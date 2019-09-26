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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3412) помощь (3093) Евросоюз (12598)

 Германия с начала войны на Донбассе предоставила Украине помощь в размере €1,4 млрд, - DPA

Германия с начала войны на востоке Украины оказала этой стране финансовую помощь почти на 1,4 млрд евро.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на DW, об этом сообщает агентство dpa в четверг, 26 сентября, указывая на данные правительства ФРГ.

В частности, лишь на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта. ФРГ - третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспрецедентная поддержка Украины, - в ЕС отреагировали на слова Зеленского и Трампа о том, что Евросоюз недостаточно поддерживает Украину

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в том числе Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. Трамп критиковал Берлин еще два месяца назад, во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) затрагивает Украину в разговорах с Трампом, но "ничего не предпринимает", говорится в обнародованной стенограмме их июльской беседы.

Источник: https://censor.net.ua/n3150491
 
 
 Топ комментарии
 
Ох чувствую после стенограммки помощь и инвестиции с Европы повалятся, продление санкций походу было последним. Как просрать муждународную поддержку за полчаса.
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у Пети в шоколаном офошоре!
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Все страны НАТО обязаны придерживаться одинаковой политики, шо, не в курсе? Шо примеров Югославии, Ирака, Сирии, Ливии, Афганистана недостаточно?
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У стран НАТО часто очень разные позиции, в том числе, и по перечисленным странам.
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Пусть лучш расскажут про турбины для Крыма. Как они нам помогли...
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Звездуны, строительство совместного потока с рашкой и есть по факту снятие санкций с режима путина
А вообще когда там пэтя идёт на допрос в гбр?
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То есть кредит , это не способ заработать , это помощь по немецки . Конечно отлично когда обороняещемуся человеку от толпы вместо помощи в драке , дарят бинты с зеленкой , но согласитесь это не то , что нужно .
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Ну, нічо-нічо. На газу відіб'ють... Одною рукою шарять з пуйлом, другою подачки Україні впихають. Курва, Росія війну веде!!! Замість придушити гівнюка, вони з ним хороводи водять. Тільки сліпий ще не побачив аналогій з дебільною політикою в Європі перед другою світовою. І кому як не німцям це бачити і розуміти. Гроші тут НІЧОГО не вирішують.
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Полторак озвучил 1,8 млрд $ от Японии, немцы - 1.4 млрд евро, а люди из страны уезжают. Где деньги, сучий потрох?
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Деньги Петя вложил в армию. Много миллиардов. Своих. Вот только когда конкретно это было и кому он деньги передавал - военная тайна.
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Ну,кацапне бюргеры платят в разы больше. Или немчра думает,что она самая хитрозадая? А что скажут жабоеды?
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французам можна простити -все таки "Містралі " ХУ№лу не продали...

а от хитровиї..аних бюргерів ,що продовжують "відсосувати у Газпрому" -НІ.
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А сколько потратили на сирийских беженцев ? А если бы наши беженцы туда пошли ? Так эти деньги пошли на то, чтобы не было украинских беженцев .
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500млн(кредит)+110млн(в лугандонию оркам) +25млн (обсе) +544млн (на х/з что) =1.2лрд, а не 1.4лрд. И где здесь помощь именно Украине? И это за 6лет войны.
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Коли ти допомагаєш, а воно тобі верещить "мало", то нахріна допомагами? Подякували. Тепер хрін, на зустріч, отримаємо. Зате кацапів, аж трясе, від бажанна задушити нас своїми "дружніми" обіймами та "допомогою"
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И много тебе помогла Германия? А Франция?
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А повинні? Є документи з прописаними сумами допомоги?
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Ты сказал, что Германия-Франция много помогала. Я спросил - как конкретно они тебе помогли. Вместо ответа ты сказал "А повинні? Є документи з прописаними сумами допомоги?" - то есть просто спрыгнул с темы. Вот я и спрашиваю: ты дурак?
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Десь в моєму пості є слово "багато"? Коли тобі допомагають, не будучи забов'язаними, то це вже добре. Тільки ідіот буде кричати "мало", замість "дякую". Бо, позбудеться всякої допомоги. Ви вирішили допомогти сусіду і дали сто гривень, а воно волає "мало" і вимагає сто баксів. Так зрозуміло?
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Нет, не понятно. Когда голодающему отсыпают 5 грамм крошек (которые от смерти не спасут)- и еще заставляют благодарить за это, мне такая "помощь" не понятна.
Однако, ты встал в защиту Франции-Германии, значит считаешь, что их помощь достаточно весома. Вот я и спрашиваю - чем конкретно помогла тебе Германия и Франция?
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Я на стороні здорового глузду. Щоб отримати більшу допомогу, потрібно домовлятися, аргументувати. Звинувачуючи і вимагаючи, ми залишимось, з голою дупою і без підтримки. Хоча, якщо це і є ціль, посваритись з Європою, то робиться все вірно
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Так если помощи не видно,что ссорься, что не ссорься - это мало на что повлияет. Северный поток продолжат строить в любом случае.
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А, ну так. Германія і Франція брешуть про млрд. євро. Досить переливати з пустого в порожнє. Завдяки "геніальному" дипломату Вові, ми за декілька днів отримали купу проблем і втрату міжнародної підтримки. Трамп не вже не буде заперечувати проти будівництва "пінічного потоку", зайнятий імпічментом. Європейцям "подякували" за допомогу, про неї можна забути. Залишилися сам на сам з мордором. Лаврушка з пуйлом в захваті від "геніального" дипломата Вови
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Не юли - я ж тебя конкретно спрашиваю, чем тебе помогли Германия - Франция?
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Эти миллиарды действительно передавались.. разного рода грантоедам (типа Лещенко, но калибром поменьше). Это не помощь Украине - это освоение денежных средств.
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Та не хвилюйтесь. Завдяки "генію" Вови, вже нічого не буде, як кацапи і прагнули. Співпадніння ..?
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Кредиты - это не помощь. "Мониторинг" - не помощь. "Сотрудничество в области развития" - это сотрудничество, а не помощь.
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Не мешало бы точно указать получателей финансов. Запад часто хвалится, что перечисляет миллиарды "на поддержку демократии" Украине. А на деле деньги оседают у грантоедов, которые имитируют бурную деятельность - маршами за права женщин и прочей хренью. (с последующей "стажировкой" где-то в Париже, что также идет в счет "помощи Украине" - вот так и набегают эти миллиардые суммы).
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Европейский союз отреагировал на упреки американского президента Дональда Трампа о недостаточной поддержке Украины.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини, передает Радио Свобода.
Реакция появилась после того, как 25 сентября была опубликована стенограмма разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В нем они пришли к общему мнению, что Евросоюз делает недостаточно для помощи Украине.

"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - говорится в заявлении.

Це називається "відкупились" (((


а ще повернули РАСЄЮ В ПАРЄ.. ((
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"ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ": В ЕС ВОЗМУТИЛИСЬ УПРЕКАМИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА


УКРАИНА ТОЖЕ ВОЗМУЩАЕТСЯ..
ДРУЖЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОБСЄ И ДОНЕЦКИХ СЕПАРАТИСТОВ..
Німеччина від початку конфлікту на Донбасі надала Україні допомогу в розмірі €1,4 млрд, - DPA - Цензор.НЕТ 230

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Хорошее дело дать денег. А еще лучше знать кому дала и как потратили.
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не надо помощь ордло называть помощью Украине, фрицы есть рашистские подстилки,которые , совместно с жабоедами ,создали войну в Украине ,в результате которой Украина потеряла десяток лярдов баксов...минимум
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А можна цыфру для сравнения, сколько немцы за жто время вложили в паРашу? Ну и про сименс отдельную цыфру
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Это называется просто "откупиться" что бы ничего не делать. А если откровенно, мог ли Запад предотвратить Вторую мировую войну, вероятнее всего - ДА. Стоило только дать Гитлеру по шаловливым ручкам во время ввода войск в Рейнскую зону, во время аншлюса Австрии или в его "планах" на счет Чехословакии. ( его бы немецкие элиты сами бы устранили) Не захотели и мир обрушился в пучину. Могли остановить Путина ( да еще и Ельцина), могли. Даже еще проще чем тогда Германию. Рф сидела без денег, страна по ходу распадалась. Но позволили сначала "проутюжить" Ичкерию, создать "приднестровье" в Молдавии ,потом спустили агрессию против Грузии с оккупацией 20% территории, Могли остановить Путина, но не захотели И потом пришла очередь Украины с захватом Крыма и половины Донбасса и 5 летней ( уже) войне в центре Европы, сирийским бомбежкам, возвращение внутренней жизни в РФ почти что ( но еще не вечер) к сталинским временам и репрессиям. Так что деньги и глубокая обеспокоенность идут параллельно с "нужно услышать Россию", бизнес при выше всего, Европа от Лиссабона до Владивостока. ( забыли добавить - во главе с Путиным)
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Кредит під відсотки які нам треба буде віддавати це допомога??? ну-ну...
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