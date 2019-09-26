 Воевавшая на стороне "ЛНР" террористка Токаренко найдена со сломанной шеей в Москве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

По его словам, Токаренко была найдена в ванной со сломанной шеей.

Согласно его данным убитая, 1990 г.р, родилась в Ивано-Франковске и была награждена террористами медалью "за боевые заслуги", она "образцово выполняла приказы командования".

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