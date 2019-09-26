 Зеленский о беседе с Лавровым: Он подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что РФ очень хочет прекращения войны на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они (Россия. – Ред.) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. – Ред.). Был очень короткий разговор, мы в очереди стояли", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский отметил, что украинская сторона делает все для прекращения войны на Донбассе.
"Это наша страна, это наша земля, если вы (Россия. – Ред.) готовы, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей", - указал он, говоря о своем коротком разговоре с Лавровым.
Ранее источник в Офисе Президента Украины сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что 24 сентября президент Зеленский во время короткого общения с главой РФ Лавровым по инициативе последнего говорил с ним о подготовке встречи в "нормандском формате",
"В рамках торжественного приема от имени президента США в Нью-Йорке состоялся короткий диалог по инициативе Лаврова, коротко обсудили "нормандский формат", - рассказал агентству источник.
На данном приеме от имени Дональда Трампа в рамках Генассамблеи ООН присутствовали сам президент США, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, с которой 24 сентября встречался Нью-Йорке Зеленский, и другие мировые лидеры.
Як завжди: "Ми за мир во всьом мире"
Українці кажуть у такому випадку подивитись
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я
2) Якщо припустити, що Зєлєнскій таки не збрехав, і лаврів визнав кацапів стороною війни, то що кацапам заважає припинити війну, вивівши з території України свої війська? Це ж елементарно. І до чого тут Україна? Її військ на території кацапстані немає.
3) А тут найцікавіше. Я вірю, що виснаженим кацапам таки потрібно якось виплутатися з цієї війни. Карма нещаслива. Дуже вже карта погано для них лягає останнім часом. Особливо по газових ґешефтах. Але чому для припинення війни їм потрібен Зєлєнскій? Щоб підписатися під почесною капітуляцією і зберегти за кацапами здобутки у Криму і реальний вплив на Донбасі? А для пуцина - репутацію великого стратега і мачо?
Цікаво би почитати стенограму перемовин Вовчика та хутіна.
Чи там такі самі лестощі як і в розмові з Трампом...
І "каменюка" таки була знайдена. Де зараз Чуркін? Отож бо, важливіший за все це - результат.
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https://www.facebook.com/pg/petroporoshenko/posts/?ref=page_internal
Дружня зустріч з Александром Кваснєвським у Варшаві. Обговорили багато тем, зокрема зміцнення українсько-польського стратегічного партнерства.
Так что можно дополнить:
Петя, как бульдог, измотал Россию, а на помощь себе собрал свору с США во главе. Теперь Россия ищет лоха, который решит ее проблемы за свой счет.
- остановить войну он не мог, мог лишь защищаться. Война продолжается, и теперь, наверное, ЗеКоМанда на ней наживается?
- "торговля на крови" - тоже фейк. Не от Пороха она зависела.
- и ничего он не украл. Таких дел против него не возбудили даже
- свинарчуки уже лучшие друзья ЗеКоМанды
А коррупция... При Порохе коррупция уменьшалась, т.к. были во многом ликвидированы условия для коррупционных схем: единая цена на газ, субсидия, прозорро, децентрализация. Но за крики о коррупции при Порохе хорошо платили. Сейчас не платят, поэтому крики стихли. Но именно сейчас коррупция, и масштабная, возвращается. Начиная от преЗедента: это и звонки Баканову, и признания, что Генпрокурор на 100% его человек и сделает любое дело. И до новых инициатив по налогообложению, которые создают десятки предпосылок для коррупции каждый, но уже на низовом уровне.
А Зеленский балагур и весельчак, Дмитрию Рогозину ему далеко, как до Парижа на фанере...
А не! Показалось.
тебе читать РВачи запретили
Тексты фильмов: http://cinematext.ru/movie/semnadcat-mgnovenij-vesny-1973-serial/1/1/?page=2
Show must go on.
а украинским журналистам - дулю..
как впрочем и остальным, украинцам, которым он "ничего не должен"
а формула "«Мені чесно дуже хотілось, щоб цю промову колись назвали «15 хвилин, що змінили світ»" означает, что украинский он ПРОСТО НЕ ПОНИМАЕТ или кукушка уже поехала )))
ну вы 73 и выбрали...))))
1 марта 2014 года Совет Федерации по просьбе Путина разрешил применение российской армии на Украине:
https://youtu.be/JQvRVxlmIDw
Сразу же после этого началась широкомасштабная интервенция москалопитеков на украинскую землю. Вот именно так кацапо-********* хотят мира.
Preiddeu Annwfn («Трофеи Аннуна»):
Пою благого Сюзерена, Владыку сей страны,
Что власть высокую свою по всей земле простёр.
Мрачна была темница Гвейра, угрюмый Каэр Сиди,
Страшась коварной мести Пуйла и злобы Придери,
Никто на свете до него в неё не проникал.
Тяжёлая синела цепь на шее у него,
Средь воплей Аннуна горькой скорбью напев его звучал,
Но даже там великим бардом сумел остаться он.
Нас было втрое больше тех, что могут сесть в Придвен,
Но только семеро вернуться смогли из Каэр Сиди.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
И уже там Пуйло коварный и мстительный. И из тех Артуровских времен он, вероятно, хотел взять и Беликого Мерлина, но что-то пошло не так и он получил Сивого Мерина.
"Не вір, мій сину, цьому підерасу!".
Зеля тут молодець - добре відповів.