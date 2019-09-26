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 За вымогательство взятки в 100 тысяч в Тернополе задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали в Тернополе арбитражного управляющего и частного адвоката, который вместе с лицитатором торгов требовали взятку от предпринимателя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в УСБУ в Тернопольской области.

В сообщении отмечается: "Спецподразделение УСБУ задержало арбитражного управляющего и частного адвоката Пашковского А.А. и лицитатора торгов Шокотько В.М. за вымогательство и получение взятки в сумме 100 000 грн от местного предпринимателя за обеспечение его победы в аукционе по продаже целостного имущественного комплекса (4 котельные, нежилое здание и промышленное оболаднання) коммунального предприятия тепловых сетей, которое находится в стадии банкротства.

По договоренности с фигурантами КП стоимость имущества была снижена с 4.2 млн.грн до 630 тыс".

За вымогательство взятки в 100 тысяч в Тернополе задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ 01

За вымогательство взятки в 100 тысяч в Тернополе задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ 02За вымогательство взятки в 100 тысяч в Тернополе задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3150468
 
   
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Петро Олексійович 5 років вибудовував цю олігархічно-кримінальну феодальну піраміду, а тут таке горе)
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Після того позориська в зеленського тільки один вихід - відставка.
Це якщо він хоч трохи любить Україну.
Хоча кого я обманюю?..
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Справжня ганьба була, коли сивий кнур башляв адвокатам трампа, щоб у рудого під столом посидіти, губами поплямкати)
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КАК! так дорого? С 4,2мил. и не за одну гривню? Ещё и с барского плеча 630 тысячь в казну! Не по Порошенковски, не по феншую. Но не чего , за 10% от суммы откупятся! Не кого не арестуют , и не чего не конфискуют, так 10ток лет , получал такие откаты и всё проходило на ура, и вот случайно прокололся на новых. Вопрос: За какую сумму откупится и сможет опять закатав рукава, вернуться на рабочее место продолжать "Своё Дело"? У нас ведь так, чиновники всех рангов живут?
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