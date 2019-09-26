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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2956) пропаганда (2310) Соловьев (36)

 "Зеленский оказался вторым Порошенко, Россия должна ввести против Украины санкции", - пропагандист Соловьев

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины.

Об этом он написал в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, заявления Зеленского о том, что Россия ведет войну в центре Европы, "требуют ответа".

"Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Очевидно, что уже пора", — отметил он, добавив, что "Зелинский это Порошенко 2.0".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никто не может чувствовать себя в безопасности когда идет война в Украине, когда идет война в Европе, - Зеленский в ООН. ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Зеленский оказался вторым Порошенко, Россия должна ввести против Украины санкции, - пропагандист Соловьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150484
 
 
 Топ комментарии
 
Вот ЭТО Поворот!!! "Зеленский оказался вторым Порошенко, Россия должна ввести против Украины санкции", - пропагандист Соловьев - Цензор.НЕТ 3881

Порохоботы, вам шах и мат "Зеленский оказался вторым Порошенко, Россия должна ввести против Украины санкции", - пропагандист Соловьев - Цензор.НЕТ 4567
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Цікаво,шо зараз будуть писати ПЄСи?
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добре що ви зрадники визнаєте себе валютними ****************
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Зрадники і ************** тільки в твоїй враженій алкоголем і деменцією голові.
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...Опубликованная Белым домом расшифровка телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским не является стенограммой в ее классическом понимании. Об этом говорится в самом тексте документа.Его составители объяснили, что составили текст на основе записей сотрудников администрации, которые находились в ситуационной комнате Белого дома вор время скандального телефонного разговора.
Именно поэтому они называют документ меморандумом, а не стенограммой.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330325-tekst_mohet_bytj_netochnym_vyjasnilasj_interesnaja_detalj_o_stenogramme_razgovora_trampa_i_zelenskogo
...на самому ділі там все набагато веселіше ...
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"стенограма " оказалась сочинением на свободную тему ...
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Что такое, до сих пор капитуляцию не подписал?
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Вофка другий Порошенко?!!!! Ну це вже рашистський пропагандон загнув .. Вофка а ні географії не знає, а ні української мови, а ні англійської мови, тупий як валянок . Та ще і наркоман на додачу. Єдине, що вміє то на роялі своєю піпеткою бренькати та в шкіряну сопілку бойфренда дути... Ні, це вже точно рашистська брєхня 😁😁😁
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І тому "тупий валянок" - міліонер та президент України, а ти розумний - двірник в ЖЕКу? Не оцінили тебе?
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Дійсно.)
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Що дійсно? Що ти такий же валянок , як і приЗєдєнт . Так це і так всім зрозуміло . Вчи українську мову. Тоді можливо з тебе ще люди будуть. А ні, то будеш далі по деревах скакати 😃
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Так чого ти такий розумний не президент до цього часу, а ніщо, яке звати Ніяк?
Відповідь буде, чи знову белькотіння ні про що?
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Оооо...ты прав... Запел Петухов -готовься к сдаче....Иловайск и т.д.
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Вот что значит Женщина и Политик - так красиво обыграть слово "ЖОПА"!
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Зеленський не мародер а мародер обікрав всю Україну під час війни!
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А хто зараз обкрадає Україну? Хто наживається на крові вже 5 місяців? Хто навів порядок на митниці, але митні надходження не зросли, а впали? Де гроші, які вже 5 місяців не краде "барига"?))))
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Зебобики, где же ваши визги, как в нижней новости, что ***********, ругала Пороха специЯльно, что бы прикрыть своего аХента, а Зебилика хвалит, патамушаонхароший!...
Шо же ента делаеца то! "Зеленський виявився другим Порошенком, Росія має ввести проти України санкції", - пропагандист Соловйов - Цензор.НЕТ 5634
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він нічого не зробив, щоб рашка його ненавиділа.... так... помилково ляпнув щось - і вже Порошенко номер 2. Йому до Порошенка як від землі до неба.
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Шо снова Порошенко ? Да он порохобот или Порошенко зебил ? Все попуталось.
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вот соловьиного помета на цензоре только не хватало. И так филиал кремлевских пропагандонов
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Вофку похвалили, Вофку поругали... Как бедному зелебобу разобраться? 😀
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Якщо людина хоче усім сподобатись, то в кінці кінців вона перестане подобатись навіть собі, після чого багато акторів або сходять з розуму, або бухають, або кінчають з собою.
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головне щоб ви тут тролі розібралися що вам все не угодиш ***? все вам не так...відразу видно що тролям пофік яка новина....головне за пост отримати свої 20 гривень і все...
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20 Срібняків? А чого тоді я за десятку розпинаюся, треба шефа нагинать...
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я знову ж, в 3010-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Троли и зебилы вы лучше напишите , как ну как зебил так спалился с Трампом ? Такой эпик феил !
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Да вы уже достали с Порошнко , откройте группу на форуме по интересам и кидайтесь дерьмом с порохоботами , а тут интерсны достижения новой власти
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Порошенко мы еще не достали, работа еще предстоит, пока он в тюрьме не окажется.
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Ты вместе со своей козячей ЗЕ командой только член со своего рта достать можешь))
Доставатели хреновы)))
Лоб себе зелёнкой ещё порисуй,чтоб вся Украина видела какой ты дебил))
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Браво! "Зеленський виявився другим Порошенком, Росія має ввести проти України санкції", - пропагандист Соловйов - Цензор.НЕТ 915Тільки ТАК має розмовляти представник інтелектуальної європейської еліти!
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у порохоботов "пополнение" из россии))))))))))))))))
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Член изо рта выйми,а то уже экран весь оплевал зелёнкой))
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Горящий пукан психически ненормального алкоголика соловья говорит о недоумении кремлядей от действий зели. Пока что скинули методичку о метании говна на вентилятор. Посмотрим,что дальше будет.
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Та вводите уже скорее. Если у Блазня не хватает мужества, может вы ему поможете.
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Он призывает к санкциям не против "блазня", а против Украины. До тебя это не доходит, идиот пороховатный?
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Ну да,при чем здесь зебуин?Он же ху--лу позвонил и все порешал,против него нет санкций.Зебилы,вы хоть методички новые с Гугла поскачивайте,а то так и крякнете захлебнувшись зелёной блевотиной.))
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Все що можна було зробити найгіршого, кацаби для України вже зробили.... Ну хіба що ше ядерними боєголовками лупанути можуть... Але тут вже США їм яйця відірвуть зразу... Це і стримує ***** і його росіян...
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Они выкупили фишку про "сапоги надо брать"
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Ото Порошенко дійсно стоїть в одному ряді із Бандерою і Мазепою - їм Порошенко ввижається всюди, навіть у такому зеленому гімні.
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А ездил на смотриньі к Фирташу в Вену. Действительно , Петлюра с Мазепой давно умерли , а Кремль никуда не делся...
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Наркоботва на ветке, где коняка хвалит зеленского:
-ааааааааааааааааа, эта спецоперация, а на самом деле ани зеленскага не любят!!!!!!!!!111!!!!!
Наркоботва на ветке, где соловьиный помет не хвалит зеленского:
хорошие сапоги, надо брать!!!!!!!


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Так я и не поняла,за что соловьев ненавидит зеленкого,что он плохого сделал кацапам?нашли тоже врага ,да он кроме как идти на уступки ничего и не сделал плохого козломордым ,вот ведь твари неблагодарные....
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А им чем больше ,,ничего плохого не делаешь,, ,тем больше хочется что нибудь плохое сделать тем, кто ничего плохого....
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Визгом соевых свиней удовлетворен, чем больше визжат, тем больше понимаю, что 8% это абсолютные лошары. Сейчас конечно пост удалят, цензор это порохоботское гетто. "Зеленський виявився другим Порошенком, Росія має ввести проти України санкції", - пропагандист Соловйов - Цензор.НЕТ 987
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Как там в Сколково погода?))Трава зеленеет?)))
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Ну який з Зеленського Порошенко? І Богдан, і Пристайко і навіть Зелінський свобідно дають інтервью русскім пропогандонам... типу Афанасєя Скобєєва.....
При Порошенко такої муйні не було...... Бив Афанасєя по руках....
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З Зелегського дійсно барига Порошенко ніякий... До речі, а який результат був з того, що Порошенко "бив Афанасєя по руках"? Може Путін Донбас Україні повернув (який йому Порошенко подарував)? Чи війна від цього припинилась? Чи може хоч Україна перестала бути найбіднішою країною Європи?
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Порохоскоты, так я не понял, если для вас не аргумент, что Соловьев говорит, то как же тогда вы строили свои доказательства о патриотизме Порошенко на основании того, что о нем плохо в России отзываются?
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Леха,выпей зеленки,попустит))
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цензор - это порохоботское гетто. Полностью поддерживаю. Удаляйте и мой комметарий.
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Зачем.Все должны видеть умственный уровень зебилов
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"Зеленский оказался вторым Порошенко" - я тоже заметил, что Зеленский отличается от Порошенко только размерами.
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1\2 по физическим данным.По умственным пару нолей добавить можно
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русня должна понять, что даже если мы русскоязычные, любим березки и советские фильмы, мы не ждем здесь кремлевских *********, это наша страна и ***** сюда лезть....
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