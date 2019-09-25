 Я вам дал противотанковые установки, а Обама отправлял подушки и одеяла, - Трамп о военной помощи Украине

Об этом он заявил после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, мы работаем с Украиной. И мы хотим, чтобы другие страны тоже работали. Когда я говорю "работали", я имею в виду деньги. Они должны тоже давать больше денег. Мы дали много денег. Я дал вам противотанковые установки, в то время как президент Обама вам отправлял покрывала и подушки. А я вам дал противотанковые установки. Многие люди не хотели этого делать, но я это сделал", - рассказал Трамп.

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