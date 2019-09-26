 Не хочу заниматься вмешательством в выборы другой страны, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил, общаясь с украинской прессой в Нью-Йорке.
"Независимость - очень важный аргумент для каждой демократической страны. Я не хочу, чтобы какой-либо мой ответ был направлен на то, чтобы нас вовлекли в выборы другой страны, в любой результат, любую победу или поражение", - ответил он на вопрос журналиста, осуществлялось ли на него давление.
Президент добавил, что не хочет заниматься вмешательством в выборы другой страны.
"Поэтому я сказал: на меня никто давить не может и никто давить не будет", - подытожил Зеленский.
Напомним, главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Здесь спорить бессмысленно...
Taras Berezovets
Вчора о 00:31 ·
Зеленский косвенно послужил причиной начала процедуры импичмента Трампа. Здесь совсем нет места юмору. Потому что мир циничен. И когда к власти приходят дилетанты, всегда начинают происходить очень плохие вещи. Ведь очевидно, что Трамп увидел возможность оказать давление именно на этого президента и никакого другого. И теперь Трампу придётся нести ответственность за то, что он доверился дилетанту в таком щекотливом вопросе. А Украина в любом будет расплачиваться за эту ошибку. Это капкан, выйти без потерь из которого уже не получится. И цена может может оказаться крайне высокой. Как и новые сюрпризы от команды дилетантов. Которые обязательно случатся. Потому что такова природа дилетантов - притягивать неприятности.
А спросить как им управлять у ненавистного машиниста (который гад, но управлять им умел) - ниже нашега клоунскага достоинства
рот открыл? вляпался. копия левински. только зеленски
А ты точно ничего про Байдена никому не говорил? - и так 6 раз
Получается, что это подлый Трамп подставляет Зеленского
определись, врунишка ))))) ну 73-тьи, вы тоже определитесь ..))))
нотр-дам не нотр-дам, импичмент не импичмент, но что будет ))))
Это перекладывание ответственности на коллективное бессознательное. "Сделаем их вместе"... А не сделаем - сами виноваты.
1. Зеленский очень слабый политик (это всем было понятно и так). Обосрал за глаза Германию и Францию. Нес муйню насчет своего генпрокурора.
2. Зеленский не умеет говорить на равных и продолжает политику предыдущей власти, которая превратила Украину в вассала Запада. В сериале Слуга Народа - как раз было наоборот.
3. Трамп все правильно сказал насчет Байдена. Если чел приставил сюда своего сына тупо получать бабло, то с этим нужно разобраться. И со всеми теми, кто закрывал на это глаза при прошлой власти.
4. Из произошедшего Зеленский должен сделать правильные выводы, признать ошибки и двигаться дальше.