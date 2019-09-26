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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2956) США (15425) Трамп (2411)

 Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому

Офис демократов получил на свою электронную почту служебный документ от Белого дома с тезисами о скандальном звонке президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Guardian, документ, похоже, случайно отправили политическим оппонентам, передает Цензор.НЕТ.

"Вскоре после выхода скандальной стенограммы, в которой Трамп давил на Украину с целью расследования дела Джо Байдена, администрация, похоже, случайно отправила свои тезисы относительно того, как говорить о скандале, в Дом демократов", - пишет издание.

В письме Белый дом поощрил политических союзников Трампа утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу.

"Этот случай просто показывает еще один пример того, как "Глубинное государство", СМИ и демократы в Конгрессе наносят ущерб нашей национальной безопасности утечкой конфиденциальной информации", - отмечается в письме.

Позже Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо.

Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

На письмо отреагировали сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс: "Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о военной помощи".

Как отмечает издание, пока Демократическая партия еще официально не подтвердила, взяли ли они во внимание письмо с электронной почты.

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Напомним, 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Источник: https://censor.net.ua/n3150499
 
   
 Топ комментарии
 
оказывается наш вазелин не одинок. в мире есть еще как минимум один пришибленный президент
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Может, Зе накурил там в туалете ООН? Ну, или рассыпал свой необычный порошок...
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оказывается наш вазелин не одинок. в мире есть еще как минимум один пришибленный президент
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Может, Зе накурил там в туалете ООН? Ну, или рассыпал свой необычный порошок...
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Наличие власти и денег это не всегда наличие ума и интелекта, но это скорее исключение из правил Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому - Цензор.НЕТ 3166
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Может, кто то уже начал сливать Трампа даже в его команде. Перед новым будущим президентом баллы себе зарабатывают.
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зебуин перестраховался и подписал Закон о невозможности импичмента в Украине.
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Прям какой то конкурс на самого тупого.
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А что похожи: Трамп - блондин, зеленский - брунет:


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кстати есть за что - идиоты прямо поддержали хиллари, а она обосралась и наши вот так сделали:




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Прямо ? Фантастики в методичках фсб начитались.
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Трамп-учитель тоже окружил себя не профессионалами, а друзьями и бизнес-партнерами по "Мисс Вселенная"?
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Скажіть а з ким наш яйценосний ще не зіпсував стосунки?
З Штатами зумів, Європу обісрав, з ким ще не встиг?
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Отправили так же случайно, как Богдан своё заявление?
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Чет не верится что можно так по-тяжелому обосраться, причем во всем, как это делает Рыжий нарцисс. Даже толстяк Ким провел по губам, а этот вместо ответа..... перестал писать про С.Корею в Твитере Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому - Цензор.НЕТ 596
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Ойц, як невдобно пааалучилось... Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому - Цензор.НЕТ 8868
Походу и 🐖ботикам тоже..отправил...
🤗
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И понеслась жидкая субстанция из порохоботов. Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому - Цензор.НЕТ 2742 Ваши методички можно даже не опубликовывать, они уже наизусть всем известны!!!
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Да, Володя, вот такая грязь политика. Трампу припекло, и он сдал тебя по полной. Делай выводы.
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Это какая-то волна идиотизма в мировой политике - Трамп, Вазелин, брекзит, желтые жилеты и пр
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Войны просто давно не было. Мировой. Расслабились людишки.
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Володя Кремлевский думаю откажется встречаться с Зе. Может выйти себе дороже))))
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Так, президент тупица и фрик - такая я же у него и команда. Не зря начали процедуру импичмента - уже достали нормальных людей. А там терпеть долго не будут - это не Украина.
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Ты ошибся, дятел. Хряка коктейлями молотова и фанерными щитами заставили сдриснуть за 2 месяца.
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Когда клоун становится президентом, то приносит всем катастрофу
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темники по-трамповски.. и Это Вошьдь может взять на заметку, как и прочие гибридные технологии для развала своей страны
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