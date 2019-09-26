 Трамп согласен с тем, что Крым - территория Украины, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Говорили еще, это очень интересная история, о Крыме. Вы знаете, что были высказывания, что как там люди… если они не на украинском, а на русском языке разговаривают, то это больше не Украина, чем Украина. Я ему пояснил, что это наша земля, что там люди… что у нас нет вопросов по поводу общения и языка. Язык государственный у нас украинский", - отметил Зеленский.

Зеленский сообщил, что рассказал Трампу, какое красивое место Крым.

"И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это (Крым. - Ред.) наша родная земля, и мы будем ее возвращать. Он (Трамп. - Ред.) говорит, да, вам нужно работать, и мы (США. - Ред.) будем вам помогать", - рассказал Зеленский.

Напомним, вчера Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

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