 Беспрецедентная поддержка Украины, - в ЕС отреагировали на слова Зеленского и Трампа о том, что Евросоюз недостаточно поддерживает Украину

Эта реакция появилась вскоре после того, как 25 сентября была опубликована стенограмма разговора за 25 июля между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, в которой оба пришли к общему мнению, что европейские государства делают недостаточно для помощи Украине. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ" , - говорится в заявлении пресс-секретаря Могерини.

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В тексте также указывается, что сумма в более чем 15 млрд евро не включает "многочисленные вклады" от отдельных стран-членов ЕС, которые были предоставлены Украине.

"Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад", - говорится в заявлении.

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Напомним, Европейский союз после оккупации Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продолжает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Европейские лидеры, в частности, Франции и Германии, также являются участниками переговорной группы стран под названием "Нормандская четверка" по поиску путей урегулирования ситуации на востоке Украины.