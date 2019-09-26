 Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому

Как сообщает Guardian, документ, похоже, случайно отправили политическим оппонентам, передает Цензор.НЕТ.

"Вскоре после выхода скандальной стенограммы, в которой Трамп давил на Украину с целью расследования дела Джо Байдена, администрация, похоже, случайно отправила свои тезисы относительно того, как говорить о скандале, в Дом демократов", - пишет издание.

В письме Белый дом поощрил политических союзников Трампа утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу.

"Этот случай просто показывает еще один пример того, как "Глубинное государство", СМИ и демократы в Конгрессе наносят ущерб нашей национальной безопасности утечкой конфиденциальной информации", - отмечается в письме.

Here are the White House talking points on the Ukraine call.



It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS — Matt Fuller (@MEPFuller) September 25, 2019

Позже Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо.

Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

На письмо отреагировали сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс: "Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о военной помощи".

The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call.



For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, "I would like you to do us a favor though" after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv — Bernie Sanders (@SenSanders) September 25, 2019

Как отмечает издание, пока Демократическая партия еще официально не подтвердила, взяли ли они во внимание письмо с электронной почты.

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Напомним, 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.