 Германия с начала войны на Донбассе предоставила Украине помощь в размере €1,4 млрд, - DPA

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает агентство dpa в четверг, 26 сентября, указывая на данные правительства ФРГ.
В частности, лишь на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.
Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта. ФРГ - третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Напомним, президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в том числе Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. Трамп критиковал Берлин еще два месяца назад, во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) затрагивает Украину в разговорах с Трампом, но "ничего не предпринимает", говорится в обнародованной стенограмме их июльской беседы.
А вообще когда там пэтя идёт на допрос в гбр?
а от хитровиї..аних бюргерів ,що продовжують "відсосувати у Газпрому" -НІ.
Однако, ты встал в защиту Франции-Германии, значит считаешь, что их помощь достаточно весома. Вот я и спрашиваю - чем конкретно помогла тебе Германия и Франция?
Европейский союз отреагировал на упреки американского президента Дональда Трампа о недостаточной поддержке Украины.
Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини, передает Радио Свобода.
Реакция появилась после того, как 25 сентября была опубликована стенограмма разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В нем они пришли к общему мнению, что Евросоюз делает недостаточно для помощи Украине.
"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - говорится в заявлении.
Це називається "відкупились" (((
а ще повернули РАСЄЮ В ПАРЄ.. ((
"ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ": В ЕС ВОЗМУТИЛИСЬ УПРЕКАМИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
УКРАИНА ТОЖЕ ВОЗМУЩАЕТСЯ..
ДРУЖЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОБСЄ И ДОНЕЦКИХ СЕПАРАТИСТОВ..