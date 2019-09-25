 Группа украинских ветеранов прошла реабилитацию в медицинском центре Минобороны Болгарии. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Это уже шестнадцатый группа раненых ветеранов, прошедших курс медицинской реабилитации в Болгарии. В соответствии с Соглашением между Украиной и НАТО предусмотрено, что до 2020 года реабилитацию в Болгарии пройдет 300 ветеранов. В настоящее время ее прошли уже почти полторы сотни.

Показаниями для физиотерапии в "Калероя" являются повреждения опорно-двигательного аппарата и травмы периферической нервной системы верхних и нижних конечностей.

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Все расходы, связанные с прохождением физиотерапии, международной и местной транспортировкой, медицинским страхованием и питанием обеспечивает Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.