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 Политика Украины, За рубежом
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 "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп готов обнародовать стенограмму своего первого телефонного разговора, а также всех разговоров вице-президента США Майка Пенса с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил журналистам после встречи с Зеленским в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Грустно, что несмотря на всю ту огромную работу, которую мы проделали на этой неделе, пресса об этом даже не пишет. Демократы запустили эту "утку" во время ООН специально, потому что она отвлекает внимание от наших достижений в Нью-Йорке на ООН. Это все было запланировано. "Охота на ведьм" продолжается, но это сильно ударит по ним. Потому что, когда они смотрят на информацию - это смешно! Импичмент за такое? Когда у вас прекрасная встреча или телефонный разговор?", - сказал Трамп.

"Это, кстати, был второй разговор. Думаю, стоит попросить также первый. Не верю, что они еще этого не сделали. Я слышал, что они хотят первый разговор. Он был прекрасным. Просите, и просите разговоры вице-президента, у него их также было несколько. Они все были хорошими, не было ничего, кроме поздравлений. Говорят, они попросят первый разговор. Можете получить его в любое время, когда захотите. Как и разговоры Майка Пенса, был один или два. Они все были идеальными", - добавил президент США.

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Он также снова подчеркнул, что не давил на Зеленского во время переговоров.

"Демократы в Украине пытались давить на нового президента, с которым я встретился сегодня, и некоторые из вас там были, - он замечательный человек. Думаю, он будет выдающимся. Он хочет побороть коррупцию в Украине, и это отлично. Они угрожали ему. Они обвиняют меня в этом, но я этого не делал, я никому не угрожал. Пресса сегодня спрашивала президента и он подтвердил, что не было никакого давления", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что кроме разговора 25 июля, он звонил Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах. Трамп заявил, что готов опубликовать стенограмму, "если это важно", но отметил, что в целом выступает против практики обнародования переговоров.

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"Мне не нравится идея публикации телефонных разговоров. Потому что, когда президент или премьер-министр, король или королева звонят в США, то не хочется говорить, что мы покажем это "фейковым СМИ" и они позаботятся о том, чтобы вы выглядели, как дурак. Так сложно делать бизнес, ведь люди должны чувствовать себя комфортно. Поэтому мне это не нравится. Но говорили ужасные вещи и вранье о невинном звонке", - сказал Трамп.

Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150493
 
 
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Сейчас вся соевая ботоферма сайта "Цензор" объявит импичмент Зеленскому!"Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 4451
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Зачем? Зебилы должны страдать и клоун с этим отлично справляется, конечно ему далеко еще до вашего Овоща, но он старается.
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Дони, общатся с человеком играющим пипиркой на рояле на уровне равных президентов - это конкретный зашквар.Это как будто тебя законтачили "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 4730
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после Кима он может общаться даже с покемонами или белочкой, хуже не бедет! ему уже пора пообщаться с яныком, тоже хороший поацан "Імпічмент за таке?" - Трамп про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 8929
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Сейчас вся соевая ботоферма сайта "Цензор" объявит импичмент Зеленскому!"Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 4451
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Зачем? Зебилы должны страдать и клоун с этим отлично справляется, конечно ему далеко еще до вашего Овоща, но он старается.
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Да да, зебил, ты прав. Продолжай страдать!
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К сожалению не получится пока 70% зебилов не прозреют, а судя по вашей риторики вы просто не собираетесь прозревать и тупо упорствуете в своей ереси.
Я понимаю, что не хочется выглядеть ЛОХами, но мы и не требуем вашего признания, главное чтобы вы сами для себя это уяснили - и будет вам счастье и чем раньше это осознаете тем больше счастья вам будет (и всем тоже)!!!
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Зебилоид, откуда в вашей тупорылой мантре появилась цыхверка "70%"?
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Та то є звичайний троль і він тут на заробітках.. В ігнор його та і по всьому 😃
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А что же мы будем делать с 30-ю процентами не прозревших зебилов? Там как-то неправильно считали и у него не 73 процента на выборах, а гораааздо меньше!!! Я в этом не разбираюсь, но тут многие так писали.Вот хотелось бы, чтобы эти знающие люди посчитали, хватит ли прозревания 70-ти процентов зебилов для объявления импичмента?
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Трамп не дурак, он в отличии от Клоуна, говорил вполне корректные фразы. Если что-то и требовал, то всегда добавлял "если у вас будет такая возможность".
Основные переговоры со всеми нюансами он вел через Джулиани. А Клоун обляпался по полной - он то думал, что все будет в секрете!!!
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точно...
он думал - положил трубку и все ушло в космос....
Но это не только его вина..., ему должны были объяснить Беня или кто то другой с близких, что это так не работает...
Это не звонки на 1+1, где кстати тоже все пишется, как и в любом другом офисе..
Зе в это время по Турциям разъезжал, вместо того что бы учиться ремеслу...
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Давай все разговоры с нашим зебобиком...надо же знать за что его лавруша так хвалит...
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Ну так ЗАБЕЙ!!! И ничего не оприлюднуй!!
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За американськими законами власне "за такое" і оголошують президенту імпічмент. А те що Моніка Зєлінські опинилася в центрі скандалу то вже така її доля...😃
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Гы...Нарисовалось "знаток" омериканских законов? И с чего ты порохатое, решило что с вами Бог та Украина? И Бог и Украина вас послали нах. Смени ник, болезный"Імпічмент за таке?" - Трамп про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 7990
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Вольдемар в шоці! Ще дві стенограми може не витримати!
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Чекаю що згорить чи обвалиться в Штатах після приїзду туди Напольйона Другого.
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А ведь Трамп не на шутку испуган.
Юридически трудно доказуемо, но симпатии к путену, попытки влиять на Зеленского и шантаж помощью США точно был.
Жаль, что у демократов кандидат Байден со слабыми местами (возраст и сын)
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Трампу 73, Байдену - 76... Та не особливо велка різниця. Обоє - не Клінтон і Не Обама, які президентами стали в 40+.
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Я сожалею, что у демократов нет явного преимущества
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"демократы в Украине угрожали ему " )))
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Я презираю зелегского за то , что он спасает России от распада ! Доказательства здесь: https://m.youtube.com/watch?v=2Mc32ma2fMU&feature=youtu.be
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Ну и отлично, Трамп перехватил инициативу и теперь будет дерьмократов мокать мордой в дерьмо. Байден пердун старый оказался либо туп либо либо впал в маразм, своими руками похерить шанс на выборах...вся эта муйня теперь играет против него!
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Омелян на Прямому про перші враження від зустрічі Зеленського і Трампа:
- Це яскравий приклад того як виглядає кухарка яка керує державою.

"Імпічмент за таке?" - Трамп про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 3601
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Гиперлупер теперь только тявкать может, как и все песики, но когда придут и за ним, будет только скулить и сдавать подельников.
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Американський комік Біл Маєр про телефонну розмову Трампа і Зеленського та її можливі наслідки

видео -- https://www.youtube.com/watch?v=YfgnxNlX5Xs&feature=youtu.be (с переводом)
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Последняя фраза...єто вообще как приговор...
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Цитата:
"Президент Украины, его там недавно выбрали, он комик. Вы знали про это? Он комик и 5 лет снимался в сериале "СН", где он играл президента Украины. И он перемахнул прямо с роли на пост реального Президента Украины. Вы только представьте! (громкий смех в зале)"
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А сколько визга было от 8% лохов, опять соевых шакалов мокнули в собственное дерьмо.
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Ну, прецеденты как бы есть
В августе Никсон отказался предоставить прокуратуре комментарии насчёт системы правительственного аудиоконтроля и записанные в Овальном кабинете плёнки, документирующие разговоры Никсона с помощниками (о существовании этих записей стало известно суду из показаний некоторых чиновников). Президент также приказал генеральному прокурору Элиоту Ричардсону уволить прокурора Арчибальда Кокса (англ.)русск., который сделал такой запрос. Это отрицательно сказалось на его авторитете. Ричардсон отказался подчиниться Никсону и ушёл в отставку вместе со своим заместителем в октябре. Эти отставки стали известны как «субботняя резня (англ.)русск.». Тем временем череда расследований, затронувших администрацию Никсона, дошла и до его вице-президента Спиро Агню, который также подал в отставку в октябре 1973 года (по финансовому делу, не связанному с Уотергейтом). 6 февраля 1974 года Палата представителей США постановила начать процедуру импичмента Никсона, но и тут Никсон упорствовал. Он категорически отказывался предъявлять следствию имеющиеся у него плёнки, ссылаясь на привилегию исполнительной власти. Однако Верховный суд США в июле 1974 года единогласно определил, что у президента нет таких привилегий, и приказал ему немедленно выдать плёнку прокуратуре.
... В полдень 9 августа 1974 года Никсон, лишившись всех союзников и перед лицом неминуемого импичмента, ушёл, наконец, в отставку, после чего президентом стал новый вице-президент Джеральд Форд, за 9 месяцев до того назначенный Конгрессом вместо Агню. «Наш долгий национальный кошмар окончился», сказал Форд. Он помиловал Никсона «за все преступления, которые тот мог совершить», на что имел право, так как импичмент ещё не начинал рассматриваться в Сенате. Позже Форд отмечал, что считает это решение одной из главных причин его поражения на выборах в 1976 году.
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