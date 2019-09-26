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 Политика Украины
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Все про:выборы (23014) Зеленский (2956) США (15425)

 Не хочу заниматься вмешательством в выборы другой страны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что на него никто не может и не будет давить и не хочет, чтобы Украину втягивали в выборы другой независимой страны, а его слова были использованы для чьей-то победы или поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил, общаясь с украинской прессой в Нью-Йорке.

"Независимость - очень важный аргумент для каждой демократической страны. Я не хочу, чтобы какой-либо мой ответ был направлен на то, чтобы нас вовлекли в выборы другой страны, в любой результат, любую победу или поражение", - ответил он на вопрос журналиста, осуществлялось ли на него давление.

Президент добавил, что не хочет заниматься вмешательством в выборы другой страны.

"Поэтому я сказал: на меня никто давить не может и никто давить не будет", - подытожил Зеленский.

Напомним, главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена

Источник: https://censor.net.ua/n3150488
 
 
 Топ комментарии
 
Не хочу, но оно как-то само получается Не хочу заниматься вмешательством в выборы другой страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6444
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Какой позор для страны... что он несёт... прикиньте как другие ржут с этого всего. ЦИРК во время войны, збилы сделали его вместе.
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дилетанты, - это неизбежные неприятности и поражения.....
Здесь спорить бессмысленно...

Taras Berezovets
Вчора о 00:31 ·

Зеленский косвенно послужил причиной начала процедуры импичмента Трампа. Здесь совсем нет места юмору. Потому что мир циничен. И когда к власти приходят дилетанты, всегда начинают происходить очень плохие вещи. Ведь очевидно, что Трамп увидел возможность оказать давление именно на этого президента и никакого другого. И теперь Трампу придётся нести ответственность за то, что он доверился дилетанту в таком щекотливом вопросе. А Украина в любом будет расплачиваться за эту ошибку. Это капкан, выйти без потерь из которого уже не получится. И цена может может оказаться крайне высокой. Как и новые сюрпризы от команды дилетантов. Которые обязательно случатся. Потому что такова природа дилетантов - притягивать неприятности.
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Оно несется на неуправляемом поезде и вместо того, чтобы начать управлять, оно закрыло глаза и решило, что все само собой разрулится. Потом открыло глаза подергало какие то рычаги и опять закрыло.....
А спросить как им управлять у ненавистного машиниста (который гад, но управлять им умел) - ниже нашега клоунскага достоинства
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Вольдемар зрозумів, що безкарно втручатися у вибори можна лише вдома. Бо за кордоном можна отримати по шапці з дзвіночками. А вдома можна навіть УВК розігнати, аби гарно у вибори втрутитися.
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Вольдемар - єто обращение фрау Меркель к Путину. Матчасть подтяни , ботва...
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А до Зєлєнского фрау Меркель звертаєтья "Вальйодья"? Так, зелений небот?
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Логично. И кна нех лезть другим "обеспокоенным". Уже одни папередники соевые полезли топить за Хилари...Вот разребать теперь приходится.
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Вот меньше языком и ляпай. Внешняя политика, это тебе не 95-й квартал. Прежде чем сказать что-то тут думать принято.
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Это все сценаристы виноваты, они гады когда сценарий этого разговора писали не подумали! А сцарь не виноват его подставили!
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Вот так и выглядят кухарки, когда пытаются управлять государством и играть в великих дипломатов. Анонсы Ермака перед поездкой помним?
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Какой позор для страны... что он несёт... прикиньте как другие ржут с этого всего. ЦИРК во время войны, збилы сделали его вместе.
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Придурок ты уже влез причем по полной.
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Карьєра від квнщіка до найвидатнішого лузєра Світу? Спитати Вову.
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Якщо виправдовуєшся - значить винен. Мені жаль Вовіка, а тих, хто його обрав - не жаль. Ви підставили чувака своїми меркантильнимим забаганками, а артист захотів усім догодити, а це в політиці - шлях до фіаско!
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Можна подумати ти не хтів заробітну плату в 4 тищі баксов? Це прикинь якщо простий вчитель заробляє стільки, то інженер середньої ланки спокійно 10 тисяч доларів сша!!! Не хочу втручатися у вибори в іншій країні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1187
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Я навіть купив корочки трудовіка - скоро кінець місяця, а мій колега фізрук каже, що відтепер будему бухати виключно віскарь і закусювати кешью. Не хочу втручатися у вибори в іншій країні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3862
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Це тому що вас, зубожілих, давить жаба, що ви не підогогі.
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Дурік, тебе туди втягнуть без твоєї згоди. Це тобі не в Кварталі ляпати язиком. Для цього потрібно мислити, а це не твоє.
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Зато узєлєнскій может стать першим Президентом країни третього світу, який має гігантський вплив на внутрішню політику сполучених штатів Америки Не хочу втручатися у вибори в іншій країні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6926
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Вовіку вже пора зустрітись з Маском і вирішити питання з переходом на новий рівень - міжпланетарний, наша маленька планетка дуже тісна для особистості такого масштабу! Не хочу втручатися у вибори в іншій країні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1098
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зараз тре казати "потужної особистостi". Не хочу втручатися у вибори в іншій країні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9155
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То есть фильма Слуга народа американская версия не будет
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А хто тебе Моніка питатися буде? Ти давай продовжуй смоктати "леденец" і не відволікайся 😃
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Речь ЗЕ в аэропорту Киева: "Дорогие зебилы, у меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. Плохая - я поссорил Украину с США и ЕС, обгадил американский дипломатический корпус и заявил, что сфабрикую липовое дело против сына будущего президента США. Хорошая новость - я привез магнитик для холодильника. Уря !!!"
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та понятно что ты не хочешь. ты просто тупой вот и вляпался "не хотя". кухарка с прокурором
рот открыл? вляпался. копия левински. только зеленски
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Тут я не соглашусь. Зеленский не виноват, что Трамп его за встречу аж 6 раз спросил за Байдена...
А ты точно ничего про Байдена никому не говорил? - и так 6 раз Не хочу втручатися у вибори в іншій країні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4547

Получается, что это подлый Трамп подставляет Зеленского
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ты кому врешь, трампу или украинской прессе ??
определись, врунишка ))))) ну 73-тьи, вы тоже определитесь ..))))
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Это он занимается самовнушением? По несколько раз повторяя одно и тоже. На меня никто не может давить, на меня никто не давит...
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А хто тебе питати буде? Тебе використали і республіканці, і демократи - лежи обтікай.
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зеле надо в рф съездить.
нотр-дам не нотр-дам, импичмент не импичмент, но что будет ))))
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Перестає мені подобатись Зеленський...Війну з корупцією він уже програв,тому що таку війну виграється одним ударом...А якщо вона переходить у затяжну стадію - то виграє корупція однозначно...Вже можна сказати,що половина новопризначених "борців" перекуплена на корню...І задача ускладнюється...Сподобалось Зєлі їздити по закордонам і жартами веселити зали?..Але ж відповідати прийдеться тут,а не там...Чи я помиляюсь?..
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Тебе дали телефон горячей линии, звони про коррупцию, стучи.
Это перекладывание ответственности на коллективное бессознательное. "Сделаем их вместе"... А не сделаем - сами виноваты.
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Х'ло обтекает-политика.Зеля-молоток!
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да кто ж заниматься вмешательством..эдак и до скандала можно докатиться
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Что показала стенограмма разговора с Трампом:
1. Зеленский очень слабый политик (это всем было понятно и так). Обосрал за глаза Германию и Францию. Нес муйню насчет своего генпрокурора.
2. Зеленский не умеет говорить на равных и продолжает политику предыдущей власти, которая превратила Украину в вассала Запада. В сериале Слуга Народа - как раз было наоборот.
3. Трамп все правильно сказал насчет Байдена. Если чел приставил сюда своего сына тупо получать бабло, то с этим нужно разобраться. И со всеми теми, кто закрывал на это глаза при прошлой власти.
4. Из произошедшего Зеленский должен сделать правильные выводы, признать ошибки и двигаться дальше.
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"и двигаться дальше". а может не надо? он и так обдолбаный...
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Просто все другие претенденты на должность Президента Украины должны давно сидеть или в психушке или в тюрьме
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А где вот это вот всё? Уверенность, бравада, напор. Где видеоролик в конце концов? Не хочу втручатися у вибори в іншій країні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 600
Не хочу втручатися у вибори в іншій країні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4376
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Это все для зебилов было снято. А когда общаешься с серйозными парнями, то так 21 жим-жим, что и иголка не пролезет
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Ааааа))))) зеля, прекратите делать идиота -весь мир читал стенограмму -вас не насиловали, все было по обоюдному желанию
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Трамп разыграл бы карту с сыном Байдена при любом президенте, создав Украине проблему. Теперь можно только с большим или меньшим успехом от этой проблемы отодвинуться. Если только Зеленский не захочет сыграть ва-банк, поставив на республиканцев или демократов.
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они тебя использовали ну ты понимаешь как
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