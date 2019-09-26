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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3412) помощь (3093) Евросоюз (12598)

 Германия с начала конфликта на Донбассе предоставила Украине помощь в размере €1,4 млрд, - DPA

Германия с начала конфликта на востоке Украины оказала этой стране финансовую помощь почти на 1,4 млрд евро.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на DW, об этом сообщает агентство dpa в четверг, 26 сентября, указывая на данные правительства ФРГ.

В частности, лишь на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта. ФРГ - третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспрецедентная поддержка Украины, - в ЕС отреагировали на слова Зеленского и Трампа о том, что Евросоюз недостаточно поддерживает Украину

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в том числе Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. Трамп критиковал Берлин еще два месяца назад, во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) затрагивает Украину в разговорах с Трампом, но "ничего не предпринимает", говорится в обнародованной стенограмме их июльской беседы.

Источник: https://censor.net.ua/n3150491
 
 
 Топ комментарии
 
Ох чувствую после стенограммки помощь и инвестиции с Европы повалятся, продление санкций походу было последним. Как просрать муждународную поддержку за полчаса.
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Коли ти допомагаєш, а воно тобі верещить "мало", то нахріна допомагами? Подякували. Тепер хрін, на зустріч, отримаємо. Зате кацапів, аж трясе, від бажанна задушити нас своїми "дружніми" обіймами та "допомогою"
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Кредиты - это не помощь. "Мониторинг" - не помощь. "Сотрудничество в области развития" - это сотрудничество, а не помощь.
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