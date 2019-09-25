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 Политика Украины
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 Согласия я не давал, думал они опубликуют только свою часть, - Зеленский об обнародовании стенограммы разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры между лидерами стран не должны публиковаться.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Такие вещи, такие звонки между президентами независимых стран они не должны публиковаться. Потому что, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и т.д., но я не боюсь этого", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что не дава личного согласия на публикацию стенограммы разговора с Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским

"Если требуется разрешение юридическое, я просто не знаю формат. Если должно был быть письменное разрешение - это один вопрос ... Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - добавил президент Украины.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150467
 
 
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Это он ещё и года не побыл у власти. Следующей власти придётся долго и нудно все исправлять после этих бурятов и клоунов. Если что-то останется.
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А в чем зашквар, пустая болтовня двух балоболов
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Странный он какой-то. Думал, что в США личные блудняки это такое же нормальное явление, как в Украине.

Борец с коррупцией ага.
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Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 6 ч.6 часов назад



Зеленский может уничтожить президента любой страны НАТО одним телефонным звонком.
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ДЕБІЛ !!! МОВЧИ УЖЕ !!!
Ти вже набалакало достатньо ...
Шо ти не знаєш ? Шо =юрідічєскоє= ? Ти ж диплЬОму "великого" юриста маєш.
Не думало воно ... А ти вмієш думати ? Знаєш, що це таке ?

От придурок кончений.
=свАю часть= ...
Бляха-муха (с)
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Боюсь, що з таким "талантом" воно ще щось утне. І не раз. Ну, поки не проженуть к чорту (м*яко кажучи).
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Вот сплошные проблемы
Только научили первую леди носить на приемы туфли с закрытыми носками , так теперь президент без бумажки заговорил 😀😀😀
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Скажи ще - а я не знав, що не можна просто так сказати по телехвону - та я усьо порєшаю, у мєня свой прохурор.
Отак вирішує справи клоун України. Не бачу сенсу його тримати ще 4,5 роки. Рєшала позорна.
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Вот только как теперь смотреть послу США в глаза и с ней работать, а это достаточно важный человек.
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Смотреть - легко, а вот договариваться будет сложнее. Но дипломаты и не на такие ляпы глаза закрываются, если это в интересах страны.
За Бокассу напомнить?
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Все опубликовано,ничего там военного нет.
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во первых опубликовано не все, а стенограмма,
а во вторых и етого Конгрессу может хватить, если поглубже копнет и всплывет,
шо доня то важное утаил.
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Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - добавил президент Украины.

Вова, думать тебе не идёт. Как это "только свою часть"?
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есть предложение в отместку опубликовать все телефонные разговоры порохохрячины, зомбоовоща, гниломордого юща, красного директора чучмы и коммуняцкой кравчучки со всем американскими президентами, во бесселер будет, Хичхок отдыхает Согласия я не давал, думал они опубликуют только свою часть, - Зеленский об обнародовании стенограммы разговора с Трампом - Цензор.НЕТ 2400
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А може краще головного Зебіла з ******? Ну хоча б "свою частину".
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Почему в заглавии темы не написано ;ПОЛИТИКА ЗЕЛЕНСКОГО;?
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Он шо в Трускавце не был? Там же все четко и ясно. Б..ть, якесь см!шене ! в одночас з цим траг!чне к!но (с)
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А тебя никто не спрашивал и спрашивать не собирается. Привыкай!
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Все что нужно знать о представлении ЗЕ о демократии

"Такие вещи, такие звонки между президентами независимых стран они не должны публиковаться. Потому что, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и т.д., но я не боюсь этого", - заявил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3150467

И куда же он опустит Украину- до северной Кореи?
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;Геополитика;?- ну просто как в Кремле говорят.
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1. Вова Зе не давал "личного согласия". Ха-ха-ха! Д.Трамп станет тебя спрашивать: "Владимир Александрович, Вы позволите..."? 2. Вова: "Я просто думал, что они опубликуют свою часть"... Эх, Вова, Вова, Ты же в институте учился! Тебе диплом о высшем образовании выдали!
Как можно опубликовать только одну сторону/слова одного из участников диалога, не утратив его содержание и форму?!?!? Если это сделать, то ВСЕ фразы будут вырваны из контекста! Источник: https://censor.net.ua/n3150467
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Украина возникла до того, как на свет появилась Россия
Политика / Общество 25-сен, 19:299 2 152 54

- Извините, что я здесь живу. Можно мне тут, скраю, тихонечко? Вы позволите? - Всем своим видом и действиями заявляет новая власть в своем посыле россиянам.

Еще полгода назад, имея Турчинова и риск "как бы не проскочить границу", освобождая Донбасс, мы так жалобно и заискивающе себя не вели. И украинец не спрашивал - а позволит ли ему путинская Россия присоединиться к НАТО или не позволит? Так и хочется спросить:

- вы вообще КТО? И кто вас учил свои слабости так явно выставлять напоказ, имея высокую должность и представляя Украину?

По предыдущим опросам и рейтингам желание присоединиться к НАТО было у большей половины украинцев, и у той, которая до второго тура выборов голосовала за Гриценко, Смешко, БЮТ, и так далее.

Не говоря уже об электорате Порошенко, который более чем последователен. И сейчас унижать все это количество граждан своей боязнью России - уму непостижимо! Давайте еще разрешения у них спросим? Есть такая штука, как запрос общества.

Понятно, что "уставшие" избиратели Зеленского показывают один запрос, четкие и последовательные избиратели Порошенко - другой, а так называемые "протестные" - не факт, что против НАТО.

Я, конечно, читала про опыт Эстонии - когда там создали такой же эксперимент с кандидатами на выборах. Просто раскрутили людей без политических достижений, правильный маркетинг, картинка на тв - и народ кинулся за них голосовать. Хорошо, что вовремя рассказали - ребята, это эксперимент. Они липовые кандидаты. Вот так - не надо. А мы пошли дальше и на деньги оголтелого олигарха, совсем сошедшего с катушек и плюющего на Украину - в полушаге от победы съехали на ж...пе с горки. И теперь наши "новые лица", не привыкшие побеждать, дружно расписываются за всю Украину - "Россия нам не позволит".

Путин во многом блефует. Андрей Полтава в своем шоу недавно задал одному вопрос:

- а в чем вы великие?

- ну, история великая. Культура там, скрепы...

- а медицина у вас великая? А экономика? А образование?

...

Надуманное величие, надуманная мощь, привязка всей экономики к трубе - а значит зависимость и опять-таки слабость. Санкции тихо точат их ресурсы, как термиты. А к нам пошли инвестиции и военная помощь, усиливая нас.

Интересно, наверное, составить как-нибудь список международных компаний, зашедших в Украину за последние 5 лет и наблюдать - как быстро и какое их количество начнет собирать вещички обратно, на выход из Украины. Процесс уже пошел.

Нас сейчас представляют люди, учившиеся на тренингах и лекциях ползти вверх по так называемой пищевой цепочке (можно послушать нового министра Милованова):

- напиши донос на своего конкурента;

- сожри его первым;

- столкни его первым.

Речь идет исключительно о победе на каждом конкретном жизненном фронте. В карьере, бизнесе. Но вот в политике, а тем более внешней, они побеждать не учились. Не то чтобы мы, их оппоненты, в свою очередь довольствуемся только идеей и нам не важен холодильник или материальные достижения. Но для победы над врагом эта самая Идея - обязательна. А у них, "новых", ее нет, там эта ниша пустая.

Я наблюдаю пример россиян - и патриотическое воспитание, и накачка идеей "мы великие". Хотя верхушка там та же самая - пищевая цепочка и ничего более. Идеей там накачивают низший слой для воспитания из них мяса для завоеваний. Они поэтому голодные, но "великие". Но мы же должны видеть баланс и разницу? Как надо и как правильно? Чтобы идея с холодильником сочеталась в разумных долях?

Я думаю - что первично в Украине? Малороссы или украинцы? Весы то туда, то сюда. Малороссы вот заискивают перед врагом, украинцы вроде как проиграли на выборах. Но история показывает, что сколько стены не разрушай - основание всегда было и будет в Украине крепкое. Его не русские строили своей пропагандой. Там заложили кирпичи до того, как Россия появилась на свет.

А НАТО нам необходимо.

Елена Кудренко
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Ахахаха)))) мафиози зелинский недоделанный...
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