 Если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать не только США, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я обращался, неоднократно, к США. И первый раз, лично, не по телефону, к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем: прекращению войны и возвращению всех наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ожидаем встречу в "нормандском формате", он присоединился. Сейчас нам нужно, первый раз в моей политической жизни, встретится в том формате, который есть. Если он не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только Америку", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, ранее помощник президента Андрей Ермак сообщил, что встреча "нормандской четверки" может состояться в конце сентября или в начале октября.
Мания величия.
🤑
Нет Зеленский точно балагурит покруче Рогозина Дмитрия Анатольевича Медведева - те еще те весельчаки и балагуры....
Зателефонував. Ліза каже, що лезя *******.
😁
В мене для вас пагана новина, яка може залишити вас без "садєржанiя":
"В США начинает разгораться новый скандал по Украине. В руки комитета по разведке палаты представителей попал отчет АНБ (Агентство национальной безопасности США) об использовании социальных сетей в предвыборной агитации этого года. Там огромное количество бот-аккаутов агитирующих за Трампа идет под модерацией из Украины. Более того, их напрямую связывают с сетью которая вела агитацию на выборах за Зеленского. Если длинная рука АНБ дотянется до шаловливых пальчиков Миши Федорова (вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации) то вторую часть цифровой трансформации он проведет очень далеко от Украины."
А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
Кожне наступне скалічене покоління - це шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогами.
#UNGA2019
Що все буде йти не так - це зрозуміло . То може дасте докладну пораду, як потрібно діяти, якщо мінський і нормандський формати не дадуть швидкого миру?
(Прохання, про власні сексуальні фантазії не писати - 73% населення не настільки збочені)
То якi поради? Бо нормальнi полiтики визначають час досягнення мети - за свого правлiння...