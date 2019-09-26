 Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил Трамп.

"Мы поговорили с Украиной об этом. Майк (Помпео) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите", - подчеркнул президент США.

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