 218 конгрессменов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа, - The New York Times

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The New York Times.
На данный момент 218 конгрессменов Палаты представителей поддержали процедуру импичмента действующего президента США Для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо не менее 218 голосов.
Чтобы принять решение об отставке президента США, Сенату требуется две трети голосов.
Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Напомню, что "демократия" в переводе с греческого (и юридически тоже) означает "власть многих". И если народ взбунтовался и снял своего лидера в обход всех процедур - это вполне "демократический путь" - я бы даже сказал самый демократический поскольку прямое волеизъявления народа в условиях представительской демократии есть высшая форма его проявления и фактически имеет форму закона (т.е. ничего не нарушено!)
Порошенко взагалі публічно Клінтон підтримав. То що, то значило що новий през США йому ворогом автоматично став?
А Байден скорее всего станет следующим президентом США....
А вот это плохо....
Очень...., если только Зе не уйдет раньше....
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
🤑
В Палата Представителей большинство демократов, отрабатывают инвестиции спонсоров, ведь несмотря на все усилия демократов, стена с Мексикой строится, и успешно. А карбон-кредитс не платятся, тоже весьма успешно (даже кривозубая косноязычная "гениальная" шведская девочка не помогла).
Потому и остается отчитываться демократам перед спонсорами "импичментом", дескать, они сделали все, что могли.
Учитесь у Пелоси, как
задницышкурки спасать
Поїхав до Меркель - захворіла
Поїхав до Трампа - імпічмент
Вова! Їдь до путіна, дуже просимо!!!!!
"Возьмите с полки пирожок"(С)
ЗЫ: Кстати, хороший шанс Лысого пристроить.
и капець ботоксному!
🤑
😁
А... Америка є Америка..... Крок вліво, крок вправо від закону....Порушив його? Нах з пляжа.... Ніхто навіть не буде зважати, що Трамп крутий крєндєль, з достатньо великим політичним рейтингом в середині країни, а також купою власного бабульоса за душою .....
ні..
від попередніх Президентів..
Мойсей -Пасічник : "Моя Нація"
Барига - "Мій Народ"..
Зе хоча би має формальну причину -у Зе монобільшість,а значить Коаліція і ВР(хоч і без Конституційної більшості)..а Генпрокурор ЙОГО за Конституцією..
Когда там еще будет суд в Делавэре (штат, от которого Байден), а Владимиру Александровичу сейчас "день простоять, да ночь продержаться".
А потом, когда время придет, можно будет и на историческую родину репатриироваться, ведь Владимир Александрович - не Ури, который гражданин США.
И будет себе Владимир Александрович в Герцлии, в прохладе, под пальмой вкушать любимую шаурму и баклаву с фисташками, находясь на заслуженном отдыхе
справа Імпічменту Трампа передана у Шостий апеляційний окружний суд м.Києва..)))