 Трамп согласен с тем, что Крым - территория Украины, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Говорили еще, это очень интересная история, о Крыме. Вы знаете, что были высказывания, что как там люди… если они не на украинском, а на русском языке разговаривают, то это больше не Украина, чем Украина. Я ему пояснил, что это наша земля, что там люди… что у нас нет вопросов по поводу общения и языка. Язык государственный у нас украинский", - отметил Зеленский.
Зеленский сообщил, что рассказал Трампу, какое красивое место Крым.
"И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это (Крым. - Ред.) наша родная земля, и мы будем ее возвращать. Он (Трамп. - Ред.) говорит, да, вам нужно работать, и мы (США. - Ред.) будем вам помогать", - рассказал Зеленский.
Напомним, вчера Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
Холуисто как-то.
Ура , пановэ,ура.
Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и русскому миру, не были во время пресечены.
Но это - политика государства, то есть больше некого винить», - констатировал Сенцов.
Сенцов не представляет, как вернуть крымчан на Украину ментально, поскольку в Крыму никогда не было украинского патриотизма.
когда кстати война прекратится..? хватит на войне зарабатывать!
когда дороги появятся?
когда малому и среднему бизнесу упростят жизнь?
когда учителям повысят зарплаты?
складывается впечатление что общение между двумя клоунами происходило как в фильме " Ничего не вижу ничего не слышу "
🤗
Президент США Дональд Трамп висловив надію, що Україна і Росія зможуть самостійно вирішити "проблеми у відносинах".
Про це Трамп заявив на зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу, 25 вересня, перед журналістами.
Трамп заявив, що вірить - Зеленський зустрінеться з главою РФ і зможе провести ефективні переговори.
"Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми", - сказав Трамп.
"Ви недавно досягли прогресу у відносинах із Росією. І продовжуйте робити це", - додав він.
не ломіться у відкриті двері