EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  4415  42
Материалы по теме:
Все про:Байден (427) США (15425) Трамп (2411)

 Действия Трампа - трагедия и оскорбление для каждого американца, - Байден

Президент США Дональд Трамп должен быть привлечен к ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на своей странице в соцсети заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден, комментируя публикацию Белым домом стенограммы разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден подчеркнул, что действия Трампа – это "трагедия".

"Для страны трагедия в том, что наш президент поставил личную политику выше священной клятвы. Он поставил свои политические интересы над интересами национальной безопасности, которая поддерживает Украину против давления России. Это оскорбление каждого американца и основополагающих ценностей нашей страны. Это не проблема республиканцев или демократов. Это вопрос национальной безопасности", - отметил Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме

По его словам, это также является проверкой демократических ценностей в стране.

"Конгресс должен исследовать факты и быстро предпринять меры, чтобы привлечь Дональда Трампа к ответственности", - подчеркнул он.

Напомним, 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Источник: https://censor.net.ua/n3150478
 
   
 Топ комментарии
 
Американцы, скажите спасибо, что ваш президент Трамп не играет пипкой на рояле и не сравнивает Америку с порноактрисой Действия Трампа - трагедия и оскорбление для каждого американца, - Байден - Цензор.НЕТ 7627 Вот это было бы оскорбление, так оскорбление!!!
 показать весь комментарий
 
Смокчи волохатого, кацапе
 показать весь комментарий
 
Свинарчук, сиди на пляшці рівно
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Американцы, скажите спасибо, что ваш президент Трамп не играет пипкой на рояле и не сравнивает Америку с порноактрисой Вот это было бы оскорбление, так оскорбление!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Смокчи волохатого, кацапе
 показать весь комментарий
 
 
Ти як завжди геніальний, видно що ти зебіл.
 показать весь комментарий
 
 
Хочешь сказать, что только кацапам не нравится, когда Украину сравнивают с немецкой порноактрисой...и только настоящий украинец ловит с этого патриотический кайф?!!
Бы ***** зеленые все такие ********?!
 показать весь комментарий
 
 
Пацаны! У вас междусобойчик? ПОПРОБУЙТЕ НЕ РАДОВАТЬ ИМ СВОИХ ВРАГОВ. Американцы это оценят
 показать весь комментарий
 
Все в дерьме, только зеля на белом коне.
 показать весь комментарий
 
 
Да, для нас это очевидно, но он сам и его адепты, думают что это очередная "перемога" - вот что печально!
 показать весь комментарий
 
 
Трагедія - це коли синуля байдена обіймає керівні посади в китайських та українських компаніях і отримує, нічого не роблячі, сотні мільйонів доларів. Дєрьмократи - лицемірні гниди. Один з них вчора заявив: якщо ми не усунемо його через імпічмент, то він виграє наступні вибори.
 показать весь комментарий
 
 
много ты и твой чернокожий патрон нам напомогали???, твою семейку только наши надра интересуют...пес...
 показать весь комментарий
 
 
Більшість американців навіть і не чули про Україну..
🤑
 показать весь комментарий
 
 
"Дії Трампа - трагедія й образа для кожного американця, -"для двох барижних байДенів точно.
 показать весь комментарий
 
 
Это что получается, что Байден американская барыга, эдакая американская версия Петра Алексеевича? Дії Трампа - трагедія й образа для кожного американця, - Байден - Цензор.НЕТ 9306
 показать весь комментарий
 
 
Коли Байден вихвалявся, що в чужій країні за казений кошт своєї держави знімав генпрокурора, який загрожував його особистим інтересам, то це що було?
Мабуть шантаж і підкуп чужими грошима у своїх шкірних інтересах - це еталон американської політикоректності
Байдену краще було б помовчати. Ціми брудними іграми він себе поховав, як наступного кандидата в президенти...
 показать весь комментарий
 
 
О, вот и козломордые подтянулись на выручку Лохматому Чму.
 показать весь комментарий
 
 
Бачили очі американців що обирали - тепер тіштеся і не скігліть. Інша справа наша Моніка Зєлінскі - красавєц, вєсєльчак і мусчінка нічого собі така. А як вона грає своєю піцюринкою на роялі "Собачий вальс".....Шопен в труні перевертається від заздрощів.😕
 показать весь комментарий
 
 
Кто бы говорил?????? У нас нашего Президента есть кому штаны поддержать и ошибки исправить- Конгресс, Сенат, Суд- ФБР в самом крайнем случае, а у вас????
 показать весь комментарий
 
 
Маю надію, що ти не голосував за Рижого клоуна? 😃
 показать весь комментарий
 
 
Уже на работе, ущербный?) Неужели имбецилы с рошена слышали такой матюк как "Шопен"? Или куратор решил интеллектом блеснуть?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ось, порохоскот звичайний. Ненавидить Україну, вважає що більшість українського Наріду (та американського) агенти кремля. Люто відкидає свободи сумління та готовий вбивати українців за те, що ті не так вірять в Бога як треба його хазяїну .
 показать весь комментарий
 
 
Пелоси в Президенты!
Во-первых, она умная. Дії Трампа - трагедія й образа для кожного американця, - Байден - Цензор.НЕТ 7073
Во-вторых, она красивая. Дії Трампа - трагедія й образа для кожного американця, - Байден - Цензор.НЕТ 7073
А в-третьих, очень любит гондурасских бандюканов (потому что красивая).
Не прогадаете.
 показать весь комментарий
 
 
Да ты шо! Выборы на носу. Только при чём к твоим коррупционным делишкам с Бурисмой и "хорошим парнейм Колей" Злочевским вся страна???
 показать весь комментарий
 
 
Для Байдена наступают тяжелые дни. Аукнется ему теперь увольнение Шокина.
 показать весь комментарий
 
 
У нас 5 лет порошенко постоянно нарушал права человека, топтался по Конституции, безбожно крал и врал, но у некоторых дегенератов ходит в бохах. Боже, храни Украину!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх