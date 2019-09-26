 Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".
По его словам, обмен удерживаемыми лицами состоялся вне контекста ситуации в Донбассе.
Также Лавров подчеркнул, что обмен состоялся после прямого контакта президента РФ Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского: "Это весьма позитивное явление".
"Надо отдать должное Президенту Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом. Учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу", - сазал глава МИД РФ.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
детей там было около 80 ти
а что такое "соя" ?
из него президент как из дерьма пуля
"Президент России Владимир Путин после встречи с лидерами западных стран в Париже и краткого общения с недавно избранным лидером Украины Петром Порошенко одобрил выбор украинского народа"
А теперь еще раз тот же вопрос - кацапы ж не брешут, когда говорят, что ненавидят Порошенко?
Лайфхак от наркобота.
)))
При этом, отбелив *********, показав всему миру, что украинские моряки были захвачены ПРАВИЛЬНО и никакой международный суд для росиюшки не указ и что Украина признает за росиюшкой право захватывать своих граждан, когда и где ей только захочется!...
"... По его словам, обмен удерживаемыми лицами состоялся вне контекста ситуации в Донбассе.... "
т.е. в донбасе
но
на Украине
это цензор жжот ?
Можно сказать нанес путину ущерб в глазах орков.....
Зе-бараны,! - есть о чем подумать, да?
Вот уж слуга так слугаааа,услужил.
паздравляю всєх с Празніком
презерватива!
😁
Чтоб оно вам поперек горла встало, когда какать пойдете.
🤗
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленском.
конечно, так "подмахивать" - великое исскуство..)))