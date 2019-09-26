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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2956) Лавров (1643) ООН (2839) Россия (73940) Донбасс (19462)

 Зеленский о беседе с Лавровым: Он подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что РФ очень хочет прекращения войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него состоялся короткий диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на торжественном приеме 24 сентября в Нью-Йорке, который говорил ему, что Россия хочет прекращения войны на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они (Россия. – Ред.) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. – Ред.). Был очень короткий разговор, мы в очереди стояли", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что украинская сторона делает все для прекращения войны на Донбассе.

"Это наша страна, это наша земля, если вы (Россия. – Ред.) готовы, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей", - указал он, говоря о своем коротком разговоре с Лавровым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров

Ранее источник в Офисе Президента Украины сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что 24 сентября президент Зеленский во время короткого общения с главой РФ Лавровым по инициативе последнего говорил с ним о подготовке встречи в "нормандском формате",

"В рамках торжественного приема от имени президента США в Нью-Йорке состоялся короткий диалог по инициативе Лаврова, коротко обсудили "нормандский формат", - рассказал агентству источник.

На данном приеме от имени Дональда Трампа в рамках Генассамблеи ООН присутствовали сам президент США, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, с которой 24 сентября встречался Нью-Йорке Зеленский, и другие мировые лидеры.

Источник: https://censor.net.ua/n3150475
 
   
 Топ комментарии
 
Підійшов на лоха зблизька роздивитись
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Петя, как бульдог, измотал Россию. Теперь Россия ищет лоха, который решит ее проблемы за свой счет.
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Касаби хочуть припинити, але зброю поставляють, практикантів з училищ возять.
Як завжди: "Ми за мир во всьом мире" Зеленский о беседе с Лавровым: Он подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что РФ очень хочет прекращения войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3719
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Підійшов на лоха зблизька роздивитись
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Касаби хочуть припинити, але зброю поставляють, практикантів з училищ возять.
Як завжди: "Ми за мир во всьом мире" Зеленский о беседе с Лавровым: Он подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что РФ очень хочет прекращения войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3719
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кацапы-типичные уголовники рецидивисты-верить значит себя обмануть
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По вашим комментариям, вам уже давно триколор впору...
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Та не ! Ксюша ведь Лавруху лохом обозвала , имхо
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А вот не надо на Ксюху наговаривать Зеленський про розмову з Лавровим: Він підійшов до мене, щоб познайомитися і сказати, що РФ дуже хоче припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 1441 Не могла она Лаврова лохом назвать Зеленський про розмову з Лавровим: Він підійшов до мене, щоб познайомитися і сказати, що РФ дуже хоче припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 8441
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Не зрозумів? Вона просто провокує, а після цього до Адміна, волаючи про порушення.
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Да, это знатная провокаторша и лгунья, и, при этом, вечно обиженная на всех, кто думает иначе.
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Ну і як нашому Президенту лаврушка здався?
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Ксения, уточни,plz, кого ты в данном случая назвала лохом- а то твой кокошник начинает выпирать
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Это вилка, выражаясь терминологией клятых зебильных шахматистов
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"Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться."
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Роздивитись???
Українці кажуть у такому випадку подивитись
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В очередь к Лошади, сукины дети, в очередь! Зеленський про розмову з Лавровим: Він підійшов до мене, щоб познайомитися і сказати, що РФ дуже хоче припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 8628
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Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я
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А тут теж все прекрасне у словах Зєлєнского. Лавров сказав, що кацапи хочуть припинення війни на Донбасі. Три запитання: 1) Виходить, вони таки визнають, що є стороною у цій війні? Якщо так, то чому сам Зєлєнскій уникає про це заявляти? І чому лаврів це визнав саме у розмові з Зєлєнскім? Бо вважає, що тому ніхто не повірить із серйозних людей? А таки має рацію.
2) Якщо припустити, що Зєлєнскій таки не збрехав, і лаврів визнав кацапів стороною війни, то що кацапам заважає припинити війну, вивівши з території України свої війська? Це ж елементарно. І до чого тут Україна? Її військ на території кацапстані немає.
3) А тут найцікавіше. Я вірю, що виснаженим кацапам таки потрібно якось виплутатися з цієї війни. Карма нещаслива. Дуже вже карта погано для них лягає останнім часом. Особливо по газових ґешефтах. Але чому для припинення війни їм потрібен Зєлєнскій? Щоб підписатися під почесною капітуляцією і зберегти за кацапами здобутки у Криму і реальний вплив на Донбасі? А для пуцина - репутацію великого стратега і мачо?
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Вони ручкались ? Обіймались ?
Цікаво би почитати стенограму перемовин Вовчика та хутіна.
Чи там такі самі лестощі як і в розмові з Трампом...
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То ли дело порошенковские патриоты из Курска. Наш Климкинд никогда не пожал бы руку Чуркину, удивив весь мир циничной мягкотелостью. Это были паростки потужной антиХуйловской коалиции, созданной Свынячим гением. Это видно из брезгливых взглядов мировых дипломатов, вродеиони увидели жабу в своей тарелке
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Клімкін про рукотискання з Чуркіним "Дипломатія - це мистецтво говорити "Гарний песику" допоки не знайдеш камінюку. Вілл Роджерс."
І "каменюка" таки була знайдена. Де зараз Чуркін? Отож бо, важливіший за все це - результат. Зеленський про розмову з Лавровим: Він підійшов до мене, щоб познайомитися і сказати, що РФ дуже хоче припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 2168
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а что ты такое? чтобы те стену, дали почитать, ***...ще лесное.
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Зеля в Штатах у центрі уваги,а де зараз Поця?Бухає?
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Та ну !?. Зеленский о беседе с Лавровым: Он подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что РФ очень хочет прекращения войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 9072
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.Зеленский о беседе с Лавровым: Он подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что РФ очень хочет прекращения войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 4217.....
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А давай подивимось?
https://www.facebook.com/pg/petroporoshenko/posts/?ref=page_internal

Дружня зустріч з Александром Кваснєвським у Варшаві. Обговорили багато тем, зокрема зміцнення українсько-польського стратегічного партнерства.

Зеленский о беседе с Лавровым: Он подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что РФ очень хочет прекращения войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 9506
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Вор, лузер и отставной Президент, встретились два изгоя поскулить вместе.
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А хто це Кваснєвський,пенсіонер,такий як і Поця))
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У центрі уваги у черзі з лавровим до туалету?
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А хто визначив, що саме ВаЗелин в центрі уваги в Штата? Як на мене, то центрова зараз ота шістнадцятирічна хворенька шведочка.
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А може російсько-української війни?..
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Петя, как бульдог, измотал Россию. Теперь Россия ищет лоха, который решит ее проблемы за свой счет.
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вы просто не знаете, какие холодные губы у пьяного бульдога
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Петя тут вообще не при делах, скорее США наметили такую цель, но слишком много разных обстоятельств для реализации этой программы - без ущерба самим себе никак не получается и главная из них возможный союз рашки и Китая - вот это серьезная угроза.
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США уже было полностью успокоились, даже в 2013 танки из Европы вывели.
Так что можно дополнить:
Петя, как бульдог, измотал Россию, а на помощь себе собрал свору с США во главе. Теперь Россия ищет лоха, который решит ее проблемы за свой счет.
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Это точно - странная ситуация: измотал Россию, а устал от него народ Украины.
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Таки устал "простой народ" от войны, лёжа на диване и беспокоясь только за свои шкурные интересы....
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Пять лет против Порошенко велась информационная война. Пророссийские вели войну со своей стороны, пытаясь облегчить положение России, а условно проукраинские - со своей стороны, чтобы сесть в кресло, когда уже не так страшно, как в 2014. На сегодня уже выяснилось, что все, в чем обвиняли Порошенко оказалось фейком:
- остановить войну он не мог, мог лишь защищаться. Война продолжается, и теперь, наверное, ЗеКоМанда на ней наживается?
- "торговля на крови" - тоже фейк. Не от Пороха она зависела.

- и ничего он не украл. Таких дел против него не возбудили даже
- свинарчуки уже лучшие друзья ЗеКоМанды

А коррупция... При Порохе коррупция уменьшалась, т.к. были во многом ликвидированы условия для коррупционных схем: единая цена на газ, субсидия, прозорро, децентрализация. Но за крики о коррупции при Порохе хорошо платили. Сейчас не платят, поэтому крики стихли. Но именно сейчас коррупция, и масштабная, возвращается. Начиная от преЗедента: это и звонки Баканову, и признания, что Генпрокурор на 100% его человек и сделает любое дело. И до новых инициатив по налогообложению, которые создают десятки предпосылок для коррупции каждый, но уже на низовом уровне.
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Устали те, кто из страны на заработки ездит, и семьи их тоже устали.
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головне переловити усіх соєвих пацюків, бо будуть гадити Неньці до останнього батончика
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Пацан сказал- пацан сделал! Войны нет! (И Донбасса тоже...)
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Ленин тоже говорил что хочет помочь "крестьянам". Особенно в Тамбове - перетравил быдло как клопов химическими снарядами
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ну рогатому "коню" довіряти, себе не поважати!!! лавров брехливе чмо як і уся клята масковія!!!!
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Мдааа, порох так низко не опускался...
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Конь подошел к тебе,чтобы надуть в уши и высморкаться коксом в рукав пиджака.
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//""Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они (Россия. - Ред.) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе//"

А Зеленский балагур и весельчак, Дмитрию Рогозину ему далеко, как до Парижа на фанере...
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я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она чтоб посмотреть не оглянулся ли я
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больше гадить, как нагадил ЗЕЛЬЦМАН, уже невозмжно.
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два пса ... а не оговаривали очередную поставку оружия оркам из щайтаната
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Прочитал коменты. Что зеленык, что шоколадные, коменты ни о чем. С одной фермы, но разных факультетов. Бутусову бы повнимательней к этому отнестись.
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Ну ваш то, комментарий по теме. В

А не! Показалось.
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Вот-вот, прямо по теории заговора, чтобы читающий не понял о чем идет речь, кроме посвященных, конечно Зеленський про розмову з Лавровим: Він підійшов до мене, щоб познайомитися і сказати, що РФ дуже хоче припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 2744
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шОл бы ты своей дорогой...
тебе читать РВачи запретили
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начальство приказало посоветоваться с Вами. Тут запутанное дело. То ли мой заключенный психически неполноценен, то ли его следует передать к вам в разведку, потому что он говориттак, как говорят по радио эти

Тексты фильмов: http://cinematext.ru/movie/semnadcat-mgnovenij-vesny-1973-serial/1/1/?page=2
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Ми знаємо що кацапи воюють проти України, весь цивілізований світ знає що кацапи воюють проти України. Кацапи знають що ми і весь світ знає що кацапи воюють проти України. Питання, що кінь хотів, показати що вони цинічна мразота? Так ми і весь світ це знає.
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Кiнь хтiв зблизька роздивитись того лоха, шо згоден парашi "сделать харашо" за власний, тобто України, кошт.
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Нужно было сказать лаВруну, что ежели роисся хочет прекратить эту войну, то пусть подойдёт к ***** и попросит её прекратить. Это наиболее действенный способ был бы, если бы роисся хотела.
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і для цього за минулу добу рогаті окупанти 32рази обстріляли Українських воїнів!!!!!? миру виродок прагне...
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Лошадь хотела пощипать Зелень. Не все ж одному Богдану баловаться!
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Тут ситуація гірша - план Меріна був "законтачити" ВаЗелинового. І Мерін таки це зробив! Як далі з цим жити? Зеленський про розмову з Лавровим: Він підійшов до мене, щоб познайомитися і сказати, що РФ дуже хоче припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 218
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Как-то так: Теперь Богдан, в праздничной косоворотке будет, размазывая слезы и сопли по бурятской роже, от ревности лупить балалайкой Зелю по тупой башке...
Show must go on. Зеленський про розмову з Лавровим: Він підійшов до мене, щоб познайомитися і сказати, що РФ дуже хоче припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 9227
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В "зеленом" остатке имеем за сутки: конфликт с США, потенциальный конфликт с Европой, потенциальный конфликт ЕС и США. Ничего не напоминает, кто добивается всего этого? А теперь, избранники Зеленского, пропойте песню про "независимость" лучшего лидера современности - скомороха. Точнее не так, Скомороха. Он заслужил, чтобы о нем писали с заглавной буквы.
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Зате твій свинохряк заслужив, щоб про нього писали "гівнокомандувач" з малої літери
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Конешно, типичная разводка. Там где любят разею, злые хохлы дают ее дальше любить и помогают. Вон биндеры русофилами такими были что *****. А сколько белорусов вырезали ))
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и тут соевые взвыли. ох и колбасит вальцмана ополченцев.
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Одне з двох : або зєлєбобо наївно дурне, або відверто антиукраїнське.
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А на вопрос:"чей Крым?", что Лавров ответил?
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Очень правильно он Конячке ответил-"НАША земля"
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по-этому ты в одностороннем порядке отводишь войска за Днепр? где-то по-середине, да вова?
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Як усе добре складається ! Лавров проти війни,Зєлєнскій проти війни ,всі хочуть миру.Хто ж посварив братскіє народи ?
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Ха! Ха! Ха! - Вофка. Хотіти і обіцяти це ще не означає женитися 😕
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с кем оно только не любезничает, даже короткие интервью для пропагандоноФФ рф
а украинским журналистам - дулю..
как впрочем и остальным, украинцам, которым он "ничего не должен"
а формула "«Мені чесно дуже хотілось, щоб цю промову колись назвали «15 хвилин, що змінили світ»" означает, что украинский он ПРОСТО НЕ ПОНИМАЕТ или кукушка уже поехала )))
ну вы 73 и выбрали...))))
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Русские, как всегда, врут. Если бы они хотели прекратить войну, они бы её и не начинали.
1 марта 2014 года Совет Федерации по просьбе Путина разрешил применение российской армии на Украине:
https://youtu.be/JQvRVxlmIDw
Сразу же после этого началась широкомасштабная интервенция москалопитеков на украинскую землю. Вот именно так кацапо-********* хотят мира.
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Говорящая лошадь *****, подохшла посмотреть на лоха (ну или обнюхать)
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Ага, ерефія дуже хоче скорішого припинення війни на своїх умовах. А так вона готова її продовжувати хоч десятиліття. Якби вони просто хотіли припинення війни то, вивели б свої війська та поплічників за три дні.
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"РФ очень хочет прекращения войны"- не смешите, Россия войнами живёт.
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Ути пути , он подошёл, такой и сказал , что Параша хочет прекращения войны в Лугандоне ,ну конечно , только забыл добавить слово калькуляция 😁
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Акеla ,Петя твой поц, если бы Петя твой,перезагрузил бы прокуратуру и суды, и посадил бы пару своих друзей за коррупцию, фиг бы народ голосовал за Зеленского, товой Петя токо и смог связаться с бандитами типа Нарик и привезти Томас😁
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Народ - это не 70% от 40% пришедших на выборы, то есть не 28% населения Украины. Под соусом борьбы с коррупцией кооператив Озеро и владельцы домиков для уточки разогнали в СМИ Украины зраду и эти 28% поверили, чем захотел воспользоваться один проворовавшийся олигарх. В итоге имеем "закрытую тему Крыма", 13 тысяч трупов и федерацию под контролем воров из окружения путлера. Люди, которые не ценят свои армию, язык и веру, будут ценить чужие. А коррупция из украинской анархической превратится в российскую вертикальную.
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Вот такая она циничная Лошадь, проклятая Богом. Кремлёвский Недоцарь с челядью аннексировали Крым и организовали хаос на Бомбассе. Надеялись что всё сойдёт с рук, как в Молдове с Приднестровьем и в Грузии с Южной Осетией и Абхазией. А когда на Донбассе процессы пошли не по сценарию "рюсськаго мира", лошадь стала истерически ржать. Ведь для Бензозаправки стала четко прояснятся перспектива отправиться в преисподнюю, вслед за своим предшественником СССР.
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Он подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что РФ очень хочет прекращения войны на Донбассе - та він ******** на всю голову.
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Вообще не понятно почему у нас война с орками . Они такие добрые , хорошие, миролюбивые , ранимые, войны не хотят , а вот суки лезут , и лезут к нам , со своими танками , градами , и тд .
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Вата та зетроляки разом кинулись вигороджувати Вовочку, знову. "Дивина". "Порохозалежні", презЕ спілкується з кацапськими жунралістами і тікає від українських. ПрезЕ спілкується з лавровим про" закінчення війни на донбасі". Про крим не забули поговорити?
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Про Пуйла есть упоминания еще в древнем валлийском эпосе
Preiddeu Annwfn («Трофеи Аннуна»):

Пою благого Сюзерена, Владыку сей страны,
Что власть высокую свою по всей земле простёр.
Мрачна была темница Гвейра, угрюмый Каэр Сиди,
Страшась коварной мести Пуйла и злобы Придери,
Никто на свете до него в неё не проникал.
Тяжёлая синела цепь на шее у него,
Средь воплей Аннуна горькой скорбью напев его звучал,
Но даже там великим бардом сумел остаться он.
Нас было втрое больше тех, что могут сесть в Придвен,
Но только семеро вернуться смогли из Каэр Сиди.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80

И уже там Пуйло коварный и мстительный. И из тех Артуровских времен он, вероятно, хотел взять и Беликого Мерлина, но что-то пошло не так и он получил Сивого Мерина.
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Як тут не процитувати класика ******** української інвективної поезії Подерев'янського:
"Не вір, мій сину, цьому підерасу!".
Зеля тут молодець - добре відповів.
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