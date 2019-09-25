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Все про:помощь (3093) Евросоюз (12595) Трамп (2411)

 Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине

Президент США Дональд Трамп подчеркивает, что Украины - стратегически важная для Европейского Союза страна, и страны Европы должны помогать ей больше.

Об этом Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США помогают Украине, но другие страны должны больше помогать Украине, Германия, Франция, европейские нации должны помогать больше. Они должны чувствовать больше вины за то, что не делают то, что им следовало бы делать. Вы стратегически очень важны для ЕС. Они это знают и фактически говорили мне это, но этого не видно на деле. Я уверен, что вы им это говорите, и я, безусловно, буду со своей стороны говорить им об этом", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Беспрецедентная поддержка Украины, - в ЕС отреагировали на слова Зеленского и Трампа о том, что Евросоюз недостаточно поддерживает Украину

Трамп также указал, что "Украина потеряла Крым во время другой администрации (США. - Ред.), не во время администрации Трампа, во время администрации Обамы".

"Я не думаю, что это должно быть произойти с Украиной, но это произошло уже некоторое время назад", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3150465
 
   
 Топ комментарии
 
Нам потрібні помагальщики, бо у нас не всі дома.
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Томагавки с ЯО очень бы помогли в этом вопросе.... Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 4012
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то есть иными словами рыжий плут пообещал присоединится к всеобщей европейской озабоченности и говорить об этом, говорить и говорить Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 6430
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Томагавки с ЯО очень бы помогли в этом вопросе.... Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 4012
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Нам потрібні помагальщики, бо у нас не всі дома.
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то есть иными словами рыжий плут пообещал присоединится к всеобщей европейской озабоченности и говорить об этом, говорить и говорить
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Зєбіл за 5 останніх років ЕС виділив Україні допомоги на суму, що дорівнює більше ніж третина річного бюджету України.
Щиро дякуємо за допомогу у скрутний час.
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это все хорошо, а сколько из них пошло на выплату и обслуживание долгов тем же европейским партнерам?
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балбес соевый, ты наверное не в курсе, что госдолг обслуживается кредитами мвф, а эти ваша порохнявая шайка просто разворовала
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Цэ доривнюе тому, шо вкрали, ты тоже из той ШАЙКИ?
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Коломойський вкрав 5,5.
Зеленський вкрав всього 40 млн. євро.
Ти про що?
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Це ще більше принизить європейців. Піпец
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Вот и об....... ся. Всех заставил зашевелится и вроде не вымаливал. Это про ЗЕ, да - да.
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Давать можно тем кто этого заслуживает
Хохлам свинопасам давать нельзя, все равно растащат и землю свою защищать не будут, потому что отродясь бздуны и халявщики.
Помогать нужно украинцам-козакамч настоящим воинам
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Лучше бы лидеров Франции и Германии поменял Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 7808
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как только ток сразу, ну типа, закончим свой ответный прикол и тогда посмотрим, пока ещё за свой прикол вы и 10% не заплатили, а ведь за всё надо платить, за все своий шутки и .....
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США укрепляет границу Литвы. Украину слили, хоть их отстоят.
Политика Зеленского.
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РосЦию из-за допинга не допустят к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???......
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ТРАМП: - «Велике спасибі всім! Ми зустрілися з Президентом України. І він зробив мене ще більш знаменитим»

Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 1600
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так уже ж вроде вчера поговорил - вы не будете помагать и я не буду.
тока два клована могут сделать вид,
шо понимают друг друга - всем остальным ничего непонятно.
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