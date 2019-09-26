EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  10639  75
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2956) Лавров (1643) обмен (815) пленные (612)

 Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Президент Украины Владимир Зеленский сыграл решающую роль в том, что обмен удерживаемыми состоялся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

По его словам, обмен удерживаемыми лицами состоялся вне контекста ситуации в Донбассе.

Также Лавров подчеркнул, что обмен состоялся после прямого контакта президента РФ Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского: "Это весьма позитивное явление".

"Надо отдать должное Президенту Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом. Учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу", - сазал глава МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц, - помощник Зеленского Ермак о следующем обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3150482
 
   
 Топ комментарии
 
О, боже , Зе таки герой росии. И звучит натуралистично и совсем не подозрительно.
 показать весь комментарий
 
И освободил главного подозреваемого в деле о сбитом боинге, вот это сыграл так сыграл, прямо как на рояле Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, - Лавров - Цензор.НЕТ 813
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в том что соучастник убийства около 300 детей скрылся в рф виноват вазелиновая шмаркля лично.
 показать весь комментарий
 
 
это где 300 детей погибло?..а ну-ка соя просвети нас.
 показать весь комментарий
 
 
ну не детей а людей
детей там было около 80 ти
а что такое "соя" ?
 показать весь комментарий
 
А для тебя петуха 300 человек, которых вы убили, ничто?
 показать весь комментарий
 
Насправді думають, що прикривають. Вірніше - не так. Прикривають промахи піклуванням про полонених.
 показать весь комментарий
 
пороховатники ,так что там, Трамп уже чмо или еще нет?
 показать весь комментарий
 
Марором, мені Трамп по барабану. Як і батько ваш пуцин і син його Вальдемар Зєлєнскій. Це для тебе вони - св'ята трійця. 😁
 показать весь комментарий
 
он всегда был клоуном
из него президент как из дерьма пуля
 показать весь комментарий
 
И освободил главного подозреваемого в деле о сбитом боинге, вот это сыграл так сыграл, прямо как на рояле Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, - Лавров - Цензор.НЕТ 813
 показать весь комментарий
 
 
соевый ,а в твою шоколадную пустозвонку не может дойти ,что его и выкрали с лунгандона для этого ,что бы обменять потом на Сенцова и Ко ,а не на каких нибудь уголовников.
 показать весь комментарий
 
А ты не в курсе что Зеленский и Порошенко одного поля ягоды. Один вероломно отправил моряков в плен, а второй их триумфально освободил. Нормальная такая схемка? Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров - Цензор.НЕТ 3333
 показать весь комментарий
 
О, боже , Зе таки герой росии. И звучит натуралистично и совсем не подозрительно.
 показать весь комментарий
 
 
Не каждый удостаивается похвалы такого уважаемого человека . Кровавый барыга Парашенко ни разу не удостоился, лузер такой.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Официальные кацапские лица брешут всегда! Есть толькотдва исключения. Когда хвалят Клована. И когда говорят как ненавидят Порошенко. Правда, свиноферма? Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, - Лавров - Цензор.НЕТ 6367
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шо, ******, побачыв шо Свыню обидели?
 показать весь комментарий
 
 
Побачив тріпача під номером 55 в списку. Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров - Цензор.НЕТ 7729
 показать весь комментарий
 
 
Люминиевый, тебе уже 6(шесть) порохоботов лайк поставили на данный момент. И ты хочешь пролепетать, что ты не один из них? Ха. Ха. Ха
 показать весь комментарий
 
 
Гордись, зелебобик, сама Главная Лошадь похвалила твоего босса - недоумка, это честь для всего зЕленого сообщества!
 показать весь комментарий
 
 
Страшно даже представить , как бы ты и твои сородичи по эволюционным отклонениям верещали , если бы услышали из кремля хоть одно хорошее слово о Порошенко
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
говно вопрос, гамно Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров - Цензор.НЕТ 3894
"Президент России Владимир Путин после встречи с лидерами западных стран в Париже и краткого общения с недавно избранным лидером Украины Петром Порошенко одобрил выбор украинского народа"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да, було діло в Британі. Я вважав, шо порох при зустрічі з ****** вріже тому по фаберже з носака, а воно уклінно схопилось за ******* лапку - ото зашквар!!! Законтачився з ******!!! А наші меншовартісні палітікі верещали в оргазмі: "ПРИЗНАВ!!!" - тобто нашого президента признав ***** - виявляєця, то потрох "їздив до хана московського улусу ***** за ярликом!!! Після того для мене він став потрохом. Але Зє!біл получив ярлик ше раніше, ніж став пріЗє!дєнтом - не зі страху, а за совєсть служіт *****
 показать весь комментарий
 
 
Я понимаю, что зебилам быть не легко, но хотелось бы почитать похвалу Порошенко за конкретные действия, а не за выбор украинского народа... Осилишь, хомячок?
 показать весь комментарий
 
Нет, больше ***** таких проколов по отношению к Лоле не допускал. Просто ты гавкнул, что хотел услышать хоть одно хорошее слово про Свыню из *********, вот тебе и ткнул цитату под нос.
А теперь еще раз тот же вопрос - кацапы ж не брешут, когда говорят, что ненавидят Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Как обосраться и не подать виду.
Лайфхак от наркобота.
)))
 показать весь комментарий
 
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку
 показать весь комментарий
 
 
Раз говорящая лошадка такое сказала,значит Зеленский начал под кацапов ложиться.
 показать весь комментарий
 
 
Начал ложиться? Да они уже хер об штору обтирают, пока "выдающийся мировой политик" спрашивает " но вы же правда на мне женитесь?"

 показать весь комментарий
 
 
Хорошая СОБАЧКА, ОБМЕНЯЛ 9 НА 35!...
При этом, отбелив *********, показав всему миру, что украинские моряки были захвачены ПРАВИЛЬНО и никакой международный суд для росиюшки не указ и что Украина признает за росиюшкой право захватывать своих граждан, когда и где ей только захочется!...
 показать весь комментарий
 
 
все заметили стиль ?
"... По его словам, обмен удерживаемыми лицами состоялся вне контекста ситуации в Донбассе.... "

т.е. в донбасе
но
на Украине

это цензор жжот ?
 показать весь комментарий
 
 
Похвала от лавруши много стоит...и многое показывает...
 показать весь комментарий
 
 
Так низько агента ФСБ "Моника" ще ніхто не опускав 😕
 показать весь комментарий
 
 
похвалил Слугу.... - поставил даже впереди путина...
Можно сказать нанес путину ущерб в глазах орков.....
Зе-бараны,! - есть о чем подумать, да?
 показать весь комментарий
 
 
Самое страшное это когда тебя начинают хвалить и льстить твои враги! А враги ли??? Вот в чем вопрос!
 показать весь комментарий
 
 
Позорище...Похвала от подонка и конченного негодяя,
Вот уж слуга так слугаааа,услужил.
 показать весь комментарий
 
 
А я ось що думаю. Кацам пофігу хто тут президент, їм потрібен срач в Україні. Тому і нахвалюють кловуна (навіть погодились на обмін), а перед цим обсерали лавочника. В цій справі вони неперевершені майстри.
 показать весь комментарий
 
сьодні - всесвітній день контрацепції
Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров - Цензор.НЕТ 3008
паздравляю всєх с Празніком
 показать весь комментарий
 
 
А в 🐷 днюха співпала з міжнародним днем
презерватива!
😁
 показать весь комментарий
 
ну шо ж - напийся на радощах до 🐷 -стану
 показать весь комментарий
 
🍫🍬🍫🍬
Чтоб оно вам поперек горла встало, когда какать пойдете.
🤗
 показать весь комментарий
 
з новим пріЗє!дєнтом у нас не один день, а вся каденція прєЗє!рватівна
 показать весь комментарий
 
Да что лошадь рассказывает, сами же сказали, что сделали нам, то есть зеленскому одолжение. Это был не обмен(ихние черти им ***** не нужны, даже цемах), а одолжение в надежде на капитуляцию.
 показать весь комментарий
 
 
То, что Лавров начал хвалить Зеленского, - очень плохое предзнаменование...
 показать весь комментарий
 
 
Лихо! С Трампом влез в скандал, Меркель и Макрона обгадил, недостаточно, мол, помагают (Вова, они тебе вообще ничего не должны, если что), но враги Украины Зе хвалят. Так вопрос: а чей чувак этот Зе? На кого таки работает? Точно не на Украину. И да ,зебени, вы сделали это вместе, не спорю.
 показать весь комментарий
 
 
Результаты "удачного визита" Зеленского в США
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленском.
 показать весь комментарий
 
 
па етаму і лошадь паздравіла сваєво падапєчнава можєт і будєт прісвоєно ачєрєдноє званіє Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров - Цензор.НЕТ 1605
 показать весь комментарий
 
 
медвечук каже що вiн. Так кто з них бреше ? кiнь чи прихвостинь ху@ла.
 показать весь комментарий
 
всі троє. (Ей, ви, тройє - оба ко мнє, я тєбя узнал!)
 показать весь комментарий
 
Говорящая лошадь в восторге! Та що там обмен пленніми..А как он писюном на рояле может!
 показать весь комментарий
 
 
Слуги Московії .По іншому ніяк. Окупант хвалить лідера країни , яку окупував. Це вже щось з чимось . Хоча все як на долоні - віддана праця на Московія , і як результат похвала від агресора. Так і доказ того що ця війна не його , він "сторонній спостерігач".
 показать весь комментарий
 
 
Лавров обтекает , а Зеленский сдержал слово и вьітащил наших людей из застенков РФ-ии. Єто если обьективно.
 показать весь комментарий
 
"Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся"
конечно, так "подмахивать" - великое исскуство..)))
 показать весь комментарий
 
Кацапи облизують Вовочку. Він робить все, що їм потрібно. Капец
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх