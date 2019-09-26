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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2956) США (15425) Трамп (2411) Рябошапка Руслан (125)

 Глава ГПУ Рябошапка мой товарищ, вся моя команда - мои люди, но они не моя собственность и я им не приказываю, что делать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои слова из расшифровки телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июля о будущем генеральном прокуроре Украины Руслане Рябошапке, которого он назвал "своим человеком".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

"Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка. – Ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании", - сказал Президент. 

Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора. "Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой, эти семь месяцев", - указал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа

Напомним, 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

Согласно стенограмме телефонного разговора с Трампом от 25 июля Зеленский обещал президенту США, что новый генпрокурор Украины заново будет расследовать дело компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом (Burisma. – Ред.), и попросил американскую сторону предоставить дополнительную информацию для проведения этого расследования.

"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этом вопросе", - сказал Зеленский в телефонном разговоре с Трампом, согласно опубликованной в среду Белым домом его расшифровке.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Ряд СМИ также сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи. Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь, а в данном разговоре с Зеленским не увязывал с расследованием по сыну Байдена дальнейшее выделение помощи Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3150479
 
 
 Топ комментарии
 
А говорил, что не будет кумовства и друзей не будет на должности назначать, ну юмористу же можно шутить Глава ГПУ Рябошапка мой товарищ, вся моя команда - мои люди, но они не моя собственность и я им не приказываю, что делать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4225
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Чем больше зеленый черт раскрывает рот, тем больше аргументов доказывающих, что "73%" - тупорылые лошары!
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Вазелін обісрався сам, без їхньої допомоги.
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У цьому спічі Зєлєнского прекрасне все! Те, що чувак визнав, що теперішня влада - це все друзі, товариші, родичі і випадкових людей там немає. Чувак визнав, що запитувати у Рчбошапки: "Чьих будешь?" не потрібно, бо то все - "мої люди". І чувак визнав, що всі теперішні посади - винагорода за послуги: "вони пройшли довгий шлях виборчої кампанії...". Тому які конкурси? Так, він таки не сторож своєму брату. ☺
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На воре и шапка горит! Какое же оно еще и тупое, блин.
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Ага - Согласия я не давал, думал они опубликуют только свою часть.- Свою часть, Карл !!! Как можно из диалога публиковать только свою часть? Заодно Зеля признал, что для Трампа он пустое место, с которым даже нет смысла советоваться.
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Это где же столько мест у корыта найти для всех Вовочкиных тАварищей детства??
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А говорил, что не будет кумовства и друзей не будет на должности назначать, ну юмористу же можно шутить Глава ГПУ Рябошапка мой товарищ, вся моя команда - мои люди, но они не моя собственность и я им не приказываю, что делать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4225
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НЕ НАДО НИЧЕГО ОБЬЯСНЯТЬ особенно нанятым кликушкам.БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ_БУДЕТ МЕСТО В ИСТОРИИ.Будет болтовня-будет ющенко.Собаки лают-караван идет
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Так результаты и так уже на лице, дальше некуда. Из вчерашнего:

Коломойский стал хозяином аэропорта Днепра. Хозяйственный суд Киева не удовлетворил два иска, согласно которым "Днеправиа" должен перейти в собственность государства. Теперь аэропорт со всем имуществом, включая взлетную полосу и терминал, принадлежит фирме олигарха. Украина 24/7
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На счет "караван идет" есть старый одесский анекдот: "чудак в трамвае спрашивает, а я так доеду до вокзала? Ему отвечают. Нет. Вам нужно обратно ехать. Станьте хотя бы в другую сторону."
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А Трампу, что это будет полностью мой человек т
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Починає викручуватись... Нічого, піпл схаває. Це не США, де за такі слова імпічмент розпочинають.
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Вова ,а на тебе нічого не давить випадково? І це повірь далеко не твій син.
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Вова ,а на тебе нічого не давить випадково? І це повірь далеко не твій син.
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соевые ополченцы гадят сегодня не по детски. наверно вальцман им кеша кровавого немного закинул вот и беснуются.
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Вазелін обісрався сам, без їхньої допомоги.
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Аналізи нарешті здав. Може в нього був запор?
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Так так, кеш вимоченний іменно в крові младєнца. Все як у ваших методиках записано
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Ну шо делать! У Зебила - и боты зебильные. Вальман своих хоть цукерками кормил.
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Не знает правая рука, что делает левая.
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Он же все объяснил: Рябошапка отнекивался, потом горько вздохнул, всплакнул и пошел наниматься в генпрокуроры. Глава ГПУ Рябошапка мій - товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9001
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Отправьте этого дебила в рашу. Глядишь там начнется землетрясение...
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Чем больше зеленый черт раскрывает рот, тем больше аргументов доказывающих, что "73%" - тупорылые лошары!
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кстати да....
Хорошо что мы не Япония.... - делали бы сейчас себе массово харакири и сеппуки... Глава ГПУ Рябошапка мій - товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9178
Улицы и дома были бы залиты кровью, и некому было бы хоронить...



Anilla Love t

@5AllanLeVito

·6 ч

Кстати, такие "испытания" зеленским, которые переживает сейчас Украина - никогда, НИКОГДА не пережила бы Япония.

Потому что это ужасный, кошмарный, непомерный СТЫД

А для японца нет ничего хуже стыда. (и, возможно, они даже правы)
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А як же крикі,соплі і обіцянки---не буде ні кумів, ні сватів,ні друзів. ні партнерів! Цей президент НАЙБІЛЬШИЙ БРЕХУН. Але лохам і прихильникам 95 кварталу це подобається і їм байдуже, що президент України кожний день вляпується в якейсь лайно.
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Лайно не може вляпатись у лайно.
Воно інтегрується.
Але дуже сумно, що найкращі з Патріотів зараз боронять свою Вітчизну,
А 73% мешканців цієї країни вкриті тонким шаром кагального лайна...
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Якщо б сам, то пів біди, але він Україну туди тягне.
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Так кто же лекарь той Украине???? Было 39 кандидатов- выбрали Клоуна и Торчка! Кто в этом виноват? Те кто выбирали! Не я и не ты его выбирал, вот пусть теперь и расхлебывают свой выбор!
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Где электронное голосование,тогда и вопросов не будет.Назначение и увольнение на голосованиях и других вопросов тоже. Иначе свиней от корыта не отвадить.
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мой кум не кум и это не кумовство, правильно, 73-и?
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Я уявляю, як тоі прикро! Ти хотів продатися за дешеву цибулю, а продався за серію гавносеріалу! Глава ГПУ Рябошапка мій - товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5398
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Ка-а-нешно, мы все таки-да верим. Честно-честно!!!
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Например, мы все поверили, но тогда возникает вопрос: какого черта он дает невыполнимые обещания другим лидерам? Он не понимает, что это несколько портит его репутацию и, т.к. он у нас приЗедент, репутацию страны?
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1. Он клоун, и для него все - хи-хи.
2. Он не украинец и даже не малорос - судьба гоев и их страны кагал не чешет.
3. Для него наша страна - гешефт.
Пасибо за все 73% дебилов!!!
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Я сейчас не хочу дискусировать с избирателями ЗЕ нет ни желания ни настроения...
Пусть будут мысли вслух...Как по мне,Нью-Йоркский вояж презедента бездарно слит...
Фактически уничтожена украинская школа дипломатии...Доказывать можно что угодно но по
факту ...
1Мы не приобрели ни одного союзника
2Поставили на грань разрыва отношения с теми,что были...
3Бездарно вляпались в грязный политический скандал...
4И хрен знает,как мы из этого дерьма выберемся...
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да вы из дерьма и не вылазили - так что сидите там - не тратьте куме сили...
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Поясни, чим кум гірше від друга? Чому призначати друзів у СБУ чи прокуратуру можна, а кумів не можна? Друг чи принципово відрізняється від кума? Чи куми завжди крадуть, а друзі ніколи?
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А я не знаю в чём криминал назначения того же кума.
Просто быдлу втёрли что это плохо и быдло визжит.
Чем кум отличается от человека команды?

Мало того - аргументом против на выборах было "у него нет команды".
Т.е. - сам человек без слаженной команды ничего сделать не сможет.
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Це ти просто хочеш показати, що ти ще дурніший ніж ти, насправді, є. Вся історія починається на етапі вибору для себе кума. Кум, за українським стандартами, має бути чесним і непорочним, переводити бабусь через регульований перехід, ходити до церкви відповідного патріархату, піклуватися про долю нації, бути неперевершеним фахівцем з усіх питань (далі читай у Вікіпедії) і може за президента голову покласти, якщо нема якоїсь небезпеки.
А просто людина з команди президента - це затурканий злодій і корупціонер, який допомагає президенту досягати його ідейних цілей в разі якщо в нього з якихось причин під рукою нема кума.
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И "лэйтэнант" баканов тоже таки полностью независимая и автономная фигура. И богдан святой "чилавек"😂.и бабушка колома саусем незнакома😀
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Що ж це таке відбувається? Зеленський замість того, щоб призначати на ключові державні посади друзів офшорного кондитера, які довели Україну до фантастичного процвітання і кожен день боротися з ними, щоб вони не зробили її абсолютно щасливою, призначає натомість своїх людей.
Онде, Трамп на всі посади попризначав друзів Обами і вже крутнув ними три рази за три роки.
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Так не об этом речь, а о том, что дурак и глубоко непорядочный человек. Понятно, что всех своих друзей ставит
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Из двух друзей - всегда один раб другого. Всі у владі друзями бути не можуть. Там діють інші принципи або тупа злодійська солідарність, або морально-культурна сумісність. Третього не дано.
28 років Україною правили злодійсько-бандитські клани. Вони позбавили Україну ********* і майбутнього. Найменшим компромісом з ними Зеленський зруйнує всяку надію на будь-які зміни.
Це, на рівні підсвідомості, розуміє вся кримінальна шушваль, тому вона так кидається на Зеленського, який є лише заручником своєї своєї совісті та політичної інтриги і шукає вихід з майже катастрофічної ситуації.
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Забагато реверансів до звичайного недалекого клована. Працюєте?
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Ну, по-перше, він не "клован", а законно обраний в результаті демократичних виборів, президент. Обзивати, різними образливими словами, його можуть тільки тупі тролі, які перебувають поза межами України і недосяжні для її правоохоронних органів. Так що працюю не я, а ти.
Вас тут ціла юрба працює, але свої стосунки з Зеленським народ буде влаштовувати без вашої допомоги.
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тамбовський вовк тобі товариш позвони баканову щоб з чортами розібратись
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Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора. "Вы знаете об этом? Он не хотел - Это он наверное не хотел идти потому что зеленский обещал что будет конкурс на ген.прокурора... Но в очередной раз не сдержал обещание)
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Та з таким генпрокурором Зеля в Україні за яйця всіх депутатів міцно тримає... Тепер буть-який закон може прийняти і навіть ввести монархію на чолі з ЗеШмаркльою намбе ван (№1)
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Слухав його вчора з Трампом...... Він туповатий як на єврея.... Хоча не без харизми і артистичності...... Трампу такі подобаються....
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