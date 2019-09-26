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 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 32 вражеских обстрела, - штаб

25 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от н.п. Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Опытного и Новотроицкого - из автоматических гранатометов;
- неподалеку от Авдеевки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- пять раз неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пивденного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Светлодарска - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;
- дважды вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе Зайцево - из стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один - боевую травму", - сказано в сообщении.

Также ообщается, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 32 вражеских обстрела, - штаб 01
Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 32 вражеских обстрела, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3150476
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання пораненим хлопцям.
На фронті певно гаряче.
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Писали бы сколько раз и чем отвечали ВСУ. Нужна правдивая информация о войне.
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Одужання пораненим хлопцям.
На фронті певно гаряче.
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Одужання пораненним воїнам України!!!! 32 обстріли вже, ми хотим мира на Донбасе-лавров конь!!
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Писали бы сколько раз и чем отвечали ВСУ. Нужна правдивая информация о войне.
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вже прогрес, а то після "перемир'я" поранені взагалі не учітивалісь - так і писали - ніхто не пострадав. А потім "не пострадавших" хоронили, але сводку ООС вони вже "не портили", бо вмирали від ран на другий-сьомий день.
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Теперь есть формулировка "неосторожное обращение с оружием", без уточнения, по чьей вине.
Ведь по факту, если сепар стрельнул из окопа и ранил нашего бойца, это можно засчитать, как неосторожность, ведь мы не знаем, почему произошел выстрел.
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ВОТ ПОСЛЕДНИЙ ТВИТ ЗЕБИЛА- Володимир Зеленський‏ @ZelenskyyUa

Кожне наступне скалічене покоління - це шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогами. #UNGA2019
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неможливо виграти перемогами??? Це значить - можна виграти тільки поразкою??? За такі настрої на війні розстрілювали на місці!!!
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Отож ж бо там під цим твітом така ж думка більшості я так розумію в твіттері немає ботів стільки скільки в фейсбуці які восхваляють його до гидоти на кшталт-как же нам повезло что у нас такой президент- спасибо вам владимир александрович здорья вам -наконец у нас такой президент что все завидуют-вы наше солнышко луч надежды удачи вам- коротше щось таке подібне пишуть більшість
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Когда Барыга наживался на войне, порохоботы закрывали на это глаза, а стоило Зеленскому начать немножко наживаться, прошло всего сто дней, они подняли крик, бессовестные!
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