Согласно его данным убитая, 1990 г.р, родилась в Ивано-Франковске и была награждена террористами медалью "за боевые заслуги", она "образцово выполняла приказы командования".
Але як би там не було на одну рашистську паскуду стало менше . І це вже добре. 😃
Цемаху приготуватися...
"20 сентября 2019 года представители РФ вывезли Владимира Цемаха с территории Украины."(с)
...й прикопали у найближчiй посадцi. Нащо вiн здався живим кацапам?
А искуственное дыхание пробовали делать?