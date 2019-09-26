 Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

По его словам, обмен удерживаемыми лицами состоялся вне контекста ситуации в Донбассе.

Также Лавров подчеркнул, что обмен состоялся после прямого контакта президента РФ Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского: "Это весьма позитивное явление".

"Надо отдать должное Президенту Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом. Учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу", - сазал глава МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц, - помощник Зеленского Ермак о следующем обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.