 "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту".
Отвечая на вопрос, можно ли сформулировать позицию России относительно "особого статуса" Донбасса как "нет статуса - нет урегулирования", Лавров заявил, что "позиция России несколько шире и заключается в том, что есть Минские договоренности", которые "подразумевают восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса".
"Это очень похоже на Приднестровье, между прочим", - сказал Лавров, добавив, что в отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет утвержденного документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям.
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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что внесения в Конституцию Украины изменений по поводу особого статуса Донбасса не будет.
Потом шансов уже не будет...
Доброе слово от большого Пана с самой Москвы, это большая награда для малоросса..
Тает от этого малоросс..
1) Придністров"я не на кордоні з росією.
2) росія утримує Придністров"я,а Донбас,навпаки, хоче "втюхати" на утримання Україні..
3) у УБЛЮДКА Лаврова напевне проблеми з читанням тексту. .з його слів випливає,що вибори мають відбутися "за поваги" "особливого статусу ОРДЛО",хоча цей статус за мінськими домовленостями наданий може бути ЛИШЕ після виборів..
В Приднестровье не действуют законы Молдовы, там свои вооруженные силы и полиция, свои деньги, свой бюджет, свои таможенные правила, свои удостоверения личности граждан. Но они и не посылают своих депутатов в Парламент и никак не могут формально влиять на политику государства Молдова.