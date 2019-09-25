 Согласия я не давал, думал они опубликуют только свою часть, - Зеленский об обнародовании стенограммы разговора с Трампом

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Такие вещи, такие звонки между президентами независимых стран они не должны публиковаться. Потому что, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и т.д., но я не боюсь этого", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что не дава личного согласия на публикацию стенограммы разговора с Трампом.

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"Если требуется разрешение юридическое, я просто не знаю формат. Если должно был быть письменное разрешение - это один вопрос ... Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - добавил президент Украины.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.