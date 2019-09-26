 "Зеленский оказался вторым Порошенко, Россия должна ввести против Украины санкции", - пропагандист Соловьев

Об этом он написал в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, заявления Зеленского о том, что Россия ведет войну в центре Европы, "требуют ответа".

"Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Очевидно, что уже пора", — отметил он, добавив, что "Зелинский это Порошенко 2.0".

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