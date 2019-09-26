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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1643) МИД РФ (1254) Приднестровье (434) Донбасс (19462) минские соглашения (2651)

 "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса

Предоставление оккупированному Донбассу "особого статуса" создаст в Украине ситуацию, которая похожа на Приднестровье в Молдове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту".

Отвечая на вопрос, можно ли сформулировать позицию России относительно "особого статуса" Донбасса как "нет статуса - нет урегулирования", Лавров заявил, что "позиция России несколько шире и заключается в том, что есть Минские договоренности", которые "подразумевают восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса".

"Это очень похоже на Приднестровье, между прочим", - сказал Лавров, добавив, что в отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет утвержденного документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям. 

Читайте на Цензор.НЕТ: "Формула Штайнмайера" - это не план реализации Минских соглашений, она касается только "особого статуса" ОРДЛО, - Климкин

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что внесения в Конституцию Украины изменений по поводу особого статуса Донбасса не будет.

Источник: https://censor.net.ua/n3150497
 
 
 Топ комментарии
 
Ага только вот у приднестровья нету границы с парашей, а это значит, что это еще хуже чем приднестровье "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса - Цензор.НЕТ 8108
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Между прочим Лавров очень похож на идиота ,хотя собственно почему похож ... "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса - Цензор.НЕТ 804
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Дожились ... "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу - Цензор.НЕТ 1379 Говорящая Лошадь уже нахваливает укрОинского пердзидента Зюзю І Гопника.
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Ага только вот у приднестровья нету границы с парашей, а это значит, что это еще хуже чем приднестровье "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса - Цензор.НЕТ 8108
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Между прочим Лавров очень похож на идиота ,хотя собственно почему похож ... "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса - Цензор.НЕТ 804
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Кстати молдоване уже давным давно могли бы навалять ПМРовцам. И ничего бы кацапы не сделали, потому как нету общей границы. Те кацапские войска, шо есть на територии ПМРовцев это фигня. А если бы прилетели десантники на самолетах их бы отработала молдавская ПВО. "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса - Цензор.НЕТ 7472
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Та не , без помощи Украиньі у Молдавии ничего не вьійдет. А Украина почти 30 лет берегла для Кремля гнойник ПМР. К сожалению...
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Ну точно не молдавская ПВО отрабатывала бы,ее там и нет наверно, но не в том суть, пришлось бы отрабатывать нашей или румынской ПВО
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молдаванам нужно подготовить и привести в действие свой план Барбаросса , .. и нужно торопится пока Малороссия не объединилась с Московией...
Потом шансов уже не будет...
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Там проблема как и у нас. Коллобаранты ведь не только в ПМР но и в Кишиневе. Там тоже есть свои новинские, шуфричи и медвечуки. Там так же есть попытки разрушить армию. Единственное что сдерживает ***** полностью Молдавию поглотить, так это Румыния (НАТО). А так уже б давно свободолюбивый "преднистровский народ" пошел "асвабаждать" братскую Молдавию от кишиневской хунты.
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По нормальному Молдова, а не Молдавия. Молдавия - это пренебрежительная кличка для страны ещё со времён совка. Молдаване обижаются, насколько я читал. Это как Беларусь и Белоруссия. И и применительно у нам тоже такое есть: кацапы демонстративно говорят и пишут "на Украине", чтобы подчеркнуть своё презрительно отношение.
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А как же тогда Рошен конфеты в Приднестровье продавать будет?
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Дожились ... "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу - Цензор.НЕТ 1379 Говорящая Лошадь уже нахваливает укрОинского пердзидента Зюзю І Гопника.
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знает почем бить скотина.... "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу - Цензор.НЕТ 4049
Доброе слово от большого Пана с самой Москвы, это большая награда для малоросса..
Тает от этого малоросс..
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Порохоскот, найди в тексте хоть одно упоминание о Зеленском, или хотя бы то, что Лавров кого-то хвалит. 😉
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Опять же, все как кацапы любят. Нах...евертить, а потом даешь "особый статус"! Только у нас отягчающие обстоятельства, 73% избирателей лохи "уставшие от войны" и главнокомандующий ссыкло. Так что вполне возможно что там и будет хрень, похожая на ПМР, вот только с отличием, ПМР содержит ******* орда, а вот свободолюбивых дамбасяо содержать будем мы все...
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Парашка гадит всем странам бывшего СССР и радуется, убивает, разрушает, грабит. Только вот тут общая граница. Хотят создать "нарыв" на теле Украину, серую зону для наркотрафика, оружия, контрафакта......
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может нам интегрировать Преднистровье , а рашка пусть подавиться даунбассом ... там только ров с кракадилами надо рыть , а не мосты строить
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Бреше "унилая лошадь"..."Як заведений"...

1) Придністров"я не на кордоні з росією.
2) росія утримує Придністров"я,а Донбас,навпаки, хоче "втюхати" на утримання Україні..
3) у УБЛЮДКА Лаврова напевне проблеми з читанням тексту. .з його слів випливає,що вибори мають відбутися "за поваги" "особливого статусу ОРДЛО",хоча цей статус за мінськими домовленостями наданий може бути ЛИШЕ після виборів..
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Так вот оказывается о чем по телефону договаривались Зеленский и Путин.
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нам после как, простым сметным, ехать в ордло и в жопу целовать? этих "особенных"...обличенных особым статусом
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роСцякия не пересает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу АООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии.. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !
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Лавров "проговорился"? Он ясно сказал, что "путинцы" хотят полностью отторгнуть от Украины оккупированную ими часть Донбасса по тому же сценарию, как Приднестровье де-факто отторгнуто от Молдовы?
В Приднестровье не действуют законы Молдовы, там свои вооруженные силы и полиция, свои деньги, свой бюджет, свои таможенные правила, свои удостоверения личности граждан. Но они и не посылают своих депутатов в Парламент и никак не могут формально влиять на политику государства Молдова.
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