 Трамп надеется, что Зеленский и Путин решат проблемы в двусторонних отношениях

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому в ходе встречи в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также констатировал, что Киеву и Москве удалось недавно добиться прогресса в отношениях. "Вы недавно добились прогресса (в отношениях) с Россией", - сказал Трамп. "И продолжайте делать это", - посоветовал американский лидер.
1. Трамп говорив про «проблему» в Україні щодо розслідування по сину Байдена. Взагалі в цій розмові прізвище Байдан згадується кілька разів.
2. Зеленський сказав, що оскільки ми отримали більшість, то скоро генпрокурором буде «моя людина». Так і сказав «моя людина» і почнется розслідування.
3. Трамп сказав Зеленському що надалі контактувати з українською стороною в цьому питанні буде його адвокат Джуліані.
4. Також Трамп у розмові наголосив що Європа нічого не робить для України, особливо Меркель. В чому Зеленський фактично підіграв Трампу.Детально можете почитати стенограму. Я її закину в коментарі.Висновки.
Дійсно, розмова стосувалася питань розслідування по питаннях Байдена. Поганим є те, що Зеленський фактично визнає що у нього будуть свої люди і що вони зможуть вирішувати проблеми.
Але найгіршим, на мою думку, є те що фактично були применшені наші Європейські партнери, що може викликати кризу у відносинах з Німеччиною та Францією.
Жабоїд і Ріббентропша це *************, які нагинають під х.йла, а не "наші партнери"...
Дуже Вам дякую. Я був би дуже радим приїхати і зустрітися з Вами особисто і краще познайомитися. Чекаю на зустріч з Вами і також хотів би запросити Вас відвідати Україну, приїхати до Києва, до чудового міста. У нас чудова країна, яка Вас ласкаво запрошує. ....
Ми можемо або взяти мій літак і полетіти до України, або можемо взяти Ваш літак, який напевно є набагато кращим ніж мій."
И на этом самолете прямиком на Донбасс, показать Трамплину ежедневное улучшение отношений с россией в виде обстрелов, раненых и убитых.
Источник: https://censor.net.ua/r3150452
Ах, да! Сепары и ольгинцы, жалуйтесь до потери пульса. На кону Украина. Точнее- на волоске.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Это НАШИМ журналистам он может говорить (как в первом своем комменте Грошам). Для всего цивилизованного мира такой ответ - это откровенное хамство.
гопотой был - гопотой остался.
З хама не буде пана.
Не знав?
Феерично.
Они это сделали.
Не первый удар.
https://www.youtube.com/watch?v=XCXXmwAzOaA
- Ну что сынок, ты хотел побыть великим политиком? Так давай поговори с моим тоже великим политиком Путиным. Попробуй с ним там сам договориться. А мы так, на словах тебя поддержим...
.Думай Володя, думай, или Украина и ты в музеях Украины через 100 лет в образе Тараса Григорьевича Шевченко ты в вышыванке и все украинцы любых национальностей тебя вспоминают добрым словом и все счастливы. Или ты весь в Богдане в российской косоворотке в юфтярях и с сударушкой-барышней по грязной улице мимо деревянных избушек российской деревни вприсядку. Думай Володя, думай.
А вообще, общее впечатление, что его всерьёз никто не воспринимает и все его с легкостью нагибают, как им выгодно.
По путлераські це Україна "частка" рфії.
По Український це Донецьк, Луганськ, Крим - повернути має рфія з компенсацією.
І як ще ж, Трамп, тут знайти "золоту середину" вові та ху#лу.... як? Ти знаєш Дональд що ніяк , просто , як кажуть у Америці "вмив руки" . Чи що це за заяви такі...
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