 "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским

Об этом он сообщил журналистам после встречи с Зеленским в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Грустно, что несмотря на всю ту огромную работу, которую мы проделали на этой неделе, пресса об этом даже не пишет. Демократы запустили эту "утку" во время ООН специально, потому что она отвлекает внимание от наших достижений в Нью-Йорке на ООН. Это все было запланировано. "Охота на ведьм" продолжается, но это сильно ударит по ним. Потому что, когда они смотрят на информацию - это смешно! Импичмент за такое? Когда у вас прекрасная встреча или телефонный разговор?", - сказал Трамп.

"Это, кстати, был второй разговор. Думаю, стоит попросить также первый. Не верю, что они еще этого не сделали. Я слышал, что они хотят первый разговор. Он был прекрасным. Просите, и просите разговоры вице-президента, у него их также было несколько. Они все были хорошими, не было ничего, кроме поздравлений. Говорят, они попросят первый разговор. Можете получить его в любое время, когда захотите. Как и разговоры Майка Пенса, был один или два. Они все были идеальными", - добавил президент США.

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Он также снова подчеркнул, что не давил на Зеленского во время переговоров.

"Демократы в Украине пытались давить на нового президента, с которым я встретился сегодня, и некоторые из вас там были, - он замечательный человек. Думаю, он будет выдающимся. Он хочет побороть коррупцию в Украине, и это отлично. Они угрожали ему. Они обвиняют меня в этом, но я этого не делал, я никому не угрожал. Пресса сегодня спрашивала президента и он подтвердил, что не было никакого давления", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что кроме разговора 25 июля, он звонил Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах. Трамп заявил, что готов опубликовать стенограмму, "если это важно", но отметил, что в целом выступает против практики обнародования переговоров.

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"Мне не нравится идея публикации телефонных разговоров. Потому что, когда президент или премьер-министр, король или королева звонят в США, то не хочется говорить, что мы покажем это "фейковым СМИ" и они позаботятся о том, чтобы вы выглядели, как дурак. Так сложно делать бизнес, ведь люди должны чувствовать себя комфортно. Поэтому мне это не нравится. Но говорили ужасные вещи и вранье о невинном звонке", - сказал Трамп.

Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.