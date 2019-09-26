 Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил Трамп.
"Мы поговорили с Украиной об этом. Майк (Помпео) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите", - подчеркнул президент США.
зебени просто из Украины сделали ничтожество. Зачем еще что-то у нас спрашивать?
Эх, зря он с квартала ушел..
Комик, с которого смеются а не с которым смеются - жалкое зрелище
Здається мені що це не Трамп🤭😱
Yes, trump does establish a quid pro quo for US funding, but not 'just' in return for Ukrainian help with Trump's reelection, but also for helping to cover for russian hacking in 2016.
This is sickening corruption.
censor.net.ua/news/3067750/advokat_trampa_poluchil_400_tys_dollarov_za_organizatsiyu_vstrechi_poroshenko_s_prezidentom_ssha_vvs
Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС.
Ггг
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kleveta-poroshenko-zasudil-bbc-za-statju-o-vzja-350019/
Дякую за сильну армію!
Дякую за автокефальну, незалежну українську церкву!
Дякую за відродження української мови!
Дякую тобі за все!
Перемога ще буде за нами!
Зебіла просто сприймають за ганчірку.
Публікація (публічна) телефонної розмови двох осіб можлива виключно зі згоди обох учасників.
Зеленським підтерлися і підставили. Зе-зе-зешлунки в ауті.
Ярослав Гашек
и вооще шмаркля никакаких согласий не давала.
шах и мат...
ленте с разрывом в 68 минут - орлы, млин, разноцветные