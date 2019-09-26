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 Политика Украины
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 Апелляционный суд вызывает Януковича на заседание 30 сентября

Киевский апелляционный суд вызывает беглого Виктора Януковича прибыть на заседание 30 сентября.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в правительственной газете "Урядовий кур'єр", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Киевский апелляционный суд вызывает вас как обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года", - говорится в повестке.

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30 сентября продолжится рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на вынесенный ему приговор.

Отметим, что после предыдущего заседания, 23 сентября, адвокаты Януковича заявили, что их подзащитный готовится вернуться в Украину.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

Источник: https://censor.net.ua/n3150500
 
 
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И ведь оправдают Януковоща, к гадалке не ходи Апелляционный суд вызывает Януковича на заседание 30 сентября - Цензор.НЕТ 4370
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Дождалась страна своего героя на белом коне! Этот въезжать будет, а пацаны на передки гибнут ежедневно....
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Клятий мародер, як він дістав! Все гадить і гадить!
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Ага, точно. И ведь каков подлец! Все зеле в штаны наложить норовит!
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Якунович скоро ( до нового года) будет в Украине
Собственной персоной
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А хто це зробив? Невже знову барига? От гад такий! Апелляционный суд вызывает Януковича на заседание 30 сентября - Цензор.НЕТ 2239
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т.е. к концу недели овощ вернется в страну. с чем я зебобиков и поздравляю
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Не боись Вить Пьйордыч! ЭТОТ суд при этом пердзиденте Зюзе тебя таки точно оправдает. И даже присудит вернуть тебе Межигорье с хонками, гольфовыми полями и страусами.
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Да! И золотой батон не забудь стребовать взад. Апеляційний суд викликає Януковича на засідання 30 вересня - Цензор.НЕТ 3172
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Идиоту никто не может запретить так "думать". Апеляційний суд викликає Януковича на засідання 30 вересня - Цензор.НЕТ 3921
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