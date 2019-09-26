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Все про:импичмент (377) Конгресс США (454) США (15425) Трамп (2411)

 218 конгрессменов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа, - The New York Times

Большинство конгрессменов Палаты представителей заявили, что поддерживают обвинения против президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The New York Times.

На данный момент 218 конгрессменов Палаты представителей поддержали процедуру импичмента действующего президента США Для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо не менее 218 голосов.

Чтобы принять решение об отставке президента США, Сенату требуется две трети голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози

Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Действия Трампа - трагедия и оскорбление для каждого американца, - Байден

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150486
 
   
 Топ комментарии
 
вот это и есть демократия! а не прокурор МОЙ человек! и эти балбесы ручные слуги тоже ЕГО люди!
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Естественно хорошо. Трамп это марионетка пуйла. Чем хуже пуйлу, тем лучше Украине!!!!
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Порохоботы запутались, хорошо это или плохо. Ждут новые методички...
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А как зебобики вчера гавкали, тужились.. вот вам и «пшик» болезные.
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Американцы не дурите, у нас Януковощу тоже сделали импичмент, вместо того чтобы через год снять его демократическим путем!!! Или вы хотите американский майдан? 218 конгрессменов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6987
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А что такое "Демократическим путем"?!
Напомню, что "демократия" в переводе с греческого (и юридически тоже) означает "власть многих". И если народ взбунтовался и снял своего лидера в обход всех процедур - это вполне "демократический путь" - я бы даже сказал самый демократический поскольку прямое волеизъявления народа в условиях представительской демократии есть высшая форма его проявления и фактически имеет форму закона (т.е. ничего не нарушено!)
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Не буде в США майдана черех Трампа. Американцям є що робити.
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Там Сенат зарубает. У рыжего там большинство. Однопартийца не вытурят.
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Когда на корабле начинается большой пожар, то за борт выбрасывают не нужную рухлядь.
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А я на інше звернув увагу: у США для імпічменту потрібно теж дві процедури - більшість у Конгресі для початку процедури і дві третини у Сенаті для імпічменту. Зєлєнскій своїм законом захотів три процедури. Причому для ініціації - проста більшість. Потім - конституційна більшість. Далі - взагалі 3/4 Верховної Ради. Зєлєнского відставити набагато важче, ніж найвпливовішого президента світу.
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Зелепукин станет личном врагом Трампа
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Трампа за язик ніхто не тягнув,він сам до проблем дозвиздівся
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Но к Порошенко он с таким звездижом не лез? 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7504 А сейчас "видно пана по халяве"..
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Він тільки обрався, коли Порошенко вже був президентом. Зазвичай, про наступні вибори як раз роки за півтори і починають думати.
Порошенко взагалі публічно Клінтон підтримав. То що, то значило що новий през США йому ворогом автоматично став?
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Лез. Мало того, барыга этому поддался, ради сохранения власти в Украине. Тогда еще все американские СМИ гудели о "вмешательстве Украины в выборы США". "Забыл", порохоботина? 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6534
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Трамп заявил, что он ничего не просил у Зеленского. Зеленский сам пообещал сфабриковать липовое дело против сына будущего президента США с помощью своего карманного генпрокурора.
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Видящий_23 - не Трампа, а Байдена... - уже стал...

А Байден скорее всего станет следующим президентом США....
А вот это плохо....
Очень...., если только Зе не уйдет раньше....
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Побачимо чим це все закінчиться, вірити ******** журналістам,то таке
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Порохоботы запутались, хорошо это или плохо. Ждут новые методички...
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Естественно хорошо. Трамп это марионетка пуйла. Чем хуже пуйлу, тем лучше Украине!!!!
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дык Петя тоже марионетка Пуйла. Минские соглашения подписал.
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Он подписал их чисто формально, но ни разу не выполнил. Разницу улавливаешь? 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9048
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

🤑
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Ага. Только этого "выполнения" требуют от Украины теперь и наши "партнеры".
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Пердык ,а клоун без боя подарил станицу Луганскую и запретил отвечать на расстрелы рашистских снайперов
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Пока порохоботы ждут методичек закрываются в соц сетях ботофермы СлюНы, Голоса, Грицика, а порохоботские никак не найдут, уже и всю АП и минстець облазили и все равно пшик 😁
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на Цензоре поищи, там таких порохоботов как ты полно.
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То, что обосрался ЗЕ и его зебилы - это хорошо.
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Что там "путаться".
В Палата Представителей большинство демократов, отрабатывают инвестиции спонсоров, ведь несмотря на все усилия демократов, стена с Мексикой строится, и успешно. А карбон-кредитс не платятся, тоже весьма успешно (даже кривозубая косноязычная "гениальная" шведская девочка не помогла).
Потому и остается отчитываться демократам перед спонсорами "импичментом", дескать, они сделали все, что могли.
Учитесь у Пелоси, как задницы шкурки спасать
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Predstaviteli da mogut vinesti vopros a impicmente,no senat sobrat 2/3 golosov nerealno.
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не важно закончится импичментом или нет, главное , что есть реакция на событие! попробуют ли наши депутаты провести ? уверенна даже и выносить на повестку дня не будут! сейчас на сайте защитники зеленского отметятся и на этом всё закончится! для информации, не порох и не зеля герои моего романа!
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V amerike po teperesnemu oprosu tolko 1/3 liudej poderzyvajet impicment Trampa,eto malo.U nix vazna mnenyje liudej pered tem sto delat takije sagi
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порохоботы, вы там определитесь Трамп уже чмо, или еще нет
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Поїхав в Макрона - згорів Нотр-Дам де-Пари
Поїхав до Меркель - захворіла
Поїхав до Трампа - імпічмент
Вова! Їдь до путіна, дуже просимо!!!!!
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вот это и есть демократия! а не прокурор МОЙ человек! и эти балбесы ручные слуги тоже ЕГО люди!
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Скільки вам можна нагадувати - Зе прийшов до влади на гаслах - МИ- ІНШІ!!
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Ты слабоумный ?Ряба шапка на подтанцовке у 🤢🦜🤡
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ну конечно...а да этого прокуроры все "чужие" были. Особенно последний алкоголик комсомолец, предатель по жизни, без юридического образования да ещё и КУМ! Чужой...конечно...конечно....
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Ну слава Богу сейчас все независимые и с образованием не то что раньше .😁
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посмотрим! че ты напрягаешься? сейчас хоть есть вероятность, что не будут воровать, как конченые во главе с барыгой! шоколадная банда себя показала во всей красе! посмотрим на зеленую банду годик а потом и решим, что слаще!!!
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Уже достаточно на смотрелся, спасибо. Бени мало? Тарифы на электроэнергию предприятиям ниже себестоимости получите, аэропорт в Днепре нате, 1 числа по Привату что то будет, 5 ярдов за облет территорий,все друзья друзей квартала на ключевых постах. Мало за полгода? Я то ничего не ждал, вы Зебилушки что получили? Малый бизнес в опу, учителя в опу, бюджет на образование и медицину в опу. Что из предвыборной компании правда была, ну хоть пунктик?
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Ну нова влада ж обіцяла, що буде кращою за папєрєдніков. А виявилося, що робить те саме. Раніше було кумівство, тепер з 95 кварталу назначають на посади - не один фіг? Обіцяли весна прийде будем сажать - уже от осінь надворі. Обіцяв Зе в перші ж дні при владі внести в Раду законопроект з відкритими списками - вніс закриті списки (результат - вибори з корупційною мажоритаркою). Обіцяли, що будуть конкурси серед професіоналів на державні посади - назначили без конкурса міністра охорони здоров'я без медичної освіти і міністра освіти, яка 10 помилок у двох абзацах тексту робить...
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Так вы ж ,***, против этого же голосовали? Или нет?
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Хахаха! Правда очі коле? Що Зе виявився таким же, як Петя? І зразу по методичці - всі, хто проти Зе - 100% порохоботи)))))
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мне Зе по барабану, а Петя мародёр, коррупционер.
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А нормальним українцям не по барабану. Бо в народі це називається проміняти шило на мило...
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А он к Украине никакого отношения не имеет. Он тролль российский. Им Порошенко сорвал план создать "новороссию" н 8-ми украинских областях и за это они его ненавидят до сих пор.
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потрошенко редкая тварь! если бы не он, наши бы давно еще в 2014 освободили Донецк! и тогда бы я посмотрел на эту возню! выбить пару тысяч человек из города крупного - это нереально сложно! большие разрушения и жертвы населения не малые!!! так что тварь он этот потрох!!! играл все время под путлера!!!
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💩🤢🤡👅кАлолизун это вы обрезались ,🐑🐏-🤮
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Дело идёт к тому, что гидрант будет невъездным во все нормальные страны.
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Это не так уже и плохо вообщем-то. Не будет позорить Украину. А то видно же как ему тяжко читать с листочка украинскою мовою
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В одну точно останется въездным. Как янык.
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В Израиль сбежать всегда успеет. Он для евреев сделал больше, чем для украинцев.
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А зебилы вчера кричали, что это не правда. Хотя зебилам верить - это себя не уважать. Они часа прожить не могут, чтобы не соврать.
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Это означает, что импичмента не будут. Не хватвет голосов до 2/3
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Хочь одна грамотна людина на цензорі...
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Молодец, сообразительный.
"Возьмите с полки пирожок"(С)
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Но, и второго президентского срока тоже не будет. А Зе успел поссориться с будущим президентом США.
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самый "великий политик" века моника зеленски 218 конгрессменов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3681 218 конгрессменов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 193 218 конгрессменов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2126
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Вовка думал что амеры опубликуют только гласные буквы из стенограммы 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8157
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Они пытались. Но тогда получаются стоны, будто зеля у Трампа сосет. Пришлось публиковать весь текст.
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Наша история. Задолбал их презИдент. ПрезЕдента им надо.
ЗЫ: Кстати, хороший шанс Лысого пристроить.
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Если всё соответствует, то Пристайко тоже брехун.
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Теперя нада обнародовать стенограмму Зе с ******...
и капець ботоксному!
🤑
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Луше обнародовать Петину брехню и писец порохоботам.
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Та толька погуглить "Список Порошенка"..
😁
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"Прокурор мій...., Рада моя.... порєшаєм".... Шо за галімий базар на корточках? Це чисто в стилі олігархічного рєшалова..... Напевно від Коломойського цього всього набрався....

А... Америка є Америка..... Крок вліво, крок вправо від закону....Порушив його? Нах з пляжа.... Ніхто навіть не буде зважати, що Трамп крутий крєндєль, з достатньо великим політичним рейтингом в середині країни, а також купою власного бабульоса за душою .....
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Прокурор мій...., Рада моя.... порєшаєм".... Шо за галімий базар на корточках? Це чисто в стилі олігархічного рєшалова..... Напевно від Коломойського цього всього набрався..



ні..
від попередніх Президентів..

Мойсей -Пасічник : "Моя Нація"
Барига - "Мій Народ"..

Зе хоча би має формальну причину -у Зе монобільшість,а значить Коаліція і ВР(хоч і без Конституційної більшості)..а Генпрокурор ЙОГО за Конституцією..
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Трампа може вгробити тромб, або тромбогейт!!!
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На месте Владимира Александровича я бы, конечно, "все явки" сдала.
Когда там еще будет суд в Делавэре (штат, от которого Байден), а Владимиру Александровичу сейчас "день простоять, да ночь продержаться".
А потом, когда время придет, можно будет и на историческую родину репатриироваться, ведь Владимир Александрович - не Ури, который гражданин США. 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2466
И будет себе Владимир Александрович в Герцлии, в прохладе, под пальмой вкушать любимую шаурму и баклаву с фисташками, находясь на заслуженном отдыхе
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без порад ольгінських Зе якось обійдеться... )))
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не все так просто,панове демократи і республіканці !!
218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 469

справа Імпічменту Трампа передана у Шостий апеляційний окружний суд м.Києва..)))
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