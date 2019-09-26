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 Политика Украины
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 Мы хотим иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки по поводу газа, - Зеленский после переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили широкий спектр вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, об этом Глава Украинского государства сообщил во время общения с представителями украинских СМИ по результатам переговоров.

Прежде всего речь шла о ситуации на Донбассе и об оккупированном Крыме. Президент Украины проинформировал Дональда Трампа о шагах, предпринятых для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира.

Дополнительно обсудили реформы и борьбу с коррупцией.

"Сказал Президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил Дональда Трампа в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна... Хотел бы, чтобы эта "реклама" закончилась. Мы начинаем другую историю", – подчеркнул Президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп надеется, что Зеленский и Путин "решат проблемы в двусторонних отношениях"

Владимир Зеленский отметил, что уже проводится работа по преодолению коррупции, в частности принят ряд законов.

Также президенты Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности.

"Мы хотим быть действительно независимыми и иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки по поводу газа, энергетической безопасности, угля. Все это обсудили", – сообщил Глава Украинского государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3150481
 
 
 Топ комментарии
 
Підлога , как- то уньіло и без огонька гадишь . А по теме сказать нечего , Зеленский ведь прав !
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Мы хотим иметь много кейсов, чтоб в них было много коксов Мы хотим иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки по поводу газа, - Зеленский после переговоров с Трампом - Цензор.НЕТ 7273
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Я пригласил Дональда Трампа в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна...
Ну тут не поспоришь, у нас действительно самая демократическая страна в мире, клоуна не везде могут выбрать преЗедентом!!!
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Мы хотим иметь много кейсов, чтоб в них было много коксов
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Кейсы это хорошо...кейсы с баксами это еще лучше ...сказал зебобик...и хоть на рояле...хоть на арфе сыграю...😀
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А кто создал этот мегавой на счёт коррупции? Сами и создали, дуэтом с медведчуковскими каналами, надеюсь все это выльется в конкретные сроки, а не закончится очередным пшиком.
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Я пригласил Дональда Трампа в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна...
Ну тут не поспоришь, у нас действительно самая демократическая страна в мире, клоуна не везде могут выбрать преЗедентом!!!
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Підлога , как- то уньіло и без огонька гадишь . А по теме сказать нечего , Зеленский ведь прав !
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какой там огонек у проститутки-заплатили,отработала
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Конечно без огонька и это видно по твоим некоторым лайкерам, которые подобрали ники, чтобы они были похожи на ники "порохоботов", как это Лахта делает.
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Ай да Моніка.. Ай да Зєлінскі... Навіть Трампушці змогла втулити свій кейс . А що, що, а по кейсах Доні професіонал, а не любитель якийсь там 😁
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ПЄСи виють на всі боки,як Поцю вигнали під сраку копняками,для них і Сонце не таке))
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хотим много кейсов, но можем получить по фейсу..
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Затихли порохоботы, старые методички уже им самим надолели, а новые митнсець уже не выпускает. Сучно будет без зедебилов, шмаклей, буратины....
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Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в королевстве месторождении Тайра, решив перейти на импорт российского газа.
Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей пресс-службы министерства энергетики Дании сообщают журналисты Датского радио. Как уточнятся, причиной отказа от добычи на собственном месторождении является просадка грунта - в районе месторождения Тайра морское дно просело на шесть метров....
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Кто нибудь! Накройте клетку одеялом! Сил нет Ми хочемо мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, - Зеленський після переговорів із Трампом - Цензор.НЕТ 2296 Ми хочемо мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, - Зеленський після переговорів із Трампом - Цензор.НЕТ 2296 Ми хочемо мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, - Зеленський після переговорів із Трампом - Цензор.НЕТ 2296
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Facebook удалил более 100 000 бото-аккаунтов и зеленки куда-то исчезли! Совпадение? Не думаю!
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потому порохоботов уже так мало. Ты и еще пара придуров.
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"Все смешалось в доме Облонских.." - все эти мантры до блевоты знакомы и стоило так напрягаться, чтобы вновь и вновь их повторять, как заклинание. Кто на это ведется в современном мире, где все завязано на баблле и личной выгоде - это глас вопиющего в пустыне.
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Куди котиться світ? Чому раніше лідерами країн були люди-глиби, а зараз - плебеї? Черчілль, Рузвельт, Ейзенхауер, Кеннеді, Де Голль, Маннергейм, Ататюрк, Аденауер - виховані, високоосвічені лідери. А зараз хто - як не Зе то Трамп, як не Трамп, то Джонсон...
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Вообщем как выяснилось, Трамп просто проверял Зеленского на вшивость.. это дипломатия, а наш весёлый шмаркля так и не вдуплил что его проверяли и сам себя подставил и обосрался на весь мир..
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Трамп проверял , но проверили его самого , не ?
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Ты до сих пор не понял что так было задумано?
Уже все в США сказали что в действиях Трампа нет ничего что противоречит закону..
Зато стенограмма опубликована.. нужен был повод просто для этого..

А к Зе теперь вопросов много, особенно про своего ген прокурора и как он облил говном партнёром из Европы
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"кейс" має свого генпрокурора ...так що ніхто йому (поки що) нічого не викручуватиме ...
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яйця "кейса" зберігаються в коломойського у "холодильнику" ...
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...Опубликованная Белым домом расшифровка телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским не является стенограммой в ее классическом понимании. Об этом говорится в самом тексте документа.Его составители объяснили, что составили текст на основе записей сотрудников администрации, которые находились в ситуационной комнате Белого дома вор время скандального телефонного разговора.
Именно поэтому они называют документ меморандумом, а не стенограммой.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330325-tekst_mohet_bytj_netochnym_vyjasnilasj_interesnaja_detalj_o_stenogramme_razgovora_trampa_i_zelenskogo
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А начать с кейса украинского газа кому с него деньги идут.Народ пользуется дюсельдорфом + исключительно.И как там маман поживает?
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