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 Политика Украины
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 Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег, - Зеленский о высказываниях в адрес лидеров ЕС в разговоре с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран, несмотря на это, глава государства благодарен лидерам Европы за любую помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с Трампом

 Зеленский заявил: "Я вам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю ... сейчас на встрече с президентом Трампом я сказал, что благодарен за любую помощь для Украины - от наших европейский лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от многих.

Наш звонок был в очень сложный период: когда Россию вернули в ПАСЕ, когда санкции не имели такого громкого давления на строительство Северного потока - 2. И я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этой беседе (ред. Меркель, Макрон ). И многие лидеры говорили: мы понимаем, но в этих вопросах будет так.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспрецедентная поддержка Украины, - в ЕС отреагировали на слова Зеленского и Трампа о том, что Евросоюз недостаточно поддерживает Украину

Например, ... возвращение в ПАСЕ, это же решение было не при мне. Решение было у европейских стран принято еще, мне кажется, в конце зимы.

Я ни о ком ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всех благодарим. Но я сказал правду, потому что Северный поток для нас это угроза. Большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять транзитные деньги ...

Мое видение, личное, Северный поток - это постепенное снятие санкций, это мое личное видение. А за все остальное мы благодарим. Действительно, большую помощь нам оказывают страны Европейского Союза."

Читайте на Цензор.НЕТ: Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом

Источник: https://censor.net.ua/n3150472
 
 
 Топ комментарии
 
Ну у вас, зебобиков, жизнь удалась, как никогда) трамп зелей попу вытер, но вы рады, что зебоба у него в гостях побывал... вам легче без мозгов
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не расстраивайся, наладится у тебя жизнь, все будет хорошо, главное верь в себя!
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Ты слышал пресс конференцию на английском?
Послушай, это был просто пипец.
И скажите кто нибудь Зе чтобы не открывал рта на английском.
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надеюсь что нашу комсомолку кондратий таки приобнимет,вон она как крайний раз под гимн весело тряслась то...
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Ни один украинец никогда не скажет " крайний раз" или "крайний отпуск" как и не скажет на бордюр "поребрик", спалился ты по полной кацапюра- Пантагруэль Гаргантюаевич ! )))
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Я даже не знаю, как это все назвать...
капец ...
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не расстраивайся, наладится у тебя жизнь, все будет хорошо, главное верь в себя!
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Ну у вас, зебобиков, жизнь удалась, как никогда) трамп зелей попу вытер, но вы рады, что зебоба у него в гостях побывал... вам легче без мозгов
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нет убогий это Украина вытерла то самое место такими как ты и твоим шефом .
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Ты слышал пресс конференцию на английском?
Послушай, это был просто пипец.
И скажите кто нибудь Зе чтобы не открывал рта на английском.
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кстати
зря эти нападки.

прекрасный рязанский акцент
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да да вот и порошенковский прямой и российский 60 минут тоже говорят тоже самое . но в отличии от вас я не буду предлагать не открывать рта. открывайте да по чаще что бы дурь была видна.
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нет!!верьте в ЗЭ и не выпускайте его со своего двора!!не то он вам ,,наотвечает за свои слова"(сказываются видимо корпоративы у яныка)что вы всей страной это всё не расхлебаете!! Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег, - Зеленский о высказываниях в адрес лидеров ЕС в разговоре с Трампом - Цензор.НЕТ 9790
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и попробуй пробежки по утрам....нездоровый образ жизни обычно приводит к всякого рода капцам....
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В основном, к белым, и преждевременно, да.
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можно поподробней. очень интересно. в чем капец то ?
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Сказал он то.

Но не там и не тем.

В этом и проблема
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И где ж этому Литвину привиделись "недовольные порошенковцы"? Лишь бы языком чесать и попутно лизать зелин зад.
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одно дело бухтеть у себя на кухне а другое - попрошайничать на международной арене.

У пети была гордость. У него все были партнеры, даже если это не так

А у зели - разные хозяева. при этом одни дают дольше за тявканье, другие меньше
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Ну вот, теперь, наконец, Макрон и Меркель с радостью сядут рядом с Зе против ***** в Нормандском формате. Правильно тут говорили, что Зе дипломат от Бога!
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Рішення про повернення росії в ПАРЄ було саме при Зеленськом, а раніше це лише обговорювали.
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Лавров розповів, про що домовився з Зеленським
Сьогодні о 01:32•Zik

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів з президентом України Володимиром Зеленським розмову, під час якої обидві сторони висловили свою зацікавленість у врегулюванні конфлікту на Донбасі відповідно до мінських угод.
Про це розповів російським ЗМІ глава МЗС Росії, передає РБК.
«По обидва боки була висловлена ​​зацікавленість вирішувати конфлікт у відповідності з мінських домовленостей. Президент України це сказав. Я чув суперечливі заяви його радників про те, що закону про особливий статус ніколи не буде. Але я вважаю за краще виходити з того, що сказав мені президент України», - сказав Лавров.
25 вересня, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, Зеленський звинуватив Росію в агресії проти України і розповів історію оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі внаслідок російської агресії.
17 вересня лідери країн «нормандського формату» - Росії, України, Німеччини і Франції - мали провести саміт, присвячений врегулюванню конфлікту на сході України. Однак саміт не відбувся, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що причиною цього стало те, що Росія «з технічних причин не змогла взяти участі».
У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що саміт у «нормандському форматі» відбудеться найближчими тижнями.
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Цитувати ZIK, канал Медведчука, співзасновника разом з Порошком СДПУ? І почути, що Зеленський дотримується підписаних Україною документів? Звичайно, це зрада. )))))
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Дійсно, що канал Медведчука підтримує Зеленського🐸 І чому це так?
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пусть он тогда будапештского меморандума поддерживается
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Оно ещё и этой лошадью общаеца. не знаю Петя такого себе не позволял
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а и правильно - палиться так палиться - вот лозунг мой и дони!
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а шо самое смешное - ***** сейчас шмарклю к доне ревнует
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Весь цивилизованый мир обсуждает сентенции человека еще недавно игравшего х@ром на рояле. Дожили.
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Представляю. какие Зебеня сейчас делает звонки ангелке и микрону. понося всеми словами Трампа.
Я б на их месте затем тоже сделал публикацию
Для прикола - в квартале приколов любят с любого бока. в любое время Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег, - Зеленский о высказываниях в адрес лидеров ЕС в разговоре с Трампом - Цензор.НЕТ 983
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Зе не знає, що в дипломатичній розмові не можна 1) обговорювати дії інших дружніх країн, 2) називати Генпрокурора ''своїм'' 3) обговорювати посла, і багато ще чого. Все це не дивно. Українці-самогубці зробили свою чорну справу під назвою ''аби не Порошенко''.
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Шо воно несе? Я нічого не зрозумів. По фактам усе зовсім по другому. Він благав Європейских лідерів за санкції, а у дійсності зробив усе щоб Московію повернули до ПАРЄ і т.д.
Янукович був жадібним дурнем, але виглядав значно краще☹️
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