 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 32 вражеских обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:
- дважды неподалеку от Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от н.п. Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Опытного и Новотроицкого - из автоматических гранатометов;
- неподалеку от Авдеевки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:
- четыре раза вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- пять раз неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пивденного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Светлодарска - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;
- дважды вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе Зайцево - из стрелкового оружия.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один - боевую травму", - сказано в сообщении.
Также ообщается, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.
На фронті певно гаряче.
Ведь по факту, если сепар стрельнул из окопа и ранил нашего бойца, это можно засчитать, как неосторожность, ведь мы не знаем, почему произошел выстрел.
Кожне наступне скалічене покоління - це шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогами.
#UNGA2019