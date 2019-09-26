 Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, по сообщению американских СМИ, в заявлении министерства отмечается, что в итоге ведомство "закрыло это дело".
В Минюсте изучили стенограмму, так как ранее получили информацию о том, что она может содержать признаки нарушения Трампом федерального закона о финансировании предвыборных кампаний.
Стенограмма подтверждает, что Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. При этом нет признаков того, что Трамп пытался вынудить собеседника пойти на такой шаг.
Кроме того, в Минюсте США сообщили, что Трамп не поднимал тему этого расследования с генпрокурором страны Уильямом Барром.
В министерстве также пояснили, что сделали все свои выводы, основываясь исключительно на переданной Белым домом информации.
Телефонный разговор Трампа с Зеленским спровоцировал политический скандал в США. Конгрессмены-демократы - однопартийцы Байдена - ранее на этой неделе инициировали в палате представителей процедуру импичмента против Трампа.
Виступ Петра Порошенка 26.09.18 на Генасамблеї ООН. Повне відео
Видно що Порошенко приймає розмову як рівний з рівним, це зовсім інше усвідомлення себе в цьому світі
Trump meets Ukrainian President Petro Poroshenko in Oval Office
censor.net.ua/news/3067750/advokat_trampa_poluchil_400_tys_dollarov_za_organizatsiyu_vstrechi_poroshenko_s_prezidentom_ssha_vvs
Рівний із ... прямим. Ггг...
"Повернусь в Україну - на лісниках відіграюсь... усіх чортів позвільняю...", - заспокоював себе Зеленський.
Прилетіла ответочку. Зє, як порноактриса, відтепер буде приймати з усіх боків. І від Ху№ла, і від Трампа, і від демократів, і від Євросоюзу.
Олігархи і ***** ним мутузять Україну.
Американці - друг друга.
Ще побачимо як Меркель і Макрон відреагують на днях.
ᅠᅠс известным телефонным разговором,
ᅠᅠмногие россияне высказывают просьбы
к Зеленскому переговорить по телефону с Путиным.
(С)
@Anakoyher
🤭😄
Порівняй виступ справжнього президента і Монікі Зєлєнські
никак не базары двух клованов.
да и не спрашивал их вроде пока никто ни о чем..
час назад по сnn уже обсуждали эти эксперты из минюста
и нихера не нашли крамольного
так а процедуру импичмента уже начали в конгрессе?
Тебе некогда их читать, озабоченная.
Ось що буває, коли дебіли обирають дебіла.