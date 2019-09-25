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Все про:Зеленский (2956) Путин (25066) Трамп (2411)

 Трамп надеется, что Зеленский и Путин решат проблемы в двусторонних отношениях

Президент США Дональд Трамп в среду выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин смогут встретиться и решить проблемы, существующие в российско-украинских отношениях.

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому в ходе встречи в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также констатировал, что Киеву и Москве удалось недавно добиться прогресса в отношениях. "Вы недавно добились прогресса (в отношениях) с Россией", - сказал Трамп. "И продолжайте делать это", - посоветовал американский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я вам дал противотанковые установки, а Обама отправлял подушки и одеяла, - Трамп о военной помощи Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3150461
 
 
 Топ комментарии
 
Агент кремля Зеленский посрался со всеми союзниками Украины.
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Україна мала лідера світового масштабу . Але зє-вівці замість Петра обрали петрушку. Тепер всій Україні доведеться розгрібати зелене лайно, що залишить після себе цей блаЗєнь
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Агент кремля Зеленский посрался со всеми союзниками Украины.
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Огласите этот список союзнико.Аж заинтриговали.
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З нету:Стенограма опублікована і це дійсно провал.Із цієї стенограми дійсно випливає кілька фактів:
1. Трамп говорив про «проблему» в Україні щодо розслідування по сину Байдена. Взагалі в цій розмові прізвище Байдан згадується кілька разів.
2. Зеленський сказав, що оскільки ми отримали більшість, то скоро генпрокурором буде «моя людина». Так і сказав «моя людина» і почнется розслідування.
3. Трамп сказав Зеленському що надалі контактувати з українською стороною в цьому питанні буде його адвокат Джуліані.
4. Також Трамп у розмові наголосив що Європа нічого не робить для України, особливо Меркель. В чому Зеленський фактично підіграв Трампу.Детально можете почитати стенограму. Я її закину в коментарі.Висновки.
Дійсно, розмова стосувалася питань розслідування по питаннях Байдена. Поганим є те, що Зеленський фактично визнає що у нього будуть свої люди і що вони зможуть вирішувати проблеми.
Але найгіршим, на мою думку, є те що фактично були применшені наші Європейські партнери, що може викликати кризу у відносинах з Німеччиною та Францією.
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А які такі "наші партнери"?
Жабоїд і Ріббентропша це *************, які нагинають під х.йла, а не "наші партнери"...
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Ще й лайк тут же якийсь кацап поставив...
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Який сором для!! України Американський комік Біл Маєр про телефонну розмову Трампа і Зеленського та її можливі наслідки https://www.youtube.com/watch?v=YfgnxNlX5Xs
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Капец... из сериального президента он сращу стал настоящим президентом... Какая про%ная должна быть страна... Спасибо зебилам, что мы это должны теперь слушать...
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Трамп дебил, по понятиям #уйла восстановить отношения с Украиной это возродить СССР Трамп надеется, что Зеленский и Путин решат проблемы в двусторонних отношениях - Цензор.НЕТ 3573
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дебіл і клован: бо він не лише не міг пояснити Трампу цієї очевидної істини; а він сам її не доганяє.
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рыжий плут умыл руки,типа я не я и хата не моя Трамп надеется, что Зеленский и Путин решат проблемы в двусторонних отношениях - Цензор.НЕТ 5334 ваши проблемы не моя забота
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Трамп просто зрозумів, що це глухе діло - розмовляти з тим, хто не вміє розмовляти, і послав до Путіна. Чи на Путіна. В цілому, навіть жаль, що все отак закінчується.
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Нда...нет больше у Украины союзников,походу реально за вечер просрали.
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Зеленський:
Дуже Вам дякую. Я був би дуже радим приїхати і зустрітися з Вами особисто і краще познайомитися. Чекаю на зустріч з Вами і також хотів би запросити Вас відвідати Україну, приїхати до Києва, до чудового міста. У нас чудова країна, яка Вас ласкаво запрошує. ....
Ми можемо або взяти мій літак і полетіти до України, або можемо взяти Ваш літак, який напевно є набагато кращим ніж мій."

И на этом самолете прямиком на Донбасс, показать Трамплину ежедневное улучшение отношений с россией в виде обстрелов, раненых и убитых.

Источник: https://censor.net.ua/r3150452
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Мдаа, Трамп не лучший представитель своей страны, он или с Волкером не общается или совсем потерян.
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А когда петя на хиллари поставил,а потом трамадол отрывался на Украине,это конечно было верхом дипломатии и петиного мастерства .
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Ставка на Хиллари была у всего мира. За Трампа были русские и прочая нечисть.
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Та шо ти завівся?Аж вспрів.Подивись на цих двох ... ************ і втішся думкою,що ми не одні такі дурні на цьому світі.
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Трамп так й не втямив хто такий путін...чи дурня вмикає
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Гугли- ;Трамп золотой -дождь- фсб;
Ах, да! Сепары и ольгинцы, жалуйтесь до потери пульса. На кону Украина. Точнее- на волоске.
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.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Чого ви галасуєте?Шо було незрозуміло ще до зустрічі?Шо два зебіла - єто сіла?
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там не два зебіла; там - зебіл+дебіл. Втім, різниця не надто суттєва в глобальному масштабі.
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В США Зеленский вел себя как нормальный человек, а не как гопник. Если бы и в Украине он вел себя так всегда.
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это когда он на пресс-конференции сказал представителям всей мировой прессы -Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН?

Это НАШИМ журналистам он может говорить (как в первом своем комменте Грошам). Для всего цивилизованного мира такой ответ - это откровенное хамство.

гопотой был - гопотой остался.
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Не погоджусь. Він став більш гопотой. Більше можливостей.
З хама не буде пана.
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Віддавай назад ядерну зброю і проблеми будуть вирішені.
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ВСЮ ядерну зброю з України забрала Россія.
Не знав?
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І знати не хочу. Це робилось під шаленим тиском з боку США. Нехай тепер і забезпечують нас ядерною зброєю.
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Перемовини між вбивцею, і жертвою, яка ще жива?
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А я то думаю, почему МИДу рашки не понравилась то, что опубликуют стенограмму разговора.
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Трамп предложил Зеленскому и дальше договариваться с Путиным, сдавая ему все позиции Украины, за которые мы боролись столько лет ценой тысяч наших жизней.

Феерично.
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Україна мала лідера світового масштабу . Але зє-вівці замість Петра обрали петрушку. Тепер всій Україні доведеться розгрібати зелене лайно, що залишить після себе цей блаЗєнь
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Это если Украина выстоит. А шансов раз в пять меньше чем в 2014.
Они это сделали.
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Якщо "слуги урода" здадуть Україну під ноги ***** то не виживе взагалі ніхто. Така є реальність , підтверджена історичним досвідом.
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Умудрится обгадить Германию,Францию,вляпаться в скандал в США,получив пинка от Трампа-зебилы скажите,что нам деваться некуда,как только на поклон к х..лу...
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Другими словами Бобику сказали не *******...те нас своими проблемами.
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Що це за стосунки мають бути? На шо це він натякає ?
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Які можуть ще бути натяки для Монікі Зєлінскі ?
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Евопа и Америка взохнула с облегчением, посе того как Зеленский стал презедентом.
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А Россия ещё с большим облегчением.
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Что делает Россия в украинском Крыму,может пора уже валить ватникам из Крыма? ...да и приплод пусть забирают Трамп сподівається, що Зеленський і Путін вирішать проблеми в двосторонніх відносинах - Цензор.НЕТ 5119
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Что ж... Похоже, приплыли. Но если женщина способна быть Воином, мужчине, пускай он один из 8%- раскисать точно не стоит.
Не первый удар.
https://www.youtube.com/watch?v=XCXXmwAzOaA
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Напутствие Трампа Зеле:
- Ну что сынок, ты хотел побыть великим политиком? Так давай поговори с моим тоже великим политиком Путиным. Попробуй с ним там сам договориться. А мы так, на словах тебя поддержим...
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нє, тут просто є два кінця - або до Росії, або до всього іншого світу. На два боки не виходить.
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Так и не лезь Володя туда а пошли очень бережно их всех Нах. Один из них, и все в Украине знают кто это, на тебе хочет выехать 4+4 а там уже и Пох после 77.
.Думай Володя, думай, или Украина и ты в музеях Украины через 100 лет в образе Тараса Григорьевича Шевченко ты в вышыванке и все украинцы любых национальностей тебя вспоминают добрым словом и все счастливы. Или ты весь в Богдане в российской косоворотке в юфтярях и с сударушкой-барышней по грязной улице мимо деревянных избушек российской деревни вприсядку. Думай Володя, думай.
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В переводе с дип.яз: насаживалась путину на путина и пусть путин лабает вами по роялю аки маэстро импровизатор, хуже же не будет. Дипломатия нынче таки "наш конек".😢
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а я надеюсь что не решат. какие взаимоотношения с куйлом который не собирается отдавать крым и не делать руцький миръ на бамбасе
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А через пару месяцев Зеленский всем объяснит, что Америка и Европа от нас отвернулись, и теперь у нас один путь - в Россию. Это все, чего смог добиться Зеленский. Хотя, может быть, он именно этого и хотел с самого начала, недаром же, по словам европейских экспертов, он совсем не против, чтобы с России сняли санкции, после чего он сможет ещё снять двадцать сезонов "Сватов".
А вообще, общее впечатление, что его всерьёз никто не воспринимает и все его с легкостью нагибают, как им выгодно.
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По сути Трами этими словами послал Зеленского куда подальше, типа, это ваши дела, идите и сами с Россией разбирайтесь. Представляю, как Зеленский "разберется" с Россией, Украины после этого, скорее всего, на планете Земля не останется.
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Як це?
По путлераські це Україна "частка" рфії.
По Український це Донецьк, Луганськ, Крим - повернути має рфія з компенсацією.
І як ще ж, Трамп, тут знайти "золоту середину" вові та ху#лу.... як? Ти знаєш Дональд що ніяк , просто , як кажуть у Америці "вмив руки" . Чи що це за заяви такі...
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Зеля путину так яйца сожмёт, что из него берёзовый сок польётся. Зеля себя ещё покажет, вот увидим. Пока да, чуть не хватает опыта.
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Рост курса гривны в Украине может носить искусственный характер. Власти таким образом вымывают валюту из страны.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/190417_1569442663
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