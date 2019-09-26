 "Зеленский оказался вторым Порошенко, Россия должна ввести против Украины санкции", - пропагандист Соловьев

Об этом он написал в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, заявления Зеленского о том, что Россия ведет войну в центре Европы, "требуют ответа".
"Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Очевидно, что уже пора", — отметил он, добавив, что "Зелинский это Порошенко 2.0".
Именно поэтому они называют документ меморандумом, а не стенограммой.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330325-tekst_mohet_bytj_netochnym_vyjasnilasj_interesnaja_detalj_o_stenogramme_razgovora_trampa_i_zelenskogo
...на самому ділі там все набагато веселіше ...
Відповідь буде, чи знову белькотіння ні про що?
Шо же ента делаеца то!
Доставатели хреновы)))
Лоб себе зелёнкой ещё порисуй,чтоб вся Украина видела какой ты дебил))
-ааааааааааааааааа, эта спецоперация, а на самом деле ани зеленскага не любят!!!!!!!!!111!!!!!
Наркоботва на ветке, где соловьиный помет не хвалит зеленского:
хорошие сапоги, надо брать!!!!!!!
При Порошенко такої муйні не було...... Бив Афанасєя по руках....