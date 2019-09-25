 Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Опираясь на установленные процедуры, изложенные в Руководящих документах Министерства юстиции, обзор уголовного отдела министерства, официальную стенограмму телефонного разговора, а также учитывая факты и действующее законодательство, определено, что не было нарушений норм финансирования избирательных кампаний и не требуется проведение каких-либо других действий", - отмечается в заявлении Минюста США.
"Все соответствующие структуры министерства согласились с таким юридическим заключением, и министерство закрыло дело", - говорится в документе.
Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
І оце ВОНО, що так юлиться і підлизується - Президент.73%, ЩО ви мені наобирали Зєбіли?!???
Трамп: Вітаю з великою перемогою. Ми всі спостерігали в США і ви зробили грандіозну роботу. Те, як ви вийшли знізвідки, ви, кому не давали багато шансів, і врешті легко перемогли. Це фантастичне досягнення. Вітаю!
Зеленський: Ви абсолютно маєте рацію, пане Президенте. Ми досягли великої перемоги і ми тяжко для цього працювали. Ми багато працювали, але я хотів би зізнатися вам, що я мав нагоду повчитися у Вас. Ми використали кілька ваших прийомів та технологій і зуміли скористатись ними як взірцем для наших виборів, і так, це правда, ці вибори були унікальними. Ми були в унікальній ситуації, і ми зуміли досягти унікального успіху. Я можу сказати Вам таке: вперше Ви зателефонували мені привітати мене коли я виграв президентські вибори, а вдруге Ви телефонуєте мені зараз, коли моя партія перемогла на парламентських виборах. Гадаю, що треба частіше брати участь у виборах, аби Ви частіше дзвонили мені і ми могли частіше розмовляти телефоном.
нестадные какие то ни разу...
Впрочем , чтобы не говорили зелеботы., это радость неполноценных ,моска то не хватает понять,что в 2020 году в США выборы,что там осталось, что решит импичмент? Но информация для размышления обнародоанна,еще один нелецеприятный штрих к портрету Трампа перед выборами сделан.Очень тонко и умно, Трамп получил то, что готовил другому- компромат..
Но у Трампа нет монобольшинства в Конгрессе и Сенате.
Ці слова у США можуть розцінювати як пряме втручання вже України у внутрішні справи США:
Зеленській - «Если у вас есть любая дополнительная информация, которую бы вы могли нам предоставить, это было бы очень полезно для расследования, чтобы убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Насколько я помню, ее звали Йованович. Отлично, что вы первый, кто рассказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, так как она восхищалась предыдущим Президентом и была на его стороне. Она не восприняла меня достаточно хорошо, как нового Президента».