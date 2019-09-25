 Согласия я не давал, думал они опубликуют только свою часть, - Зеленский об обнародовании стенограммы разговора с Трампом

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Такие вещи, такие звонки между президентами независимых стран они не должны публиковаться. Потому что, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и т.д., но я не боюсь этого", - заявил Зеленский.
Он также добавил, что не дава личного согласия на публикацию стенограммы разговора с Трампом.
"Если требуется разрешение юридическое, я просто не знаю формат. Если должно был быть письменное разрешение - это один вопрос ... Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - добавил президент Украины.
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.
Борец с коррупцией ага.
Зеленский может уничтожить президента любой страны НАТО одним телефонным звонком.
Ти вже набалакало достатньо ...
Шо ти не знаєш ? Шо =юрідічєскоє= ? Ти ж диплЬОму "великого" юриста маєш.
Не думало воно ... А ти вмієш думати ? Знаєш, що це таке ?
От придурок кончений.
=свАю часть= ...
Бляха-муха (с)
Только научили первую леди носить на приемы туфли с закрытыми носками , так теперь президент без бумажки заговорил 😀😀😀
Отак вирішує справи клоун України. Не бачу сенсу його тримати ще 4,5 роки. Рєшала позорна.
За Бокассу напомнить?
а во вторых и етого Конгрессу может хватить, если поглубже копнет и всплывет,
шо доня то важное утаил.
Вова, думать тебе не идёт. Как это "только свою часть"?
Таке ж саме майбутнє чекає і на путлєрівський міст-одоробло.
"Такие вещи, такие звонки между президентами независимых стран они не должны публиковаться. Потому что, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и т.д., но я не боюсь этого", - заявил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3150467
И куда же он опустит Украину- до северной Кореи?
Как можно опубликовать только одну сторону/слова одного из участников диалога, не утратив его содержание и форму?!?!? Если это сделать, то ВСЕ фразы будут вырваны из контекста! Источник: https://censor.net.ua/n3150467
Политика / Общество 25-сен, 19:299 2 152 54
- Извините, что я здесь живу. Можно мне тут, скраю, тихонечко? Вы позволите? - Всем своим видом и действиями заявляет новая власть в своем посыле россиянам.
Еще полгода назад, имея Турчинова и риск "как бы не проскочить границу", освобождая Донбасс, мы так жалобно и заискивающе себя не вели. И украинец не спрашивал - а позволит ли ему путинская Россия присоединиться к НАТО или не позволит? Так и хочется спросить:
- вы вообще КТО? И кто вас учил свои слабости так явно выставлять напоказ, имея высокую должность и представляя Украину?
По предыдущим опросам и рейтингам желание присоединиться к НАТО было у большей половины украинцев, и у той, которая до второго тура выборов голосовала за Гриценко, Смешко, БЮТ, и так далее.
Не говоря уже об электорате Порошенко, который более чем последователен. И сейчас унижать все это количество граждан своей боязнью России - уму непостижимо! Давайте еще разрешения у них спросим? Есть такая штука, как запрос общества.
Понятно, что "уставшие" избиратели Зеленского показывают один запрос, четкие и последовательные избиратели Порошенко - другой, а так называемые "протестные" - не факт, что против НАТО.
Я, конечно, читала про опыт Эстонии - когда там создали такой же эксперимент с кандидатами на выборах. Просто раскрутили людей без политических достижений, правильный маркетинг, картинка на тв - и народ кинулся за них голосовать. Хорошо, что вовремя рассказали - ребята, это эксперимент. Они липовые кандидаты. Вот так - не надо. А мы пошли дальше и на деньги оголтелого олигарха, совсем сошедшего с катушек и плюющего на Украину - в полушаге от победы съехали на ж...пе с горки. И теперь наши "новые лица", не привыкшие побеждать, дружно расписываются за всю Украину - "Россия нам не позволит".
Путин во многом блефует. Андрей Полтава в своем шоу недавно задал одному вопрос:
- а в чем вы великие?
- ну, история великая. Культура там, скрепы...
- а медицина у вас великая? А экономика? А образование?
...
Надуманное величие, надуманная мощь, привязка всей экономики к трубе - а значит зависимость и опять-таки слабость. Санкции тихо точат их ресурсы, как термиты. А к нам пошли инвестиции и военная помощь, усиливая нас.
Интересно, наверное, составить как-нибудь список международных компаний, зашедших в Украину за последние 5 лет и наблюдать - как быстро и какое их количество начнет собирать вещички обратно, на выход из Украины. Процесс уже пошел.
Нас сейчас представляют люди, учившиеся на тренингах и лекциях ползти вверх по так называемой пищевой цепочке (можно послушать нового министра Милованова):
- напиши донос на своего конкурента;
- сожри его первым;
- столкни его первым.
Речь идет исключительно о победе на каждом конкретном жизненном фронте. В карьере, бизнесе. Но вот в политике, а тем более внешней, они побеждать не учились. Не то чтобы мы, их оппоненты, в свою очередь довольствуемся только идеей и нам не важен холодильник или материальные достижения. Но для победы над врагом эта самая Идея - обязательна. А у них, "новых", ее нет, там эта ниша пустая.
Я наблюдаю пример россиян - и патриотическое воспитание, и накачка идеей "мы великие". Хотя верхушка там та же самая - пищевая цепочка и ничего более. Идеей там накачивают низший слой для воспитания из них мяса для завоеваний. Они поэтому голодные, но "великие". Но мы же должны видеть баланс и разницу? Как надо и как правильно? Чтобы идея с холодильником сочеталась в разумных долях?
Я думаю - что первично в Украине? Малороссы или украинцы? Весы то туда, то сюда. Малороссы вот заискивают перед врагом, украинцы вроде как проиграли на выборах. Но история показывает, что сколько стены не разрушай - основание всегда было и будет в Украине крепкое. Его не русские строили своей пропагандой. Там заложили кирпичи до того, как Россия появилась на свет.
А НАТО нам необходимо.
Елена Кудренко