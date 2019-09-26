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 Политика Украины, За рубежом
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 Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не опубликовал бы стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, если бы в Киеве были против этого.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил Трамп. 

"Мы поговорили с Украиной об этом. Майк (Помпео) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите", - подчеркнул президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласия я не давал, думал они опубликуют только свою часть, - Зеленский об обнародовании стенограммы разговора с Трампом

Источник: https://censor.net.ua/n3150470
 
 
 Топ комментарии
 
Ха-ха-ха... Зе даже тут соврать умудрился.
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То выходит или ЗЕбик брешет или Трамп???..Бедный кловун, вот попандос...уже наверно и не знает шо такого збрехать. Шо не ляпнет сразу зашквар - ЗЕдипломат йпта..
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то есть зеля опять скиздел что не давал согласия, впрочем не впервой, неудивительно для профессионального брехуна
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Ха-ха-ха... Зе даже тут соврать умудрился.
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почему соврал?

зебени просто из Украины сделали ничтожество. Зачем еще что-то у нас спрашивать?
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отымели по самые помидоры.
Эх, зря он с квартала ушел..
Комик, с которого смеются а не с которым смеются - жалкое зрелище
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антимайдан при владі, невже ви ще не зрозуміли?
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То выходит или ЗЕбик брешет или Трамп???..Бедный кловун, вот попандос...уже наверно и не знает шо такого збрехать. Шо не ляпнет сразу зашквар - ЗЕдипломат йпта..
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Тут більш підійде трагедія про застреленого на полюванні зайця🤔
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Да уймите этого утырка уже! Сколько мочить то можно?
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Хтось з них бреше?🤔
Здається мені що це не Трамп🤭😱
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Trump's call with zelensky is indeed much worse than expected.
Yes, trump does establish a quid pro quo for US funding, but not 'just' in return for Ukrainian help with Trump's reelection, but also for helping to cover for russian hacking in 2016.
This is sickening corruption.
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Як правильного зустрічатися із трампом. Мастер-клас від сивого кнуряки)
censor.net.ua/news/3067750/advokat_trampa_poluchil_400_tys_dollarov_za_organizatsiyu_vstrechi_poroshenko_s_prezidentom_ssha_vvs
Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС.
Ггг
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Беня за встречу с Зебилом амерам выложил тогда пару лямов Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 6734
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Не по протоколу одет. Первый слева должен быть в шортах. Зря что-ли Администрация Презедента законы принимает.
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зеля был в процессе затяжного поцелуя седалище трампа, ничего не говорило что он был против
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Щиро дякую тобі за все, що ти зробив за ці 5 років. Дякую, за всі позитивні зміни!
Дякую за сильну армію!
Дякую за автокефальну, незалежну українську церкву!
Дякую за відродження української мови!
Дякую тобі за все!
Перемога ще буде за нами!
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Ты слева? Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 5904 Хотя нет, ты ж зебил, значит под столом уже Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 5657
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Для полного щястя не хватает, чтоб Байден стал президентом.
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Те відчуття, коли насрав Зеленський, а соромно тобі.

Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 8257
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При Зебиле ее в страну впустили. Как и Хорошковского. Портнов вообще управляет всей правой системой. Ждем Килю.
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Цікаво, чи робив пан порошенко ... масаж ступні пані богатирьовій)
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Зебил массаж простаты Бене делал, это бесспорно. Все остальное спорно Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 6484
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При Зебиле с каналов не слезает, в Парламент избрался, канал у Бени прикупил. Партнер или хозяин зебилов?
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За часів царювання сивого кнура мертвечук підімяв під себе ринок скрапленого газу, побудував мережу АЗС глуско, купив собі два телеканали, повернувся у політику через призначення його сивою свинею переносником у Мінську...
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От ты смешной зебильчик. А у кого купил каналы Мертветчук? При Зебиле он все время на виду. В политику он вернулся при Зебиле. И это только начало. Он пол Украины скупит, как партнер Бени. Уже ж все видно. Бюджет один чего стоит. Учителя, врачи с медициной и образованием идут нахер. Зато в шоколаде РНБО с черным механизмом распределения 26 лярдов Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 3812
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Зеленський: Я думав, що американці опублікують лише свою частину. У мене дозволу ніхто не запитував.
Зебіла просто сприймають за ганчірку.
Публікація (публічна) телефонної розмови двох осіб можлива виключно зі згоди обох учасників.
Зеленським підтерлися і підставили. Зе-зе-зешлунки в ауті. Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 5575
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петро олексійович пере великими цеглинами в очікуванні зняття недоторканості)
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Уже посадили? Еще гифку с пресухи запости, где он обнюханный Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 7976
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"как шкодливый кот, который нагадил на сечку"
Ярослав Гашек
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Ахахаха)))) в общем зеля еще и с трампом лично попал... А там кто из них кого обвирает уже не столь важно
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дурак ты доник, тебе обьяснили - надо было тока свою часть
и вооще шмаркля никакаких согласий не давала.
шах и мат...
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Блин тут ***** даже комментов не нужно он их сам делает, боже зебилы вы еще тупее чем я думал
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посоны,мне кажется что если бы зеленский на генассамблее оон серанул в микрофон и сыграл .уем на гитаре то зашквар бы был не таким цугундерным.
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Такой клоунады, в истории дипломатии еще не было. Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 8062
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Просто так случилось, что две очень разные страны выбрали себе в президенты клоунов-полудурков... И вот они встретились...
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два клована брешут прямо противоположное на одной новостной
ленте с разрывом в 68 минут - орлы, млин, разноцветные
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Розумно.Невинна розмова,яка вирішує,хто слідуючий Президент США.Браво,Зеленський-хай раху рилом по гузну за вмішування у передвиборчі процеси,а те що опублікували й твою частину розмови-так то така димократія-мовчання-знак згоди,але вже без використання твоїх слів проти тебе у судах.
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Эх вася дурнык ты и такой же лошара как и зебил
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Сегодня нацианальный день клоуна питра
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Боже так спалиться , лошара преЗедент
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ДО слёз...вот это шутейка....А шо там кстати по Г+Г вещают? Пабьеда? ЗЕлёный царь всех переиграл? Небывалый успех дипломатии??
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