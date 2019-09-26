 Глава ГПУ Рябошапка мой товарищ, вся моя команда - мои люди, но они не моя собственность и я им не приказываю, что делать, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.
"Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка. – Ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании", - сказал Президент.
Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора. "Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой, эти семь месяцев", - указал президент.
Напомним, 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.
Согласно стенограмме телефонного разговора с Трампом от 25 июля Зеленский обещал президенту США, что новый генпрокурор Украины заново будет расследовать дело компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом (Burisma. – Ред.), и попросил американскую сторону предоставить дополнительную информацию для проведения этого расследования.
"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этом вопросе", - сказал Зеленский в телефонном разговоре с Трампом, согласно опубликованной в среду Белым домом его расшифровке.
Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Ряд СМИ также сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи. Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь, а в данном разговоре с Зеленским не увязывал с расследованием по сыну Байдена дальнейшее выделение помощи Украине.
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Хорошо что мы не Япония.... - делали бы сейчас себе массово харакири и сеппуки...
Улицы и дома были бы залиты кровью, и некому было бы хоронить...
Anilla Love t
@5AllanLeVito
·6 ч
Кстати, такие "испытания" зеленским, которые переживает сейчас Украина - никогда, НИКОГДА не пережила бы Япония.
Потому что это ужасный, кошмарный, непомерный СТЫД
А для японца нет ничего хуже стыда. (и, возможно, они даже правы)
Воно інтегрується.
Але дуже сумно, що найкращі з Патріотів зараз боронять свою Вітчизну,
А 73% мешканців цієї країни вкриті тонким шаром кагального лайна...
2. Он не украинец и даже не малорос - судьба гоев и их страны кагал не чешет.
3. Для него наша страна - гешефт.
Пасибо за все 73% дебилов!!!
Пусть будут мысли вслух...Как по мне,Нью-Йоркский вояж презедента бездарно слит...
Фактически уничтожена украинская школа дипломатии...Доказывать можно что угодно но по
факту ...
1Мы не приобрели ни одного союзника
2Поставили на грань разрыва отношения с теми,что были...
3Бездарно вляпались в грязный политический скандал...
4И хрен знает,как мы из этого дерьма выберемся...
Просто быдлу втёрли что это плохо и быдло визжит.
Чем кум отличается от человека команды?
Мало того - аргументом против на выборах было "у него нет команды".
Т.е. - сам человек без слаженной команды ничего сделать не сможет.
А просто людина з команди президента - це затурканий злодій і корупціонер, який допомагає президенту досягати його ідейних цілей в разі якщо в нього з якихось причин під рукою нема кума.
Онде, Трамп на всі посади попризначав друзів Обами і вже крутнув ними три рази за три роки.
28 років Україною правили злодійсько-бандитські клани. Вони позбавили Україну ********* і майбутнього. Найменшим компромісом з ними Зеленський зруйнує всяку надію на будь-які зміни.
Це, на рівні підсвідомості, розуміє вся кримінальна шушваль, тому вона так кидається на Зеленського, який є лише заручником своєї своєї совісті та політичної інтриги і шукає вихід з майже катастрофічної ситуації.
Вас тут ціла юрба працює, але свої стосунки з Зеленським народ буде влаштовувати без вашої допомоги.