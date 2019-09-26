EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  688  56
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2956) переговоры (3700) США (15390) Трамп (2411)

 Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона"

Сотрудники подразделения Минюста США, занимающегося уголовными вопросами, изучили стенограмму летнего телефонного разговора президента страны Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и не нашли никаких признаков нарушения закона со стороны американского лидера.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, по сообщению американских СМИ, в заявлении министерства отмечается, что в итоге ведомство "закрыло это дело".

В Минюсте изучили стенограмму, так как ранее получили информацию о том, что она может содержать признаки нарушения Трампом федерального закона о финансировании предвыборных кампаний.

Стенограмма подтверждает, что Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. При этом нет признаков того, что Трамп пытался вынудить собеседника пойти на такой шаг.

Кроме того, в Минюсте США сообщили, что Трамп не поднимал тему этого расследования с генпрокурором страны Уильямом Барром.

В министерстве также пояснили, что сделали все свои выводы, основываясь исключительно на переданной Белым домом информации.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским спровоцировал политический скандал в США. Конгрессмены-демократы - однопартийцы Байдена - ранее на этой неделе инициировали в палате представителей процедуру импичмента против Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласия я не давал, думал они опубликуют только свою часть, - Зеленский об обнародовании стенограммы разговора с Трампом

Источник: https://censor.net.ua/n3150469
 
   
 Топ комментарии
 
Зєбіл - ділдо.

Прилетіла ответочку. Зє, як порноактриса, відтепер буде приймати з усіх боків. І від Ху№ла, і від Трампа, і від демократів, і від Євросоюзу.
 показать весь комментарий
 
У будь-якому випадку клин між Україною США, Францією, Німеччиною та і взагалі між Євросоюзом вже вбитий. Хтось ще захоче із Зеленськім обговорювати серйозні речі, тим більше по телефону?
 показать весь комментарий
 
Щас ночная смена Лахты заступит и все нам объяснит Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 4788
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щас ночная смена Лахты заступит и все нам объяснит Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 4788
 показать весь комментарий
 
 
А у них всё просто. Они в старых методичках вместо слова "Обама" написали слово "Порошенко" и обвиняют его во всех грехах земных.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зєбіл, мій клон рівно рік тому. ООН. Виступ Пороха. Відчуй Те різницю.

Виступ Петра Порошенка 26.09.18 на Генасамблеї ООН. Повне відео
 показать весь комментарий
 
 
А ось для прикладу як говорить з тим же Трампом людина з почуттям гідності.
Видно що Порошенко приймає розмову як рівний з рівним, це зовсім інше усвідомлення себе в цьому світі

Trump meets Ukrainian President Petro Poroshenko in Oval Office
 показать весь комментарий
 
 
Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС.
censor.net.ua/news/3067750/advokat_trampa_poluchil_400_tys_dollarov_za_organizatsiyu_vstrechi_poroshenko_s_prezidentom_ssha_vvs
Рівний із ... прямим. Ггг...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Добре бомбонуло в ЗєбілівЧиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 8447

Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 5535
 показать весь комментарий
 
 
Так Так Зєшмаркля... Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 1835
"Повернусь в Україну - на лісниках відіграюсь... усіх чортів позвільняю...", - заспокоював себе Зеленський.

Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 324
 показать весь комментарий
 
 
Зєбіл - хлопчик для биття. Зараз ним друг друга лупашить американський істеблішмент.
 показать весь комментарий
 
 
Зєбіл - ділдо.

Прилетіла ответочку. Зє, як порноактриса, відтепер буде приймати з усіх боків. І від Ху№ла, і від Трампа, і від демократів, і від Євросоюзу.
 показать весь комментарий
 
 
Он шо камеру с игорьвалеричем перепутал?
 показать весь комментарий
 
 
А представьте каково сейчас ближайшему окружению Зе-наполеона ? Гарантия, что могут стать безвыездными Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 2219
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Що гірше/ліпше для України? Республіканець трамп, який вісить на гачку у діда Х@йла чи соросівськи демократи, які в долі із бандою порошенка у розграбовуванні України?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Зєбіл хлопчик для биття інших. Політичне ділдо.
Олігархи і ***** ним мутузять Україну.
Американці - друг друга.
Ще побачимо як Меркель і Макрон відреагують на днях.
 показать весь комментарий
 
 
Для України буде краще якщо Петренко зупиниться пити горілку та шукати білочок під своїм ліжком🤔
 показать весь комментарий
 
 
надо смотреть, при ком нам будет больше поддержки, а рашистам--санкций Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 446 ...ну а вообще не надо нам встревать в те разборки, история с поддержкой клинтон должна служить уроком....надеемся, кто бы ни пришел к власти(или остался) он будет проводить политику нашей поддержки
 показать весь комментарий
 
ᅠᅠᅠУзнав о проблемах Трампа в связи
ᅠᅠс известным телефонным разговором,
ᅠᅠмногие россияне высказывают просьбы
к Зеленскому переговорить по телефону с Путиным.
(С)
@Anakoyher
🤭😄
 показать весь комментарий
 
 
Очікується, що завтра о 9 ранку директор Національної розвідки США Джозеф Магуайр дасть свідчення на слуханнях в комітеті Палати представників з розвідки з приводу доповіді інформатора про телефонну розмову Трампа із Зеленським.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зєбіл сьогодні Порошенко буде в ООН виступати.

Порівняй виступ справжнього президента і Монікі Зєлєнські
 показать весь комментарий
 
 
дело минюста проверять на соответствие Конституции те или иные законы,
никак не базары двух клованов.
да и не спрашивал их вроде пока никто ни о чем..
 показать весь комментарий
 
 
ну шо пердиш??
час назад по сnn уже обсуждали эти эксперты из минюста
и нихера не нашли крамольного
 показать весь комментарий
 
У будь-якому випадку клин між Україною США, Францією, Німеччиною та і взагалі між Євросоюзом вже вбитий. Хтось ще захоче із Зеленськім обговорювати серйозні речі, тим більше по телефону?
 показать весь комментарий
 
 
сотрудники подразделения Минюста США, занимающегося уголовными вопросами, изучили стенограмму летнего телефонного разговора президента страны Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и не нашли никаких признаков нарушения закона со стороны американского лидера. Источник: https://censor.net.ua/n3150469
так а процедуру импичмента уже начали в конгрессе?
 показать весь комментарий
 
Каждый раз читая подобную новость, заглядывая в коменты, с отвращением вчитываюсь в очередную поросячий визг про все пропало.
 показать весь комментарий
 
 
Перевод:трампа хотели обвинить в изнасиловании, но прочитав стенограмму, поняли, что все было взаимно))))
 показать весь комментарий
 
 
пригорає у порохів, палене сміття смердить на всіх темах.
 показать весь комментарий
 
 
А чего должно пригорать у порохоботов, если зелей трамп вытер себе попу, и зеля ославился на весь Мир)))
 показать весь комментарий
 
 
Не звертайте уваги, то ЗеБіли з глузду з'їхали🤔
 показать весь комментарий
 
 
та ти шо, це в тебе такі глюки? Зеля ославився на весь світ, весь світ з нами, весь світ думає як порохоботи. Та їм однаково що ви там собі уявили. Не тіште себе, пєтики.
 показать весь комментарий
 
Ты ж кроме цензора ничего не читаешь.
Тебе некогда их читать, озабоченная.
 показать весь комментарий
 
Про Тунберг тоже писали все СМИ, завтра не будут писать, и что? Амер. демократы и порохоботы обосрались. Трамп все-равно выиграет выборы, Зеленский вел себя достойно в ООН. А всякие проплаченые дем.партией сми лень читать
 показать весь комментарий
 
"изнасилование", "попа", "взаимно".... Это ты здесь свои мечты озвучиваешь? Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 4380
 показать весь комментарий
 
Ну так а где нарушение закона-то? Если Байден преступник, то Трамп может просить информацию о том, что тот натворил в Украине. Зеленский имеет полное право расследование поручить Генпрокурору, которого он лично по Конституции выдвигает на эту должность от себя ( по конституции Украины это исключительное право Президента).
 показать весь комментарий
 
На воре i шапка горит!Кроме того,получилось,как в анекдоте:"Мама казала-3-и месяца ты со мной живёшь+3-и месяца я с тобой+3-и месяца вместе= будет 9-ть.Значит ребёнок то твой!"А если серёзно: Вот как бывает-Украине и в частности Зеленскому решать теперь-кто будущий Президент США.То за что в дерьмо раху макали-сами на блюдечке Украине дымократы и преподнесли.Совпадение?Бумеранг!
 показать весь комментарий
 
Це ж треба було так осоромитися на весь світ.
Ось що буває, коли дебіли обирають дебіла.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх