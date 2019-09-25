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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2956) ООН (2839)

 Никто не может чувствовать себя в безопасности когда идет война в Украине, когда идет война в Европе, - Зеленский в ООН. ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах на 74-й сессии Генеральной Ассамблее ООН.

Полный текст выступления украинского президента:

"Глубокоуважаемый господин Президент, Ваши превосходительства, Дамы и господа!

От имени Украины поздравляю Вас, господин Президент, с избранием Председателем 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украина поддерживает реализацию всех амбициозных приоритетов нынешней Ассамблеи.

Будем откровенны, у всех присутствующих здесь – разные интересы, взгляды, ценности и проблемы. Но есть то, что всех нас объединяет. У каждого из вас, дамы и господа, тоже было то самое, первое выступление с этой трибуны.

Пожалуйста, вспомните свои ощущения в тот момент. Каждый из вас, авторитетный и уважаемый сегодня, был когда-то начинающим, но, я точно уверен, искренним мировым политиком. И тогда коктейль из прагматизма, скепсиса и строгой геополитической реальности еще не успел погасить ваш пыл, романтизм и непоколебимую веру в то, что мир можно изменить к лучшему.

Вспомните, как важно было тогда донести проблемы и беды своей страны и своего народа. Как важно было тогда быть услышанным.

И сегодня у меня аналогичные ощущения.

Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого "быть услышанным" стало смыслом жизни. Ведь у этого человека был божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его неповторимое пение. Но, к сожалению, есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. Она выглядит – сейчас я вам покажу – вот так.

12,7 миллиметра, которые не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это – стоимость человеческой жизни.

Таких историй – тысячи. Таких пуль – миллионы. Добро пожаловать в 21-й век. Век возможностей. Где вместо "быть услышанным" у вас есть возможность быть убитым.

Человека, о котором я вам рассказал, звали Василий Слипак. Это украинец, солист Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.

5 лет продолжается война на Донбассе. 5 лет, как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать, наша, именно наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность.

Более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти ужасные цифры звучат здесь с одной лишь поправкой – ежегодно эти цифры растут.

Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и восстановление мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор.

Именно поэтому мы нуждаемся в мировой поддержке. Я понимаю: у всех присутствующих здесь – собственные государственные хлопоты. И чужие проблемы не должны волновать вас больше, чем собственные. Но в современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны. И никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе.

И мнение, что все это вас не касается и никогда не коснется, может стать роковым. Нельзя думать о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, мелочи. Ведь именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. И ценой невнимательности, молчания, бездействия или нежелания поступиться собственными амбициями в конце концов стали десятки миллионов человеческих жизней. Неужели человечество начало забывать об этих страшных уроках истории?

Украина о них помнит. И Украина всегда демонстрировала готовность обеспечивать мир цивилизованным путем. И делала шаги на пути к международной безопасности. Например, когда отказалась от ядерного потенциала, который в то время был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых.

Потому что нам казалось, что все мы строим иной, новый мир. В котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок.

В конце концов в этом "новом" мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан.

Именно поэтому кто, как не Украина, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил?

Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, а следовательно – нуждаются в обновлении.

Организация Объединенных Наций. Но будем откровенны – являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно их объединяет?

Это бедствия, катастрофы, войны.

С этой самой высокой в мире трибуны всегда слышны призывы к справедливым изменениям, праведные обещания, провозглашение новых инициатив. Пришло время сделать так, чтобы они всегда подкреплялись реальными делами. Поскольку в современном мире, где человеческая жизнь стоит 10 долларов, слова уже давно обесценены.

Вспомним, с какой целью в 1945 году была создана ООН? Это поддержание и укрепление мира и международной безопасности. Но что делать, когда в опасности сама основа международной безопасности?

Ведь любая война сегодня – в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или ином уголке планеты, независимо от количества ее жертв – это величайшая угроза всей цивилизации.

Потому что в 2019 году человек разумный, гомо сапиенс, до сих пор решает конфликты, убивая себе подобных. На протяжении всего времени своего существования человечество постоянно находило новые способы для преодоления расстояния, передачи информации, лечения болезней.

И только одно остается неизменным: противоречия между народами и государствами до сих пор решаются не словами, а ракетами.

Not by word. But by war.

Не думайте, пожалуйста, что война где-то далеко. Методы ее ведения, технологии и вооружение привели к тому, что наша планета уже не настолько велика. И сегодня времени, которое я потратил на последний абзац, достаточно, чтобы разрушить Землю до основания.

Это значит, что на каждого лидера ложится ответственность не только за судьбу собственной страны, но и за судьбу всего мира. По моему мнению, нам нужно осознать, что сильный лидер не тот, кто, не моргнув глазом, отправляет тысячи солдат на верную смерть. Сильный лидер тот, кто бережет жизнь каждого человека.

Давайте сейчас ответим сами себе – что дают человечеству наши встречи? Если для кого-то это лишь политический театр, где играют роли, декларируют светлые намерения, которые потом перечеркиваются темными делами?

Это – не просто трибуна. И не сцена. И семь с половиной миллиардов жителей планеты не зрители, а непосредственные участники реальной жизни.

Основы сценария этой жизни закладываются именно здесь. И сегодня от каждого присутствующего зависит одно – будет ли эта жизнь вообще.

Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали "15 минут, которые изменили мир". Но я прекрасно понимаю: изменить то, что существует тысячи лет, за 15 минут просто невозможно. А поведенческие теории говорят, что война является неотъемлемой составляющей человеческой сущности. Но мир меняется. Человек меняется вместе с ним. И если когда-то мы обучились письменности, математике, изобрели колесо, пенициллин и покорили космос – значит, у человечества все-таки есть шанс.

Осознавая всю опасность цивилизации, мы должны генерировать иные смыслы. И бороться за новую человеческую ментальность, где агрессия, гнев и ненависть будут атрофированными чувствами.

Дамы и господа! В этот день, 25 сентября, умер Эрих Мария Ремарк.

А 90 лет назад мир увидел его роман "На Западном фронте без перемен". Напомню слова из предисловия к нему: "Это попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов". А еще 90 лет назад мир увидел другой роман. Это "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя. Вот цитата оттуда: "Войну не выигрывают победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать..."

Мир должен помнить: каждое последующее искалеченное поколение – это путь к новой войне. Которую невозможно выиграть победами.

Некоторые говорят сейчас:

"Третьей мировой войны не будет. Будет последняя".

Надеюсь, эта фраза – осознание угрозы для планеты, а не анонс.

Спасибо!"

Источник: https://censor.net.ua/n3150463
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошо выступил !!!!
Все по делу !!!
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ну хоть я и *порохобот* но признаю,выступление сильное
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Да точно..ЗЕленский за мир..за руский мир!
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Да точно..ЗЕленский за мир..за руский мир!
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Слово "росія" не прозвучало, слово "путін" не прозвучало.
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х#йло [то, что ты называешь 'путин'] c трибуны оон действительно не прзвучало. а про российскую агрессию и про аннексию россией крыма он отчетливо сказал. я, конечно , не зе-адепт, но не надо врать лишнее.
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Хорошо прочитал написанное кем-то...что не есть улидивительно...артЫст разговорного жанра...😀
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в любом случае, почти всем насрать, судя по присутствующим в зале
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Якось абсолютно завсім не смішно, але все правда.
Американський комік Біл Маєр про телефонну розмову Трампа і Зеленського ...
Прой@бана країна
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Один из величайших политиков современности!
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И шо? Пришли его послушать? Говорят, "не зашло"..
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Ну положа руку на сердце речуху не плохую зебобику написали...молодцы...
Автору текста респект...и автор этого текста явно не чувак с ксивой презЕдента...
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Тільки порохоботи справжні патріоти!

youtu.be/ndCqoiSvG8o

ervinartem.patrioty.org.ua/blogs/khto-taki-porokhoboty-ta-infovolonery-zvidky-vzialysia--severyn-pidhirnyi-295831.html
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Це не промова.Це монолог провінційного трагіка."У нас війна але,ой мамо і люди добріє,я сцю воювати.Я за лав-піс-секс-рок-н-рол.І ще я тільки шо взнав два нових прізвища:Ремарк і Хемінгуей".
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Вечером на 1+1 смотрел отрывки " немецкого" сериала "Сваты",В годы Второй мировой войны ,немецкие оккупанты специально на оккупированной территории крутили фильм "Чапаев",потом делали облаву и вылавливали партизан и ... Никто не может чувствовать себя в безопасности когда идет война в Украине, когда идет война в Европе, - Зеленский в ООН - Цензор.НЕТ 5728
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а вот рыжий, заокеанский партнер ***** чувствует себя вполне безопасно и уже посоветовал решать проблему с личных контактах, немецкая бабушка тоже прекрасно себя чувствую верхом на очередной газовой трубе и мечтает стать второй шредершей, французик тот вообще ***** спит и видит членом большой восьмерки и тащит его туда всеми своими перепонками на руках, так, что это по сути был вопль в пустыне. порохохряк за 5 лет все простал своим мародерством и алчностью, теперь хрен кого убедишь, что это слова искренние
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балбес, ты это ты сейчас свой мозг на клаву выплеснул или как обычно в тетрадочку заглянул? Ніхто не зможе почуватися в безпеці допоки в центрі Європи, в Україні іде війна, - Зеленський в ООН - Цензор.НЕТ 344
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Зєбіл це просто, але це правда, ми зробили себе разом, навіть ті, хто за сцикла не голосував
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правда в том, что ты являешь порохнявым прихвостнем и сутками отмазываешь лживого мародера на цензоре, а мне лично, что зелебоба, что порохосвин все едино, для меня они оба иуды, которые только и думают, как продать Украину подороже в целях личной выгоды
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От тільки не треба було йому згадувати Ернеста Хемінґвея...
«Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістику, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни.1918 р. записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на італо-австрійський фронт. 8 липня 1918 р. його було важко поранено у ноги. 1919 р. Хемінгуей повернувся до США. Відзначений срібною медаллю «За доблесть» і Воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий на батьківщині як справжній національний герой. »
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Не зрозуміло, як наведена цитата пояснює, чому не потрібно було згадувати Хемінгуея?
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Никто не может чувствовать себя в безопасности когда идет война в Украине, когда идет война в Европе, - Зеленский в ООН - Цензор.НЕТ 3783Не можу роздивитися то фани чи порохоботи?
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Хорошее выступление Президента Зеленского.
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Зеленський заявив, що мріє, щоб його промову колись назвали "15 хвилин, що змінили світ"... сорі, Вова, але поки що твоя промова називається "15 людей, які послухали Зеленського".Никто не может чувствовать себя в безопасности когда идет война в Украине, когда идет война в Европе, - Зеленский в ООН - Цензор.НЕТ 3818
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"Ще ніколи "Вечірній Квартал" так не провалювався", - подумав Штір Зеленській.
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ну хоть я и *порохобот* но признаю,выступление сильное
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Мне нравиться как доктор Хаус выступает,ой не так...как лечит больных.
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не путайте хер с пальцем уважаемый,если я говорю ,о конкретном выступлении,это не значит что зе мой президент
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В первой серии когда Голобородько говорил матом о нашей реальной жизни мне и многим другим это тоже очень понравилось. Вот если бы Зеленский снял два своих высоких туфля и постучал по трибуне ,то это было бы нечто. Ніхто не зможе почуватися в безпеці допоки в центрі Європи, в Україні іде війна, - Зеленський в ООН - Цензор.НЕТ 6556
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ну до Хрущева он не дорос,или тупой или умный)
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Скорее умный,при царях шуты всегда были умнее всех приближённых к царю и все неудобные вопросы Царю или от царя .придворные шуты умно сглаживали,но получали оплюху.
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Зеленський саме ваш президент, якщо у вас громадянство України. І навіть ті, хто голосував за Порошенко зараз несуть відповідальність за нового президента, бо зараз він не тільки особистість.
Добре, що ви можете признавати позитив від Зеленського, а інші наче чекають і сподіваються на помилки Зеленського, що він стане проросійським, щоб потім сказати "а ми ж говорили!", а що інтереси країни важливіше гордині, то таке. Навіть щось хороше готові з багном мішати, хоча декілька місяців тому безпідставні обвинувачення в бік Порошенка самі відбивали. Чи це різні "порохоботи"? Чи це якась дводумність? Вже обридло розочаровуватись в людях(
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Осталось узнать сценариста. А роль однозначно сыграна отлично.

Жаль только, что зрителей было меньше, чем на истеричном выступлении шведской девочки-аутиста про экологию.
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РосЦякию из-за допинга не допустят к 0лимпиаде 2020?. ...... . . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??--
Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???......
.
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Хорошо выступил,но оон не имеет никакого значения уже.Мертвая организация.
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Что порадовало! Наконец-то Воха выдавил из себя, что роисся агрессор.
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Кака война? Так - проблемы в двусторонних отношениях(с)
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В принципі не погано Пісюнограй виступив. І куля, і Сліпак і раша агресор , все доречно.
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раша...роися...Він жодного разу не вимовив слово росія.
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Цитата з наведеного вище тексту: "5 лет продолжается война на Донбассе. 5 лет, как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым."
Сльози очі застлали? Чи навмисно в оману людей вводите?
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Так...стосовно Криму сказав...стосовно Донбасу не сказав.
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Сильная речь - даже интересно, найдет ли соя до утра зраду.
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А що його сільнай рєчі було сказано про Путіна?
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5 лет продолжается война на Донбассе. 5 лет, как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым.Источник: https://censor.net.ua/n3150463
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Это украинец, солист Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.Источник: https://censor.net.ua/n3150463
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А що, промова може бути сильною, тільки якщо там 'Путін' слово є?
Ви з тих, хто вважає, що поминання того сморчка придасть ваги вашим словам?
Так буде вам відомо, що наша проблема не путін, а саме росія з її спитими вщент імперськими мізками, яка обере такого, що буде продовжувати нинішню політику як тільки це ущербне кане в лєту.
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Не приемли имене Господа Бога твоего всуе (Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно) . Третьей заповедью запрещается произносить имя Божие, напрасно, без должного благоговения. Приемлется имя Божие напрасно, когда произносится в пустых разговорах, шутках и играх.
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Зарплату учителям по 4000 евро тоже пусть на бумажке зачитает, судя по каментам ЗЕбилам этого будет достаточно . Пабьеда...Чувствую шо ЗЕкоманда скоро будет грамоты и отличительные значки печатать ну типа как при совке..что то там == "почётный ЗЕбил Киева".. или "За заслуги перед ЗЕцарём" "за взятие ларька с шаурмой" .. ЗЕбилам этого должно хватить, ещё и будут спасибо говорить, а про ту эпоху бедности ЗЕскот уже и не вспомнит...ведь тут же грамоту и значёк дали. Эх Петя..хотел по европейски, по людски...просчитался - малоросскому зебилью грамота от царя важнее.
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зря он сказал, шо 10 долларов. нужно было сказать 642 руцких рубля. кони б там поподдохли вместе с машкой захеровой.
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зачистка парубок и авакова это подготовка к разворовыванию земель коломойским
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Ну, просто може якійсь дівчині-пацифістці у квітнявому вінку, з якоїсь сонячної рожевої країни - цей виступ може й пасував би. Обкуреній канабісом. Може з Нідерландів..
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Самое интересное что на Московии и в её колониях показывают только выступление российского представителя ООН,а на всех других цензура.
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Дивлюся свинособак з **********. Там прям палпхкотить від виступу Зе. Якщо від Зе у свсобак підгорає, тоді ставлю Вавану зачьот.
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Хороший текст.
Теперь плешфюрер не будет встречаться с Зеленским - будет бояться пули...
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Текстом можна підтертися. Клоуни всі разом писали, мріючи про руській скрєпний мір. Тільки ніхто їх не зрозумів. Та й соромно клоуну-молокососу втирати досвідченим пацифістам з ООН тривіальні речі, про які вони не одну книжку написали.
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Текст хороший. Но окончание - скомкано. Не понятно, что он хочет конкретно...
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Это не война, это мародьор наживается на крови.
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Речь безукоризнена.Тут и о том,что никому не удастся отсидеться в своей "квартире",если существует маньяк с огромным вооружением(опять-двадцатьпять)И страна-маньяк конкретно названа.И о том, что нас в общем-то "кинули" корректно сказано.И про наши ежедневные жертвы...Это,конечно,вряд ли что-то изменит,но говорить по крайней мере надо.А речь,повторюсь,блестящая.Не знаю,кто это писал,но очень круто.
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ПРЕДВЕНЧАННЫЙ. Слуга народа.
ДЕГРАДАЦИЯ.
Волевая седация
И добро все в прострации,
А аннотации вам дарит народа слуга
И Евро-Мадам сучит путь не давая вздохнуть
Ведь вся грудь нараспашку и Россия в тельняшке
В Сочи все крохи собрав и по телу мурашки
И замашки лидера из Питера
Идут погибелью.
СЛУЖИТЕЛЮ.
СМОТРИТЕЛЮ.
А вот юлить пора забыть.
И мучить снова Украину прекратить.
Доить воюющую страну уже не в моде
Определить волну ведь можно в поле
И маске заплатить все вдоволь в доле
АТО раскис слепой Маркиз...
Но ведь Земле Мы служим, небо молим
Я жить хочу в Европе , но не в попе
И ночью прикрываюсь я АТО на зоне
Ошибки олигархов наклоним на дожде
Эдем мы гоем строим по весне
Надеждой воем на луне
И насаждается запоем
С достойнім
Он десненый
Китаец седоволосый .
А где же сила Ванина
Смысл жизни Россиянина.
А нам смотрителям судьбы служителям
Миллионов здешних грешников гонителей
Было ясно сказано Хранителем:
,,Хочешь друга надежным - строй свой дом холодным".
А честность не пресность,косность не колкость, а хитрость не крутость.
Желаешь Бога хорошим - давай добро голодным
Сеешь зло вокруг - кругом станешь ународа слуг,
Хочешь страсти низов - пожнешь страсти у мхов ,
Жалко любви далеким - ужалят близкие болью
И ты можешь быть злым - слугой молодым
Но ни когда ты не станешь вечно другим
Сердце ведь ноет от зла
Совесть поет за козла.
А гнев он печеночный .
ПРЕДВЕНЧАННЫЙ .
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Нормальна промова - не дарма народ довіряє новому президенту Зеленському !
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