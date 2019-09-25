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Все про:Зеленский (2956) США (15390) Трамп (2411)

 Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Минюст США не видит правовых нарушений и оснований для расследования в разговоре между президентами США и Украины от 25 июля, стенограмма которого была обнародована Белым домом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Опираясь на установленные процедуры, изложенные в Руководящих документах Министерства юстиции, обзор уголовного отдела министерства, официальную стенограмму телефонного разговора, а также учитывая факты и действующее законодательство, определено, что не было нарушений норм финансирования избирательных кампаний и не требуется проведение каких-либо других действий", - отмечается в заявлении Минюста США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом

"Все соответствующие структуры министерства согласились с таким юридическим заключением, и министерство закрыло дело", - говорится в документе.

Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150466
 
   
 Топ комментарии
 
не говорите єто поклонникам шоколадного жулика
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Очередное фиаско в петином болоте Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6410.Увы участь неудачников,она такая.Не умеют как и их босс проигрывать Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6494.
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сегодня порохнявые свиньи останутся без шоколада, целый день рвали глотки, а вечером такой облом наступил, зелебобу не накажут, не рассказал он, где зарыты какао бобы Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 5737
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не говорите єто поклонникам шоколадного жулика
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Зєбіл при тому мегаскандалі, що зараз несе купу загроз Україні, у нас в США навіть посла немає! Не кажучи про те, що МЗС мав би вже відрядити спецпосланника на допомогу працюючому в поті чола послу. Це до розмов про якість нової зовнішньої політики.
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иди кушай свои рошєнки, свинобот )
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Очередное фиаско в петином болоте Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6410.Увы участь неудачников,она такая.Не умеют как и их босс проигрывать .
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трампнаши, где-то я уже видел это в парашке, хотя ольгинцы это и есть ипарашка
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Так это русня ботоферму расчехлила.
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Спамерам от солнцеликого торта ,нет покоя)))
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Зєбіла вже всі жаліють. Бідного хлопчика злий Трамп один на один з ****** залишив.
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сегодня порохнявые свиньи останутся без шоколада, целый день рвали глотки, а вечером такой облом наступил, зелебобу не накажут, не рассказал он, где зарыты какао бобы Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 5737
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Там початок такой огидний! ТАК вилізувати дупу! ТРАМПУ!

І оце ВОНО, що так юлиться і підлизується - Президент.73%, ЩО ви мені наобирали Зєбіли?!???

Трамп: Вітаю з великою перемогою. Ми всі спостерігали в США і ви зробили грандіозну роботу. Те, як ви вийшли знізвідки, ви, кому не давали багато шансів, і врешті легко перемогли. Це фантастичне досягнення. Вітаю!
Зеленський: Ви абсолютно маєте рацію, пане Президенте. Ми досягли великої перемоги і ми тяжко для цього працювали. Ми багато працювали, але я хотів би зізнатися вам, що я мав нагоду повчитися у Вас. Ми використали кілька ваших прийомів та технологій і зуміли скористатись ними як взірцем для наших виборів, і так, це правда, ці вибори були унікальними. Ми були в унікальній ситуації, і ми зуміли досягти унікального успіху. Я можу сказати Вам таке: вперше Ви зателефонували мені привітати мене коли я виграв президентські вибори, а вдруге Ви телефонуєте мені зараз, коли моя партія перемогла на парламентських виборах. Гадаю, що треба частіше брати участь у виборах, аби Ви частіше дзвонили мені і ми могли частіше розмовляти телефоном.
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слышь, ты стукач, что что что ко мне в посты все время ныряешь? чтобы потом жалобы на меня кидать? где тебя петяшлюху этому научили? Мін'юст США не бачить підстав для розслідування в телефонній розмові Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 6681
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точно - тут всегда примерно 50/50 именно поетому в Конгрессе вечные дискуссии и результат никогда неизвестен.

нестадные какие то ни разу...
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*Звук грустного тромбона в штабе порохоботов*
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Ого зебилов набежало, видать хорошо пекло у умственно отсталых. И шо голосования за импичмент не будет да?
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Та то лахта на нічну зміну заступила, вони за зелю пальці в кров розбивають до клави
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Так надо же хоть в чем то "перемогу "зеленского продемонстрировать.
Впрочем , чтобы не говорили зелеботы., это радость неполноценных ,моска то не хватает понять,что в 2020 году в США выборы,что там осталось, что решит импичмент? Но информация для размышления обнародоанна,еще один нелецеприятный штрих к портрету Трампа перед выборами сделан.Очень тонко и умно, Трамп получил то, что готовил другому- компромат..
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импичмент от демократов вылился в громкий пук Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 795
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- Пане президенте, покажіть на цій ляльці, де Трамп вас трогав
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ЗЕблевотные тролли слетелись как мухи на говно. Пять клавиатурных ананистов уже наложили по кучке дерьма
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Щось мені підказує що це один і той же Зєбіл під різними ніками
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Обнародование стенограммы с жалобами преЗедента на Меркель и Макрона больнее ударило по Украине, чем по Трампу.

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Кишеньковий генпрокурор Зеленського також не бачить ніяких причин. Вірніше, вже забув.
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А как клоун стелил то! Ну разве можно кума генпрокурором! Всех по конкурсу... а зебилы жрут эти фекалии двумя руками.
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Грета Тунберг и телефонные переговоры такие были два джокера демократов и увы. Байден и Нэнси Пелоси жуют бамбук.
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Дно конечно бетонное, но верю- Владимир Александрович его пробьет!
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Пора левакам начинать надумать сопли пузырями ))

Мін'юст США не бачить підстав для розслідування в телефонній розмові Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 829
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Не Минюст, а человек Трампа в Минюсте. Та же хрень, что у ЗЕлюпы в Украине.

Но у Трампа нет монобольшинства в Конгрессе и Сенате.
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В общем, как и 2 раза до этого, дерьмократы решили, что ухватили Б-га за бороду и в очередной раз обкакунькались. Всю эту кашу они заварили, исходя из того, что Трамп шантажом требовал от Зеленского нарыть компромат на сына Байдена, угрожая в противном случае перекрыть помощь Украине. В опубликованной стенограмме даже близко этого нет. Есть сомнительное высказывание Зеленского "прокурор 100% мой человек", но это уже проблемы не Трампа, а Зеленского. Зато это всё определённо ***** скажется на рейтинге Байдена. Трамп теперь может просто строить свою предвыборную кампанию на жирном троллинге демократов. Типа, смотрите, люди добрые, Хиллари и Джо хотели меня импичнуть по липовому обвинению в связи с Россией, потом хотели меня импичнуть по липовому обвинению в обструкции правосудия, а после этого хотели меня импичнуть за то, что просто попросил президента нашей страны-союзницы расследовать коррупцию Байдена.
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Судячи з публікацій - це стенограма їх першої розмови після обрання.

Ці слова у США можуть розцінювати як пряме втручання вже України у внутрішні справи США:

Зеленській - «Если у вас есть любая дополнительная информация, которую бы вы могли нам предоставить, это было бы очень полезно для расследования, чтобы убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Насколько я помню, ее звали Йованович. Отлично, что вы первый, кто рассказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, так как она восхищалась предыдущим Президентом и была на его стороне. Она не восприняла меня достаточно хорошо, как нового Президента».
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