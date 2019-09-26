 Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег, - Зеленский о высказываниях в адрес лидеров ЕС в разговоре с Трампом

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с Трампом
Зеленский заявил: "Я вам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю ... сейчас на встрече с президентом Трампом я сказал, что благодарен за любую помощь для Украины - от наших европейский лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от многих.
Наш звонок был в очень сложный период: когда Россию вернули в ПАСЕ, когда санкции не имели такого громкого давления на строительство Северного потока - 2. И я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этой беседе (ред. Меркель, Макрон ). И многие лидеры говорили: мы понимаем, но в этих вопросах будет так.
Например, ... возвращение в ПАСЕ, это же решение было не при мне. Решение было у европейских стран принято еще, мне кажется, в конце зимы.
Я ни о ком ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всех благодарим. Но я сказал правду, потому что Северный поток для нас это угроза. Большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять транзитные деньги ...
Мое видение, личное, Северный поток - это постепенное снятие санкций, это мое личное видение. А за все остальное мы благодарим. Действительно, большую помощь нам оказывают страны Европейского Союза."
Читайте на Цензор.НЕТ: Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом
капец ...
Послушай, это был просто пипец.
И скажите кто нибудь Зе чтобы не открывал рта на английском.
зря эти нападки.
прекрасный рязанский акцент
Но не там и не тем.
В этом и проблема
У пети была гордость. У него все были партнеры, даже если это не так
А у зели - разные хозяева. при этом одни дают дольше за тявканье, другие меньше
Сьогодні о 01:32•Zik
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів з президентом України Володимиром Зеленським розмову, під час якої обидві сторони висловили свою зацікавленість у врегулюванні конфлікту на Донбасі відповідно до мінських угод.
Про це розповів російським ЗМІ глава МЗС Росії, передає РБК.
«По обидва боки була висловлена зацікавленість вирішувати конфлікт у відповідності з мінських домовленостей. Президент України це сказав. Я чув суперечливі заяви його радників про те, що закону про особливий статус ніколи не буде. Але я вважаю за краще виходити з того, що сказав мені президент України», - сказав Лавров.
25 вересня, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, Зеленський звинуватив Росію в агресії проти України і розповів історію оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі внаслідок російської агресії.
17 вересня лідери країн «нормандського формату» - Росії, України, Німеччини і Франції - мали провести саміт, присвячений врегулюванню конфлікту на сході України. Однак саміт не відбувся, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що причиною цього стало те, що Росія «з технічних причин не змогла взяти участі».
У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що саміт у «нормандському форматі» відбудеться найближчими тижнями.
Я б на их месте затем тоже сделал публикацию
Для прикола - в квартале приколов любят с любого бока. в любое время
Янукович був жадібним дурнем, але виглядав значно краще☹️