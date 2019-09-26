 "Это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту".
Отвечая на вопрос, можно ли сформулировать позицию России относительно "особого статуса" Донбасса как "нет статуса - нет урегулирования", Лавров заявил, что "позиция России несколько шире и заключается в том, что есть Минские договоренности", которые "подразумевают восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса".
"Это очень похоже на Приднестровье, между прочим", - сказал Лавров, добавив, что в отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет утвержденного документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Формула Штайнмайера" - это не план реализации Минских соглашений, она касается только "особого статуса" ОРДЛО, - Климкин
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что внесения в Конституцию Украины изменений по поводу особого статуса Донбасса не будет.
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дед моего университетского преподавателя при царе был квалифицированным рабочим-электриком, специалистом по электрооборудованию на Варшавском вокзале в Санкт-Петербурге получал 170 рублей золотом в месяц, имел собственный двухэтажный дом из 6-ти комнат на Чёрной речке. В 1937 году этот питерский рабочий был расстрелян рабоче-крестьянской властью
Касательно того, на что похожа нынешняя путинская недоимперия : похожа на вялогниющую Оттоманскую империю конца 19-ого, начала 20-ого века. Та же самая отсталость, внутренняя гнилость, продажность властей всех уровней, тупое азиатское высокомерие, ностальгия по былому величию двухвековой давности...
Потом шансов уже не будет...
Красный и зеленый відповідно.
Русь/Руст = деревня
Доброе слово от большого Пана с самой Москвы, это большая награда для малоросса..
Тает от этого малоросс..
1) Придністров"я не на кордоні з росією.
2) росія утримує Придністров"я,а Донбас,навпаки, хоче "втюхати" на утримання Україні..
3) у УБЛЮДКА Лаврова напевне проблеми з читанням тексту. .з його слів випливає,що вибори мають відбутися "за поваги" "особливого статусу ОРДЛО",хоча цей статус за мінськими домовленостями наданий може бути ЛИШЕ після виборів..
В Приднестровье не действуют законы Молдовы, там свои вооруженные силы и полиция, свои деньги, свой бюджет, свои таможенные правила, свои удостоверения личности граждан. Но они и не посылают своих депутатов в Парламент и никак не могут формально влиять на политику государства Молдова.
. .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???...
ватный мтс назвали западным водафоном, чтобы помешать неикушенному пользователю помешать
ориентации в пространстве.Взрывы в украине под видом организации немцев, убийства
вороненкова и других рашиков в украине руками бедных атовцев в красных кедах и тд -
показывают все на оборот. Потому это лоховскую путинскую под видом немецкой штанмаер-хрень
ведутся только лохи, и если ведущихся лохов ватная пропаганды называет "нормальный пацан".
То значит зрада по верхнему потолку. Власть пора сносить *****. Изза земли тоже.
Задают вопросы якобы не знают почему они не подписали капитуляцию путина-штанмаера, на
самом деле суперпредательские сбушники уже давно все донесли.
Отвод войск только ПОСЛЕ ухода ***** из крыма и донбасса и возможно кубани.Парашка уже на
издыхании, с последних сил в печку бросают гламурную мебель с парахода парашка, чтобы он
не остановился и не набрал в трюмы воды окончательно от балласта санкций.Добрался до
первого подобия берега под названием перемирье. ***** уступит на 10ти и 1000-кратно более
высокие условия через срывы их с украинской стороны в виде тренировок их психики для
возможности уступок украинским условиям, если не ****** лоха зе по какому-то лоховскому
перемирью так нужному парашке чтобы перевести дух от удуший санкций и протянуть в
цунгцванге еще дольше и так якобы доказать что санкции на парашку не действуют. Потому что
время играет против путина и его чекисткого режима. И вот-вот возможно ***** снесет и его
олигархи и парашники, когда холодильник окончательно начнет побеждать зомбоящик кацапских
суперврунов.
ПОка ***** не уходит из донбасса и крыма все связи должны полностью быть закрыты, вплоть
до 10 автобусов каждый день из киева в парашку, которые перевозят чекистов для
спецпровокаций и спецопераций в украине. Потому граница должна быть полностью закрыта. А
чекисткие гадюшники под названием посольства парашки снесены бульдозером как оскверненные
украинские земли очаги кацапской чумы болот и крови под названием руцмир.
Зеля свое слово сказал:"Отдавайте Крим и Донбас и будем договариваться"А что там єта кобьіла шмякает-туфта.
У Крыма был особый статус - где теперь Крым ?
Это лучшая прививка от предоставления всяких там автономий.
ОБЛАСТИ в составе Украины. Кто был под оккупацией - 30 лет прямого президентского правления, без местных выборов и участия в национальных (для прочистки мозгов). А децентрализация и расширение прав местного самоуправления только тем областям, которые доказали свою лояльность Родине (т.е. тем, где мятеж не удался, т.е. всем остальным).
кунсткамера эта рассийская
Особый статус? Пожалуйста. Статус региона с ограниченными правами!
Молодежь оттуда валит, кто куда сможет. Квартиру перед отъездом не продать. Дураков же покупать нет, все хотят уехать. Кузина уехала в Кишинев и обратно в Тирасполь не хочет ни за какие деньги.
Ну а старики доживают кое как и едут на кладбище. У тетушки в подъезде треть квартир были пустыми. Теперь стало еще на одну больше. Тетушка умерла.
И вообще 30 лет назад население Приднестровья в этой части "русского" мира было 800000 человек, сейчас 400 тыщ с копейками. Это по официальной статистике.И никаких шансов на улучшение ситуации нет.
Пришла лошадку говорящчую посмотреть.