EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2084  48
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2956) США (15425) минские соглашения (2651) нормандская четверка (684) Трамп (2411)

 Если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать не только США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в случае отсутствия прогресса в работе "нормандского формата" намерен призывать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа, так и другие государства и их лидеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я обращался, неоднократно, к США. И первый раз, лично, не по телефону, к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем: прекращению войны и возвращению всех наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ожидаем встречу в "нормандском формате", он присоединился. Сейчас нам нужно, первый раз в моей политической жизни, встретится в том формате, который есть. Если он не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только Америку", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие США в "нормандском формате" сместило бы баланс сил в сторону Украины, - экс-посол США в РФ Макфол

Напомним, ранее помощник президента Андрей Ермак сообщил, что встреча "нормандской четверки" может состояться в конце сентября или в начале октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан

Источник: https://censor.net.ua/n3150477
 
   
 Топ комментарии
 
Без Мертвечука и Рошенко дела не будет!!
 показать весь комментарий
 
Хто про що, а голий про баню.
В мене для вас пагана новина, яка може залишити вас без "садєржанiя":
"В США начинает разгораться новый скандал по Украине. В руки комитета по разведке палаты представителей попал отчет АНБ (Агентство национальной безопасности США) об использовании социальных сетей в предвыборной агитации этого года. Там огромное количество бот-аккаутов агитирующих за Трампа идет под модерацией из Украины. Более того, их напрямую связывают с сетью которая вела агитацию на выборах за Зеленского. Если длинная рука АНБ дотянется до шаловливых пальчиков Миши Федорова (вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации) то вторую часть цифровой трансформации он проведет очень далеко от Украины."
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Не. Ну это зрада! Если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать не только США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2217 Известно, что самые большие друзья Украины - это немчура сотскоим скверным потоком и извечные партнеры кацапья французы. Так решил великий Хрю!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Поця п"ять років з Ху"лом горілку пив.
 показать весь комментарий
 
 
если обращается неоднократно по тому же вопросу, значит к нему прислушиваются...
 показать весь комментарий
 
Ща сольютца в экстазе 🐕🐖 и 🐖🐕..
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Какие еще другие государства кроме США Зеленский хочет привлечь, Зимбабве, Уругвай?
Нет Зеленский точно балагурит покруче Рогозина Дмитрия Анатольевича Медведева - те еще те весельчаки и балагуры....
 показать весь комментарий
 
 
Заталефонуй! Дзвонять в церкві дзвони.
Зателефонував. Ліза каже, що лезя *******.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапню надо рвать и драть всем миром.Это заразная агрессивная преступная орда.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Без Мертвечука и Рошенко дела не будет!!
 показать весь комментарий
 
 
Нада обьединить их усилия! В одной камере..
😁
 показать весь комментарий
 
 
Хто про що, а голий про баню.
В мене для вас пагана новина, яка може залишити вас без "садєржанiя":
"В США начинает разгораться новый скандал по Украине. В руки комитета по разведке палаты представителей попал отчет АНБ (Агентство национальной безопасности США) об использовании социальных сетей в предвыборной агитации этого года. Там огромное количество бот-аккаутов агитирующих за Трампа идет под модерацией из Украины. Более того, их напрямую связывают с сетью которая вела агитацию на выборах за Зеленского. Если длинная рука АНБ дотянется до шаловливых пальчиков Миши Федорова (вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации) то вторую часть цифровой трансформации он проведет очень далеко от Украины."
 показать весь комментарий
 
 
Подаруйте хто небуть цьому неуку глобус та ********* з полiтичної географиї
 показать весь комментарий
 
 
Потуги таких тупаків як ти лише показують рівень тупості ботоферми свинорилого рошена
 показать весь комментарий
 
 
Не витрачайте час - менi не цiкаво спiлкуватись с суб'єктами з рiвнем IQ як у амеби.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Прикольно за вами дебілами недорозвиненими, спостерігати, що в силу своєї тупості, вважають себе пупом землі та думають що виглядають круто, коли обзивають інших.
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь, не тех, кто на голосованиях в ООН по проукраинских вопросах в разделе "против" оказывается?
 показать весь комментарий
 
 
Кого? Зеленых человечков? Они с радостью тут триколор развесят. Собственно, все к этому идет.
 показать весь комментарий
 
 
...будем привлекать не только США...

А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
 показать весь комментарий
 
 
І кого ж ця Моніка Зєлінскі збирається "привлекать" ? Часом не марсіан чи рептилоїдів з Альфи Центаври за групенсекс... Моніка, краще зав'язуй ти з наркотою 😃
 показать весь комментарий
 
 
Если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать не только США, - Зеленский

Якщо "нормандський формат" не рухатиметься, залучатимемо не лише США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4812
 показать весь комментарий
 
 
Вова... Після того, що ти наляпав по телефону- США буде обходити тебе стороною. Трамп- щоб не забруднитись ще більше, а Байден- через те, що ти прийняв сторону Трампа. Дипломат від бога...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленській - "намерен призывать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа........"

Якщо "нормандський формат" не рухатиметься, залучатимемо не лише США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5606
 показать весь комментарий
 
 
наверно Жеку Кошевого держит как последний козырь . или Кадырова привлечет после концерта на который его позовут перед именинами .а может Ким Чен Ына .
 показать весь комментарий
 
 
Зеленый черт уже готов в норманский формат подключить главарей лугандона - чего не сделаешь, чтобы услужить кремлевским хозяевам
 показать весь комментарий
 
 
Походу клован вже двинувся чимось веселим
 показать весь комментарий
 
 
ну и если это не поможет, то можно написАть в спортлото!
 показать весь комментарий
 
 
ВОТ ПОСЛЕДНИЙ ТВИТ ЗЕБИЛА- Володимир Зеленський‏ @ZelenskyyUa
Кожне наступне скалічене покоління - це шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогами. #UNGA2019
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю сразу пригласить Венесуэлу,их Мадура да с нашей Мадурой сразу решат все вопросы.
 показать весь комментарий
 
Северную Корею с Сирией еще попробуем?
 показать весь комментарий
 
Привлекать надо только )(уйло к уголовной ответственности 😐
 показать весь комментарий
 
Мадуро, Папуа Новую Гвинею или все же Хйуло?
 показать весь комментарий
 
Зеленский не позвал Трампа на встречу "Нормандской четверки"... Так там будут только недружественные Украине пророссийские что франция что Германия которые поддерживают проклятую паРашу настойчиво навязуют нам преступную формулу штайнмайера. И выполнение которой обязательно приведёт к капитуляции украины на милость нашего лютого врага оккупанта крыма и Донбасса вражеской паРаши. Да и сам ...резидент ЗЕбил тот тоже маниакально видно по указанию кремля истерично вопит о мире на любых условиях и даже капитуляции.. Так что ничего хорошего ждать от "Нормандской четверки", где будет председательствовать паРаша и её поддерживать ннаши европейские недруги. Осталась надежда только на протесты украинского народа только он тможет не допустить капитуляцию с последуюшей потерей территориальной целстности а потом и суверенитета Украинской державы..
 показать весь комментарий
 
 
***** (тихіше порохоботи)!
Що все буде йти не так - це зрозуміло . То може дасте докладну пораду, як потрібно діяти, якщо мінський і нормандський формати не дадуть швидкого миру?
(Прохання, про власні сексуальні фантазії не писати - 73% населення не настільки збочені)
 показать весь комментарий
 
прокси - а кто ожидал быстрого действия и мира Якщо "нормандський формат" не рухатиметься, залучатимемо не лише США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9136
 показать весь комментарий
 
Заходжу, як важаю за потрiбне.
То якi поради? Бо нормальнi полiтики визначають час досягнення мети - за свого правлiння...
 показать весь комментарий
 
Він реально думає, що керує світом. Який жах. Йому всі щось "винні"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх