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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1208) закон (2639) предприниматели (976) Южанина (92) Европейская Солидарность (123)

 "Европейская солидарность" призвала предпринимателей требовать от депутатов отменить законы о кассовых аппаратах

"Европейская Солидарность" призвала предпринимателей присоединиться к сбору подписей в поддержку постановления об отмене законов 1053 и 1073, а также для наработки нового закона, который учтет интересы бизнеса.

Об этом заявила депутат фракции политической партии "Европейская Солидарность" Нина Южанина во время круглого стола относительно законодательных инициатив, охватывающих деятельность малого и среднего бизнеса, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно их (постановления) поддержат те 40% наших коллег, которые не голосовали за принятие этих законов. Но нам не хватит 226 голосов, и нам нужно несколько десятков голосов от "Слуги народа", – отметила Нина Южанина.

Также она призвала, поработать на местах с мажоритарными депутатами, донести им точку зрения предпринимателей и убедить, что была допущена большая ошибка.

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"Если мы отменим эти законы, то выступим с вами с инициативой разработать нормы законодательства, которые мы сможем имплементировать. Мы выработаем совместно с вами тот закон, который точно можно внедрить. И таким образом решим проблему всех сторон, но точно не за счет микробизнеса, микропидприемцив. Чтобы дать возможность работать в нашей стране, а не в другой", – подчеркнула парламентарий.

Кроме этого она отметила, что налоговое давление на малый бизнес пропорционально выше, чем на большой и подобные действия власти в интересах повышения конкурентоспособности торговых сетей.

"Вы оплачиваете и у вас налоговая нагрузка больше, чем например в ритейле. Если бы сейчас на этот круглый стол мы запросили информацию о налоговой нагрузке крупных торговых сетях, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами, то она точно меньше, чем у вас", – добавила парламентарий.

Источник: https://censor.net.ua/n3150502
 
 
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Зесцкуну повірити- себе не поважати! Зебіли в курсі! "Европейская солидарность" призвала предпринимателей требовать от депутатов отменить законы о кассовых аппаратах - Цензор.НЕТ 4657передвиборчі обіцянки, мля"Европейская солидарность" призвала предпринимателей требовать от депутатов отменить законы о кассовых аппаратах - Цензор.НЕТ 6599
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С какого перепуга ,хватит уже дурить людей ,захотят продать без чека пусть продают дешевле а так привыкли шпилить и покупателей и государство ... "Европейская солидарность" призвала предпринимателей требовать от депутатов отменить законы о кассовых аппаратах - Цензор.НЕТ 6101
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это простая математика - если кто то хочет получить с проданного товара больше (государство) - то сумма продажи ПОКУПАТЕЛЮ увеличиться на эту суммы - арифметика))))
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Да,это арифметика для нормальных людей ,но я покупаю мясо на рынке по цене не меньшей чем в магазине а иногда и дороже а теперь если они захотят чуток нагнуть государство то без чека отдадут мне дешевле ..
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У мародёра сивого нехай требуют! Убогие ПЁСьи обоссанцы!
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А хто це "європейська солідарність"?Партія Регіонів,БПП чи ПЄС?Поця мертвий півень,може тільки благати))
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🐷 Мне напоминает старую деву, которая смотрит в щелочку, как люди занимаются сексом, и говорит, что они все делают неправильно.


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Вы хотите уничтожить оппозицию? Где ваша демократия ,куда спрятали?
А мне напоминает это то что президент - слуга народа ,и народ вправе спрашивать и контролировать его работу ..Что то у вас ассоциации ниже пояса.
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Снятца Лиле неспроста эрогенныя места..
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Ви не Народ,ви ПЄСи))Є опозиція,а є вороги,так ви вороги України.
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Ну секс с роялем это вообще то больше смахивает на извращение чем на секс, и психически здоровые люди сочтут это неправильным...
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Я так понял предприниматели спокойно воспринимают данные законы, если солидарность их еще и призывает их отменить? Походу получается что законы только ПЕС и Пепе не нравятся?
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и чем занимаетесь - код можно ? - из кода будет понятна группа - ждем
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Недавние митинги против под АП ,конечно ,вам не аргумент,це адепты крэмля булы.
Вообще то ,на самом деле ,все рады что малый бизнс идет ко дну,все по плану.
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когда трахнули сами себя разом.. "Европейская солидарность" призвала предпринимателей требовать от депутатов отменить законы о кассовых аппаратах - Цензор.НЕТ 3241



Поганка

@ivanchenko27457

·56 мин

Я уже на собственном опыте в этом убедилась...
"Европейская солидарность" призвала предпринимателей требовать от депутатов отменить законы о кассовых аппаратах - Цензор.НЕТ 9289
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Всем понятно, кто босс теневой экономики, что потянул страну к экономическому краху. Ещё одно доказательство!
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Ну так соевый барыга знает, что значительная часть его избирателей -- это мелкие коммерсы-лавочники, торгующие в серую.
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Вампирша экономическая, бухгалтер Порошенко, вдруг прозрела! Она то за мелкий и средний оказывается! А 5 лет жарила и щемила предпринимателей. И нынешние упыри, обещали с олигархами и вывозом бабла бороться а наехали как обычно на бесзащитных.
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Головне голосно брехати.
Більше Зє!Люді ні на що не здатні.
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ты строчи по методичке, не отвлекайся, карамельками не злоупотребляй. анус слипнется.
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Зря. Они хотели этого преЗедента и эту Зе-Раду.
Дайте им насладиться своим выбором.
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На ЗАДВОРКАХ они требовать будут, НУ - НУ.
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Прикольно, Европейскя солидарность против европейских законов!? Одно название...
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Озвучте европейский закон пжлст. Спасибо.
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Хто!? Бухгалтер Южанина!!!??? "Європейська Солідарність" закликала підприємців вимагати від депутатів скасувати закони про касові апарати - Цензор.НЕТ 6924 Такими темпами скоро министр Рэва будет призывать отменить ЕСВ и вообще официальное трудоустройство!!! "Європейська Солідарність" закликала підприємців вимагати від депутатів скасувати закони про касові апарати - Цензор.НЕТ 6924 "Європейська Солідарність" закликала підприємців вимагати від депутатів скасувати закони про касові апарати - Цензор.НЕТ 6924 "Європейська Солідарність" закликала підприємців вимагати від депутатів скасувати закони про касові апарати - Цензор.НЕТ 6924
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Песикам вігідна нестабільність в Україні. Вони будуть підбурювати проти влади будь-кого, навіть якщо це призведе до знищення України.
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Скоты псячие, верните, сначала, заробитчан-предпринимателей в Украину, которых вы выперли своими профоррмами за бугор! 12 млн чел тыняются на заробитках. Сидели бы в своих будках и не гавкали, благодетели еровы.
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