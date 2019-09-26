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 Политика Украины
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 Трамп согласен с тем, что Крым - территория Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сумел донести президенту США Дональду Трампу позицию, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Говорили еще, это очень интересная история, о Крыме. Вы знаете, что были высказывания, что как там люди… если они не на украинском, а на русском языке разговаривают, то это больше не Украина, чем Украина. Я ему пояснил, что это наша земля, что там люди… что у нас нет вопросов по поводу общения и языка. Язык государственный у нас украинский", - отметил Зеленский.

Зеленский сообщил, что рассказал Трампу, какое красивое место Крым.

"И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это (Крым. - Ред.) наша родная земля, и мы будем ее возвращать. Он (Трамп. - Ред.) говорит, да, вам нужно работать, и мы (США. - Ред.) будем вам помогать", - рассказал Зеленский.

Напомним, вчера Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я вам дал противотанковые установки, а Обама отправлял подушки и одеяла, - Трамп о военной помощи Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3150492
 
 
 Топ комментарии
 
а что, у Зеленского сомнения были?
когда кстати война прекратится..? хватит на войне зарабатывать!
когда дороги появятся?
когда малому и среднему бизнесу упростят жизнь?
когда учителям повысят зарплаты?
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Ну наконец-то, кто-то донес эту истину до Трампа, а то барыге мародеру за 5 лет было некогда это сделать Трамп согласен с тем, что Крым - территория Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9888 Трамп согласен с тем, что Крым - территория Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4115
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Ну наконец-то, кто-то донес эту истину до Трампа, а то барыге мародеру за 5 лет было некогда это сделать Трамп согласен с тем, что Крым - территория Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9888
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Та да, дерибанил Неньку непадетцки, времени не было..
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А до этого Трамп считал что крым это россиия, эх ...не было на него зебени...ну теперь все прояснилось!
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"И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это (Крым. - Ред.) наша родная земля, и мы будем ее возвращать. Он (Трамп. - Ред.) говорит, да, вам нужно работать, и мы (США. - Ред.) будем вам помогать", - рассказал Зеленский.

Холуисто как-то. Трамп согласен с тем, что Крым - территория Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5291
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Боже мой,какая перемога! подписали США будапештский меморандум,но даже ни сном не духом не знали что Крым это Украина.Но вот пришел мессия зеля,и все прояснил.
Ура , пановэ,ура.
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«Это было всегда, к сожалению. Крым никогда не был украинским. Не совсем правильную политику проводила Украина в Крыму.
Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и русскому миру, не были во время пресечены.
Но это - политика государства, то есть больше некого винить», - констатировал Сенцов.
Сенцов не представляет, как вернуть крымчан на Украину ментально, поскольку в Крыму никогда не было украинского патриотизма.
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А зачем что-то выдумывать и представлять? Йося Сталин давным-давно всем продемонстрировал, что надо было делать, чтобы Крым стал российским! Абсолютно то же самое делает россия, она за неполные 5 лет переселила в Крым около миллиона (!!!) своих граждан! В отличие от Украины, которая за 25 лет, когда Крым был в ее составе - не переселила туда ни одного (!!!) желающего украинца из Западной Украины!!!
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Як скажете. 😁 Вам видніше! Ви ж підкацапник
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а что, у Зеленского сомнения были?
когда кстати война прекратится..? хватит на войне зарабатывать!
когда дороги появятся?
когда малому и среднему бизнесу упростят жизнь?
когда учителям повысят зарплаты?
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Я аплодирую стоя , как мировые лидеры не захотят больше ничего общего иметь с недопрезидентом Украины. Ситуация с Трампом этому пример
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КГевже це Зєлєнскій Трампа в цьому переконав?
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ему еще и что то доносить нужно было ? донес бы географическую карту

складывается впечатление что общение между двумя клоунами происходило как в фильме " Ничего не вижу ничего не слышу "
Трамп згоден з тим, що Крим - територія України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1291
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Президенту США (!) нужно объяснять, что Крым - Украина? Тогда пусть зеленая сопля объяснит ему еще то, что язык - это язык, а территория - это территория. Позорище какое-то, а не переговоры.
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При этом, Трамп несколько раз подчеркнул, что доволен «потеплением» в отношениях Украины и России и хотел бы, чтобы Зеленский достиг компромисса между странами: «И еще одна вещь, о которой я слышал, что вы действительно это сделали - за последний, довольно короткий промежуток времени, вы действительно добились некоторого прогресса с Россией. Я слышал, большой прогресс был достигнут. Просто продолжайте. Было бы неплохо положить конец всей этой катастрофе… Я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я очень надеюсь, что вы и президент Путин соберетесь и сможете сами решить вашу проблему. Это было бы огромным достижением. И я знаю, что вы пытаетесь это сделать».
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Лучше бы ему сказал что если в штатах на английском говорят то может это больше Англия чем Америка. Два клоуна.
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Прям с языка сняли) На простейшем примере не смог обьяснить)))
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Трамп: Крым - российский, потому что там все говорят по-русски.
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По логике Трампа, США это Англия так как там все говорят на английском)))
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"Продовжуйте!" Трамп закликав Зеленського "подружитися" з Путіним

Президент США Дональд Трамп висловив надію, що Україна і Росія зможуть самостійно вирішити "проблеми у відносинах".
Про це Трамп заявив на зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу, 25 вересня, перед журналістами.
Трамп заявив, що вірить - Зеленський зустрінеться з главою РФ і зможе провести ефективні переговори.
"Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми", - сказав Трамп.
"Ви недавно досягли прогресу у відносинах із Росією. І продовжуйте робити це", - додав він.
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пусть с Обамой для начала подружится )))
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що зумів донести президенту США Дональду Трампу позицію, що Крим є невід'ємною частиною України. Трамп згоден з тим, що Крим - територія України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2708

не ломіться у відкриті двері


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